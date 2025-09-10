All-In-2: Innovativer Umrüstsatz für effiziente Solar-Hybrid-Straßenleuchten

Großkrotzenburg, September 2025 – Die Geo-Technik GmbH, Spezialist für maßgeschneiderte Beleuchtungssysteme, stellt mit dem neuen All-In-2-Umrüstsatz eine zukunftsweisende Lösung für Straßen- und Außenbeleuchtung vor. Die Innovation ermöglicht sowohl die unkomplizierte Nachrüstung bestehender Masten als auch den Neubau von Solar-Hybrid-Leuchten. Damit setzt Geo-Technik ein starkes Zeichen für nachhaltige, sichere und kosteneffiziente Beleuchtung – ein Thema, das Kommunen, Planungsbüros und Fachhändler gleichermaßen bewegt.

Effizienz trifft Sicherheit – Energie sparen mit Hybridtechnologie

Die Vorteile der neuen Technologie sind eindeutig. Wer seine Beleuchtung von Gasentladung auf LED umrüstet, spart bereits mehr als 50 Prozent Energie. Doch die All-In-2-Technologie geht noch einen Schritt weiter: Der Wechsel von LED auf eine LED-Solar-Hybrid-Lösung reduziert den Stromverbrauch im Vergleich nochmal um zusätzliche 60 Prozent.

Möglich wird dies durch eine intelligente Hybridtechnik. Solange der Akku ausreichend geladen ist, wird die Leuchte mit Solarenergie betrieben. Erst wenn die gespeicherte Energie knapp wird – was in der Regel nur in den Wintermonaten vorkommt – schaltet das System automatisch und ohne Unterbrechung auf Netzstrom um. Diese Kombination aus maximaler Energieeinsparung und höchster Versorgungssicherheit macht die All-In-2-Leuchte zu einer zukunftssicheren Investition.

Umrüstung einfach gemacht – kostensparend und sicher

Ein entscheidendes Argument für Kommunen und Betreiber von Beleuchtungsanlagen ist die einfache Installation. Der neue All-In-2-Umrüstsatz kombiniert Kopfmodul, Lichtsteuerung und Akku. Der vorhandene Mast bleibt bestehen, lediglich das All-In-2-Modul wird oben aufgesetzt und mit dem Netzanschluss im Mast verbunden.

Das System ist auf nahezu jede Leuchte adaptierbar, in rund 90 Prozent der Fälle ist eine Umrüstung möglich. Die Installation folgt dem Plug-and-Play-Prinzip und kann von jedem Elektriker vor Ort durchgeführt werden. In Gemeinden übernehmen häufig Bauhöfe oder Stadtwerke diese Aufgabe – ein zusätzlicher Vorteil, da die Kosten für externe Installationsfirmen deutlich reduziert werden. Aufstecken, Kabel verbinden, fertig: Die Umrüstung auf nachhaltige Hybridtechnologie war noch nie so unkompliziert.

Produktdetails: All-In-2 – robust, zuverlässig, zukunftsweisend

Der neue Umrüstsatz „Solar-Straßenleuchte All-In-2 30W“ vereint eine robuste Photovoltaik-Straßenleuchte mit moderner LED-Technik. Die Leuchte versorgt sich primär über Sonnenstrom, im Winter übernimmt bei Bedarf automatisch der Netzstrom. Eingesetzt werden kann sie flexibel: ob zur Beleuchtung von Straßen, Einfahrten, Zufahrtswegen, Marktplätzen, Parkplätzen oder Bauhöfen.

