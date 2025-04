Alibaba Cloud stärkt KI-Angebot für internationale Kunden

Alibaba Cloud hat im Rahmen seines Spring Launch 2025 neue KI-Modelle, PaaS-Funktionen und Infrastruktur-Updates vorgestellt. Die Neuerungen richten sich gezielt an internationale Unternehmen, die ihre Digitalisierung mit Cloud- und KI-Technologien weiter vorantreiben möchten.

„Wir führen neue Plattform-as-a-Service- (PaaS) und KI-Funktionalitäten ein, um der wachsenden globalen Nachfrage nach digitaler Transformation gerecht zu werden. Die Erweiterungen ermöglichen uns, noch sicherere und leistungsstärkere Services bereitzustellen, mit denen Unternehmen in einer KI-geprägten Welt skalieren und innovieren können“, sagte Selina Yuan, President International Business bei Alibaba Cloud Intelligence. „Cloud und KI sind heute wesentliche Wachstumstreiber – und wir investieren konsequent in unsere Kernangebote, um den wechselnden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.“

Erweiterter Zugang zu KI-Modellen aus der Qwen-Serie

Alibaba Cloud hat den Zugang zu seinen Basismodellen erweitert und zentrale Infrastrukturprodukte aktualisiert. Über die Availability Zones in Singapur stehen internationalen Kunden nun unter anderem folgende Modelle aus der unternehmenseigenen LLM-Serie Qwen zur Verfügung:

-Qwen-Max – ein großskaliges Mixture-of-Experts (MoE)-Modell

-QwQ-Plus – ein auf präzise Schlussfolgerungen spezialisiertes Modell für komplexe Aufgaben

-QVQ-Max – ein visuelles Reasoning-Modell mit multimodalen Fähigkeiten

-Qwen2.5-Omni-7B – ein multimodales End-to-End-Modell

QwQ-Plus eignet sich besonders für analytisch anspruchsvolle Aufgaben wie komplexe QA-Szenarien oder Experten-Mathematikprobleme. QVQ-Max kombiniert visuelle Eingaben mit „Chain-of-Thought“-Ausgaben und eignet sich für multimodale Anwendungsfälle mit hohen Genauigkeitsanforderungen.

Plattform-Upgrades: Skalierbare und kosteneffiziente Generative-AI-Services

Parallel dazu wurde die Platform for AI (PAI) grundlegend überarbeitet. Der PAI-Elastic Algorithm Service (EAS) unterstützt nun verteilte Inferenz auf Basis einer Multi-Node-Architektur – ideal für den Betrieb von besonders großen MoE-Modellen und Anwendungen mit extrem langen Texteingaben und eine Antwort auf die Einschränkungen herkömmlicher Single-Node-Architekturen. Neu ist unter anderem eine prefill-decode Disaggregation-Funktion, die im Zusammenspiel mit dem Modell Qwen2.5-72B eine Steigerung der Parallelverarbeitung um 92 % und der Tokens-per-Second-Leistung (TPS) um 91 % ermöglicht.

Die überarbeitete PAI-Model Gallery umfasst nun rund 300 Open-Source-Modelle, darunter die vollständigen Qwen- und Wan-Modelle von Alibaba Cloud. Sie lassen sich über eine No-Code-Oberfläche nahtlos bereitstellen, verwalten und evaluieren. Neben verschiedenen Bereitstellungsoptionen mit zugehörigen Rechenressourcen bietet die Plattform neue Funktionen wie Modellbewertung zur Leistungsanalyse sowie Modell-Distillation – ein Verfahren, das Wissen von großen auf kleinere Modelle überträgt und so die Betriebskosten deutlich senkt.

Native KI-Integration in Datenbanklösungen

Auch im Bereich Datenmanagement gibt es Neuerungen: Alibaba Cloud hat native KI-Inferenzfunktionen – basierend auf dem Qwen-Modell – direkt in seine relationale Cloud-Datenbank PolarDB integriert. Durch diese In-Database-Machine-Learning-Funktion entfällt das aufwändige Verschieben von Daten in externe Inferenzumgebungen. Das reduziert nicht nur die Latenzzeiten, sondern verbessert auch Effizienz und Datensicherheit deutlich. Die neue Funktion ist speziell für textzentrierte Workloads ausgelegt – etwa für den Aufbau von RAG-basierten Chatbots, die Generierung von Text-Embeddings oder die semantische Ähnlichkeitssuche.

