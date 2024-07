All-in-One 8 m² Solaranlage mit bis 3,2kWh Speicher inklusive Dachmontage und elektrischem Anschluss im Zählerkasten

Erleben Sie die Zukunft der Energieversorgung mit der All-in-One 8 m² Solaranlage von EPP Solar. Diese hochmoderne Anlage bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, sauberen und nachhaltigen Solarstrom zu erzeugen, sondern kommt auch mit einem effizienten Energiespeicher und einer professionellen Installation, die keine Wünsche offenlässt.

Rundum-Sorglos-Paket: Solarpower, Speicher, Montage

Die All-in-One Solaranlage von EPP Solar ist das ultimative Rundum-Sorglos-Paket. Es umfasst leistungsstarke Solarpanels, einen integrierten Energiespeicher sowie die komplette Installation inklusive Dachmontage und elektrischem Anschluss im Zählerkasten. Dieses durchdachte Design reduziert die Notwendigkeit umfangreicher Verkabelungen. Das integrierte Mikroinverter- und Energiespeicherdesign macht die Einrichtung denkbar einfach: einfach verbinden und fertig.

Bifazial-Solarmodule

Die verwendeten Bifazial-Solarmodule sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch hocheffizient. Durch die Nutzung von beidseitigem Sonnenlicht erreichen sie eine maximale Effizienz und können bis zu 30 % mehr Energie gewinnen, besonders bei optimierten Untergründen. Die Module basieren auf monokristalliner Technologie mit einer Leistungsgarantie von 30 Jahren und einer positiven Leistungstoleranz von 0~+5W.

In drei Schritten zu Ihrer Solaranlage mit Speicher

Der Weg zu Ihrer eigenen Solaranlage ist einfach und unkompliziert. Zuerst geben Sie Ihre Bestellung auf. Nach der Bestellung erfolgt eine Terminbestätigung und eine persönliche Beratung durch unser Expertenteam, um alle Ihre Fragen zu klären und den Installationsprozess zu planen. Schließlich wird die Anlage innerhalb von etwa drei Wochen professionell installiert und in Betrieb genommen.

Exklusive All-in-One Solaranlage inklusive Installation von EPP Solar

Die All-in-One Solaranlage von EPP Solar ist nicht nur technologisch fortschrittlich, sondern auch wirtschaftlich attraktiv. Sie erhalten das komplette Paket 50 % günstiger als der Marktpreis. Die Installation ist vollständig sorgenfrei, und Ihre Anlage ist in nur drei Wochen betriebsbereit.

Warum Photovoltaik-Komplettsysteme von EPP Solar?

EPP Solar bietet Ihnen viele exklusive Vorteile:

– Solarstrom vom Profi: Langjährige Erfahrung und Expertise in der Solarbranche.

– Geeignet für alle Dachtypen: Flexible Anpassung an verschiedene Bauweisen.

– Komplett sorgenfreie Installation: Von der Planung bis zur Inbetriebnahme alles aus einer Hand.

– Fachkundiger Kundendienst nach dem Verkauf: Unterstützung und Service auch nach der Installation.

– Langfristige Investitionssicherheit: Langlebige Komponenten und umfassende Garantien.

Technische Details der Photovoltaikanlage

Die bifazialen Solarmodule dieses Systems haben eine Kapazität von 500 W und basieren auf monokristalliner Technologie. Die Module haben eine Lebensdauer von 30 Jahren und bieten eine positive Leistungstoleranz von 0~+5W. Sie sind nach IP65 zertifiziert, was sie besonders robust und wetterbeständig macht.

Der Energiespeicher verwendet eine LiFePO4-Batterie, die 21,8 kg wiegt und 6000 Ladezyklen bietet. Die maximale Entladeleistung beträgt 800 W, und die maximale Ladeleistung liegt bei 2400 W. Die Batterie hat eine Kapazität von 1,6 kWh, die auf bis zu 9,6 kWh erweiterbar ist.

Erweiterungsmöglichkeiten und smarte Überwachung

Das modulare Design der Anlage ermöglicht eine einfache Erweiterung der Speicherkapazität durch zusätzliche Akkus. Diese können ohne zusätzliche Kabelverbindungen an das Hauptsystem angeschlossen werden. Mit der ANKER-App können Sie jederzeit Echtzeitdaten zu Ihrem Stromverbrauch und Ihrer Energiespeicherung einsehen. Dies ermöglicht ein effizientes Energiemanagement und eine präzise Leistungssteuerung.

Intelligentes Energiemanagement im Alltag und bei Notfällen

Im Alltag erzeugen die Solarpanels Energie, die zur Solarbank 2 Pro geleitet wird. Diese speichert den Strom und leitet ihn direkt zu Ihnen nach Hause weiter. Ein intelligenter Zähler überwacht die Energie in Echtzeit und steuert den Stromfluss automatisch. Dies minimiert Energieverschwendung und reduziert die Nutzung des Stromnetzes, was Ihre Stromrechnungen senkt.

In Notfallsituationen, wie bei Stromausfällen, versorgt der Speicher Ihre wichtigsten Geräte mit bis zu 1000 W Strom über die Off-Grid-Schnittstelle der Solarbank 2 Pro. So bleiben Sie stets mit Energie versorgt, auch wenn das öffentliche Stromnetz ausfällt.

Einfache Stromüberwachung und maximale Einsparung

Die Kontrolle über Ihre Energie ist spielend leicht. Der Selbstverbrauchsmodus der Anlage errechnet automatisch die benötigte Leistung für eine maximal optimierte Effizienz basierend auf Ihrem Stromverbrauch. Dies spart Zeit und Energie im Vergleich zu traditionellen Tarifmodellen mit zeitabhängiger Nutzung.

Fazit

Die All-in-One 8 m² Solaranlage von EPP Solar bietet eine effiziente, zuverlässige und umweltfreundliche Lösung zur Energieversorgung. Mit ihrer einfachen Installation, den erweiterten Speicheroptionen und der umfassenden Unterstützung durch unser Expertenteam sind Sie bestens gerüstet für eine nachhaltige Zukunft. Profitieren Sie von modernster Solartechnologie, einer sorgenfreien Installation und einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Starten Sie noch heute mit EPP Solar in eine grüne Zukunft!

Die Firma EPP Solar stellt Balkonkraftwerke aus photovoltaischen Solarmodulen, Mikro-Wechselrichtern und Batterien her. Dieses System ermöglicht es, Solarenergie problemlos zu speichern, um sie später zu nutzen und gleichzeitig die Stromkosten zu reduzieren. Das Unternehmen ist in Deutschland auf diesem Gebiet Marktführer.