Das Solarmodul ist separat ausrichtbar, sodass es optimal zur Sonne gedreht werden kann – unabhängig von der Stellung der Leuchte. Die Helligkeit ist mit klassischen 125-Watt-Quecksilberdampflampen oder 70-Watt-Natriumdampflampen vergleichbar. Für den Winter empfiehlt Geo-Technik eine Reduzierung der Grundbeleuchtung, um auch bei schlechter Witterung eine zuverlässige Nachladung zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist das System nahezu wartungsfrei. Lediglich das Solarmodul sollte bei Bedarf mit Wasser gereinigt werden, um die volle Leistung sicherzustellen. Die integrierten Dimm-Optionen erlauben eine Nachtabsenkung, die zusätzliche Energie spart und die Lichtverschmutzung reduziert.

Sicheres Licht zu jeder Jahreszeit – intelligente Steuerung garantiert Versorgung

Straßenlaternen erfüllen nicht nur die Aufgabe, Wege zu erhellen – sie sind ein Garant für Sicherheit im öffentlichen Raum. Ein Lichtausfall darf daher nicht vorkommen. Genau hier setzt die intelligente Steuerung des All-In-2-Systems an.

Das Modul prüft kontinuierlich den Ladezustand des Akkus und schaltet rechtzeitig auf Netzbetrieb um, bevor ein kritischer Energieabfall eintritt. So bleibt die Beleuchtung jederzeit stabil. Zusätzlich verfügt das Steuerungsmodul über einen Akku-Puffer, der selbst bei einem Netzausfall eine Notbeleuchtung ermöglicht. Diese Funktion ist insbesondere für kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Verkehrsknotenpunkte oder öffentliche Einrichtungen von großer Bedeutung.

Die Notbeleuchtung lässt sich individuell konfigurieren, sodass Kommunen und Betreiber die Versorgungssicherheit exakt an ihre Bedürfnisse anpassen können. Zusammen mit der dimmbaren Nachtabsenkung ergibt sich eine hochflexible, verlässliche Lösung, die Energieeffizienz und Sicherheit optimal verbindet.

Maßgeschneiderte Lösungen – Geo-Technik als Partner für Kommunen und Planer

Die Stärke von Geo-Technik liegt nicht nur in der innovativen Technik, sondern vor allem in der Flexibilität, maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Anforderungen zu liefern. Ob Kommune, Straßenbauamt, Fachhändler oder Planungsbüro – das Unternehmen versteht sich als Partner, der auf individuelle Bedürfnisse eingeht.

Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, auch kleinere Stückzahlen an Solar- oder Hybridleuchten zu realisieren. Das eröffnet Kommunen, die nur einzelne Straßenzüge oder Plätze umrüsten möchten, dieselben Chancen wie großen Projekten. Geo-Technik kombiniert damit wirtschaftliche Vernunft mit nachhaltiger Zukunftsorientierung.

Mit dem All-In-2-Umrüstsatz präsentiert Geo-Technik eine Lösung, die Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit vereint. Kommunen, Planungsbüros und Fachhändler erhalten damit ein innovatives Werkzeug, um ihre Straßenbeleuchtung zukunftssicher auszurichten – flexibel, effizient und zuverlässig.

GEO-Technik entwickelt und produziert seit über 40 Jahren maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen für höchste Ansprüche. Als Hersteller mit eigener Entwicklung und Fertigung in Deutschland steht das Unternehmen für langlebige Qualität, technische Präzision und eine klare Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Die Solar- und LED-Mastleuchten vereinen moderne Technik mit einem verantwortungsvollen Umgang von Ressourcen – wartungsarm, energieeffizient und auf Wunsch exakt an Ihr Projekt angepasst. Dank modularer Systeme und individueller Konfiguration bietet Geo-Technik weit mehr als Standardprodukte: Das’Unternehmen schafft Lichtlösungen, die funktionieren – langfristig und zuverlässig.

Firmenkontakt

Geo-Technik GmbH & Co. KG

Kathrin Schütz

Hanauer Landstr. 102

63538 Großkrotzenburg

061315710650



https://www.geo-technik.de/

Pressekontakt

pro-acct Consulting & Communication

Dieter Schrohe

Im Schloß 4

55278 Dexheim

017631311368



https://www.die-leadagenten.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.