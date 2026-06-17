Alibaba Cloud erweitert Präsenz in Europa mit zwei Availability Zones in Frankreich

Neue Agentic-AI-Services für europäische Kunden starten im Laufe des Jahres

Alibaba Cloud, die Cloud- und KI-Sparte der Alibaba Group, gibt heute den Start seiner Cloud-Region in Frankreich bekannt. Die neue Region umfasst zwei Availability Zones und reagiert auf die steigende Nachfrage europäischer Kunden nach Cloud- und Digitallösungen in Europa. Dazu zählen Unternehmen aus dem Handel und Branchen wie Softwareentwicklung, KI-Kreativplattformen und Sporttechnologie. Die neuen Standorte in Paris bilden den dritten europäischen Hub von Alibaba Cloud und ergänzen die bestehende Infrastruktur in Deutschland und Großbritannien.

Die französische Region stellt Unternehmen ein breites Portfolio an Cloud-Computing-Services zur Verfügung. Dazu gehören Elastic Computing, Storage, Containerisierung, Networking, Security, Datenbanken und moderne Entwickler-Tools. Alibaba Cloud richtet die Infrastruktur auf Datenschutz und Datensouveränität aus. Sie erfüllt europäische Anforderungen an Cybersicherheit, Resilienz, Datenschutz und Souveränität.

Die Region Frankreich ist ab sofort vollständig betriebsbereit. Sie soll europäischen Unternehmen ermöglichen, Anwendungen zuverlässiger zu betreiben, Systeme widerstandsfähiger aufzustellen und Ausfälle besser abzufedern. Mit dem Start erweitert Alibaba Cloud sein globales Netzwerk auf 104 Availability Zones in 32 Regionen. Das Unternehmen will damit digitale Innovation weltweit sicher und skalierbar unterstützen. Um der wachsenden Nachfrage nach Enterprise Agents gerecht zu werden, plant Alibaba Cloud für die zweite Jahreshälfte den Start mehrerer Agentic-AI-Services in Europa. Das Portfolio umfasst AgentRun, eine zentrale Entwicklungsplattform für KI-Agenten, und STAROps, eine Plattform für intelligente Betriebsprozesse. ACS Agent Sandbox schützt KI-Agenten durch hardwarebasierte Sicherheitsisolierung und senkt zugleich die Betriebskosten. Das Agent Security Center sichert die Integrität während der Agentenentwicklung und schafft Transparenz in der Lieferkette. AI Security Guardrails 2.0 unterstützt sichere Modellinteraktionen, lokale Compliance und das Erkennen von Laufzeitrisiken. Agentic SOC automatisiert Reaktionen auf Bedrohungen und unterstützt geschlossene Audit-Prozesse. Die Lösungen sollen Unternehmen dabei helfen, Enterprise Agents sicher zu entwickeln, zu testen, bereitzustellen und im laufenden Betrieb zu schützen.

„Mit dem Ausbau unserer Cloud-Infrastruktur nach Frankreich bekräftigen wir unser langfristiges Engagement für europäische Unternehmen. Wir unterstützen sie mit souveränen, sicheren und intelligenten Lösungen“, sagt Dr. Feifei Li, Chief Technology Officer und President of International Business von Alibaba Cloud. „Diese Expansion und die Einführung unserer Agentic-AI-Services in Europa passen zu unserer übergeordneten Strategie: Wir bringen unser Full-Stack-AI+Cloud-Ökosystem zu globalen Kunden und begleiten sie beim Einstieg in die agentische Ära.“

Alibaba Cloud ( www.alibabacloud.com) wurde 2009 gegründet und fungiert als IT-Kompetenzzentrum der Alibaba Group. Das Unternehmen bietet weltweit eine umfassende Suite von Cloud-Services an, darunter elastisches Computing, Datenbankdienste, Speicherlösungen, Netzwerkvirtualisierung, großangelegte Rechenleistung, Sicherheitsdienste, Big-Data-Analysen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI)-Services. Seit 2018 ist Alibaba laut Gartner der führende IaaS-Anbieter im Asien-Pazifik-Raum, gemessen am Umsatz in US-Dollar. Zudem gehört das Unternehmen seit 2018 zu den weltweit führenden Anbietern von Public-Cloud-IaaS-Diensten, wie IDC berichtet.

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