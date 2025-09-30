Alkmaars Ontzet: Käsestadt feiert am 8. Oktober ihren historischen Sieg

Jährlich begeht nordholländische Stadt ihre Befreiung von spanischer Besatzung mit großem Fest

Der 8. Oktober 1573 ist das wichtigste Datum in der Geschichte von Alkmaar. Denn an diesem Tag gelang es den mutigen Einwohnern der nordholländischen Stadt im Achtzigjährigen Krieg, die Besatzer der spanischen Armee in die Flucht zu schlagen. Alkmaar gilt damit bis heute als Geburtsstadt der heutigen Niederlande und feiert seine Befreiung vom Ansturm der Spanier jährlich mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm im Rahmen von „Alkmaars Ontzet“.

Mit List zum Sieg

Die Belagerung von Alkmaar begann am 21. August 1573. Die spanischen Truppen waren hierhin ausgesendet worden, um der aufständischen Stadt eine Lehre zu erteilen. Die Einwohner Alkmaars wehrten sich standhaft gegen verschiedene Versuche, die Stadt einzunehmen. Den Erfolg brachte schließlich ein besonderer Coup: Man öffnete die Schleusen und zerstörte die Deiche rund um Alkmaar, wodurch die Spanier im Schlamm steckenblieben und die Belagerung aufgeben mussten.

Mehrtägiges Programm

Dieser historische Sieg um die Freiheit von Alkmaar wird jedes Jahr mit vielen Veranstaltungen und Aktivitäten groß gefeiert. Bereits am Wochenende vor dem 8. Oktober beginnt das Programm von Alkmaars Ontzet mit Ruderwettkämpfen. Am Vorabend des 8. Oktober laden verschiedene Locations zum Ontzet-Fest ein, zudem gibt es einen offiziellen Empfang der Stadt Alkmaar sowie eine Kranzniederlegung am Victorie-Monument.

Historischer Umzug

Der große Festtag selbst ist von morgens bis abends mit den verschiedensten Veranstaltungen gefüllt, die Groß und Klein zum Zuschauen und Mitmachen einladen. Zu den besonderen Highlights zählt der festliche Umzug „Grote Middag Optocht“, bei dem die Teilnehmer in traditionellen Kostümen durch die Straßen der Innenstadt ziehen. Jedes Jahr werden dafür zu verschiedenen Themen beeindruckende Wagen gestaltet, die beim Publikum für große Begeisterung sorgen.

Auf den Spuren der Geschichte

Vor Ort können Besucher rund ums Jahr bei einer geführten Stadtwanderung mehr über die Hintergründe von Alkmaars Ontzet erfahren und dabei zum Beispiel das berühmte „Haus mit der Kugel“ entdecken. Es heißt, dass hier 1573 eine Kanonenkugel eingeschlagen sein soll, die zwar die Einrichtung zerstörte, aber keinen der sieben Bewohner verletzte. Um diesem Wunder zu gedenken, wurde sie außen an der Fassade angebracht, wo sie noch heute zu bestaunen ist.

Interaktive Ausstellung

Das Stedelijk Museum kann am 8. Oktober kostenlos besucht werden. Es bietet jedoch auch an allen anderen Tagen im Jahr eine einzigartige Sammlung zum Thema Alkmaar-Ontzet. Besucher werden hier in der interaktiven Präsentation „Victorie! Het Beleg van Alkmaar in 1573“ auf eindrucksvolle Weise durch die Geschichte des historischen Freiheitskampfes geführt und erleben die sieben spannenden Wochen der Belagerung, als sie selbst dabei gewesen wären.

Im Auftrag von Visit Alkmaar ( https://www.visitalkmaar.com/de)

Die lebendige Stadt Alkmaar inmitten der Provinz Nord-Holland trägt den liebevollen Beinamen „Klein-Holland“. Nirgendwo sonst in den Niederlanden findet man auf so kleinem Raum typisch holländische Markenzeichen wie farbenprächtige Blumenfelder, romantische Mühlen, eine historische Innenstadt, schöne Grachten, authentische Fassaden und verborgene Innenhöfe. Und das weniger als 10 km von der Nordseeküste entfernt. Die bekannteste Attraktion von Alkmaar ist sein Käsemarkt: Er findet von April bis September jeden Freitagmorgen statt und hält eine jahrhundertealte Tradition lebendig. Zudem bieten Veranstaltungen wie das Kaeskoppenstad-Festival oder Alkmaar Ontzet (Sieg über die Spanier im 80-jährigen Krieg) die Möglichkeit, die Geschichte der Stadt hautnah zu erleben. Mit insgesamt neun Museen verfügt Alkmaar über einen großen Schatz an kulturellen Sehenswürdigkeiten. Gleichzeitig gehört die Stadt dank ihres vielfältigen Angebots an Einkaufsläden zu den beliebtesten Shopping-Citys der Niederlande. Großräumige Polderlandschaften, malerische Dünengebiete und ausgedehnte Strände in unmittelbarer Umgebung machen Alkmaar zudem auch bei Natur- und Sportliebhabern zu einem beliebten Urlaubsziel.