Zudem wurde das Data Warehouse AnalyticDB direkt in das Model Studio eingebunden – die zentrale Entwicklungsumgebung für generative KI-Modelle und -Anwendungen auf Alibaba Cloud. Als empfohlene Vektor-Datenbank für RAG-Szenarien ermöglicht AnalyticDB die direkte Anbindung unternehmensinterner Wissensdatenbanken an KI-Modelle und -Tools innerhalb des Model Studios – und erleichtert so die Entwicklung kontextsensitiver Anwendungen.

Neue SaaS-KI-Tools zur Beschleunigung der digitalen Transformation

Zusätzlich zu den Plattform- und Infrastruktur-Updates hat Alibaba Cloud neue KI-gestützte SaaS-Lösungen vorgestellt, die Unternehmen in verschiedenen Branchen bei der digitalen Transformation unterstützen – insbesondere in den Bereichen Datenanalyse, Automatisierung und Content-Erstellung:

-AI Doc: Intelligente Dokumentenverarbeitung auf Basis großer Sprachmodelle (LLMs). Die Lösung analysiert und extrahiert gezielt Informationen aus unterschiedlichen Dokumenttypen – darunter Geschäftsberichte, Formulare, Produktdokumentationen oder Einkaufsunterlagen – und erstellt automatisch maßgeschneiderte Auswertungen. In Kombination mit der Nachhaltigkeitslösung Energy Expert lassen sich etwa ESG-konforme Berichte effizient und regelkonform generieren.

-Smart Studio: KI-gestützte Plattform für die kreative Content-Erstellung – mit Text-to-Image-, Image-to-Image- und Text-to-Video-Funktionen. Anwendungsfelder reichen von E-Commerce über Gaming bis zu Bildung und Entertainment. Die Plattform ermöglicht personalisierte Inhalte wie Outfit-Wechsel, virtuelle Frisuren oder Make-up – generiert auf Basis natürlicher Spracheingaben und mit nur einem Klick. Auch Produktdesigns lassen sich direkt in Bild- oder Videomaterial überführen.

KI-gestützte Produktsuche und neue Partnerprogramme

Ebenfalls neu: Eine KI-Suchfunktion auf der offiziellen Alibaba-Cloud-Website. Basierend auf Qwen-Technologie hilft sie insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), schneller passende Lösungen zu finden und fundierte Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus erhalten Nutzer Zugriff auf skalierbare Cloud-Angebote sowie kostenlose Schulungen im Bereich Cloud Computing und KI.

Neue Anreizprogramme für Partner bieten künftig mehr Flexibilität, attraktivere Provisionsmodelle sowie erweiterte Schulungs- und Supportangebote. Ziel ist es, Wiederverkäufer und Vertriebspartner gezielt beim Ausbau ihres Geschäfts im Alibaba-Cloud-Ökosystem zu unterstützen und gemeinsames Wachstum zu fördern.

Bereits im Februar 2025 hatte die Alibaba Group Investitionen in Höhe von 53Mrd. US-Dollar (380Mrd. RMB) für die kommenden drei Jahre angekündigt – zur gezielten Stärkung ihrer Cloud- und KI-Infrastruktur. Dieses historische Investment übertrifft die gesamten Ausgaben des Unternehmens in diesem Bereich in der vergangenen Dekade und unterstreicht die strategische Bedeutung von KI-gestützter Innovation. Aktuell betreibt Alibaba Cloud weltweit 87 Availability Zones in 29 Regionen.

Über Alibaba Cloud

Alibaba Cloud ( www.alibabacloud.com) wurde 2009 gegründet und fungiert als IT-Kompetenzzentrum der Alibaba Group. Das Unternehmen bietet weltweit eine umfassende Suite von Cloud-Services an, darunter elastisches Computing, Datenbankdienste, Speicherlösungen, Netzwerkvirtualisierung, großangelegte Rechenleistung, Sicherheitsdienste, Big-Data-Analysen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI)-Services. Seit 2018 ist Alibaba laut Gartner der führende IaaS-Anbieter im Asien-Pazifik-Raum, gemessen am Umsatz in US-Dollar. Zudem gehört das Unternehmen seit 2018 zu den weltweit führenden Anbietern von Public-Cloud-IaaS-Diensten, wie IDC berichtet.

