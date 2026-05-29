Alipay+ ermöglicht internationalen Reisenden mobile Zahlungen in Lateinamerika

Integration umfasst 50 E-Wallets und Banking-Apps sowie mehr als zehn nationale QR-Zahlungssysteme

Alipay+, das globale Payment-Gateway von Ant International, führt gemeinsam mit dem lateinamerikanischen Fintech-Unternehmen PVS grenzüberschreitende mobile Zahlungen für internationale Reisende ein. Der Rollout startet in Chile und Argentinien; weitere Märkte sollen folgen.

Durch die Partnerschaft können Nutzer der Alipay+-Partner-Apps künftig bei PVS-Händlern per QR-Code bezahlen. Angebunden sind 50 E-Wallets und Banking-Apps sowie mehr als zehn nationale QR-Zahlungssysteme.

Das Angebot richtet sich insbesondere an Reisende aus Asien und Europa, die zunehmend mehrere Ziele in Lateinamerika besuchen und länger in der Region bleiben. Sie können bei teilnehmenden Händlern ihre vertrauten E-Wallets und Banking-Apps aus dem Heimatmarkt nutzen und Zahlungen transparent und sicher abwickeln, ohne sich separat um den Währungsumtausch kümmern zu müssen.

Für lokale Unternehmen soll die Anbindung den Zugang zu internationalen Kunden vereinfachen: Händler erhalten Zahlungen in ihrer jeweiligen Landeswährung und können über eine einzige Integration Zahlungen aus verbreiteten Wallets und Banking-Apps in Asien und Europa akzeptieren. Darüber hinaus sollen Händler künftig digitale Angebote zur Kundenansprache nutzen können, während Alipay+ weitere KI-gestützte Lösungen für Reisende innerhalb seines Ökosystems einführt.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit Alipay+ Reisenden aus Asien und Europa in Lateinamerika eine sichere und transparente Bezahlmöglichkeit über die Wallets anzubieten, die sie bereits kennen und nutzen“, sagt Lucio Colunga, CEO von PVS. „Die Partnerschaft unterstützt zugleich unser Ziel, lokale Unternehmen mit internationalen Kunden zu verbinden und Händlern in der Region neue Wachstumschancen zu eröffnen.“

„Die Partnerschaft verbindet die Technologie-, Risikomanagement- und Marketinglösungen von Ant International mit der lokalen Expertise, dem wachsenden Netzwerk und der regulatorischen Erfahrung von PVS“, sagt Weixiao Jiang, General Manager for North Asia and the Americas bei Alipay+, Ant International. „Wir wollen unsere Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Partnern weiter ausbauen und damit zur Digitalisierung sowie zur Entwicklung von KI-Anwendungen in der Region beitragen.“

Ant International in Lateinamerika

Ant International verarbeitet durchschnittlich mehr als 20 Millionen Transaktionen pro Tag. Das Unternehmen unterstützt Finanzinstitute und Händler unterschiedlicher Größe in Asien, Europa, dem Nahen Osten und auf dem amerikanischen Kontinent. Das Angebot umfasst unter anderem Zahlungs- und Kontodienste, Digitalisierungslösungen, Embedded Finance, Treasury Management sowie KI-gestützte Finanzanwendungen.

Zu den Angeboten zählt auch Alipay+ NFC auf Basis einer Partnerschaft mit Mastercard. Nutzer von AlipayHK, GCash und Kakao Pay können damit kontaktlos bei mehr als 150 Millionen Mastercard-akzeptierenden Händlern weltweit bezahlen, darunter in Argentinien, Brasilien, Mexiko und weiteren lateinamerikanischen Märkten.

In Lateinamerika baut Ant International außerdem die Zusammenarbeit mit internationalen und lokalen Zahlungsdienstleistern, Fintech-Unternehmen und digitalen Plattformen aus. Ziel ist es, grenzüberschreitende Zahlungs- und Kreditangebote für kleine und mittlere Unternehmen sowie Privatpersonen bereitzustellen. Dazu gehört auch die Kooperation mit R2, einem in Mexiko ansässigen Anbieter von Embedded-Lending-Infrastruktur, über die Ant International die Finanzierungsmöglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen in der Region erweitern will.

Seit Mai 2025 ist Ant International offizieller Sponsor der argentinischen Fußballnationalmannschaft für die Region Asien, ausgenommen der Nahe Osten.

Ant International mit Hauptsitz in Singapur gestaltet die Zukunft des globalen Handels durch digitale Innovation, damit Menschen und Unternehmen weltweit erfolgreich sein können. In enger Zusammenarbeit mit Partnern unterstützt das Unternehmen Händler jeder Größe dabei, ihre Wachstumsziele zu verwirklichen – mit einem umfassenden Angebot an technologiegestützten Lösungen für digitale Zahlungen und Finanzdienstleistungen.

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