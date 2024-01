All in one Fasching-Kostüm-Set

Das 4-in-1 Squid Game Kostüm für Erwachsene bietet eine einzigartige und unverwechselbare Verkleidungsmöglichkeit für Fans der beliebten Serie, die sich an Fasching, Karneval oder Halloween in einen der ikonischen Charaktere verwandeln möchten. Dieses umfassende Set umfasst einen pinken Overall mit Kapuze, der eine authentische Nachbildung der Kleidung der Wächter in der Serie darstellt. Die Größenanpassung ist flexibel gestaltet, sodass es Personen mit einer Körpergröße von 160 bis 190 cm passt, was eine breite Palette von Fans anspricht. Neben dem auffälligen Overall beinhaltet das Kostüm einen Schultergurt mit Kamerahaltung, der das Outfit um ein wesentliches Detail erweitert und die Wächteruniform komplettiert. Die mitgelieferte Maske, gefertigt aus hochwertigem Kunststoff, repliziert detailgetreu die mysteriösen Masken der Serie und trägt zu einer eindrucksvollen Verkleidung bei. Ein weiteres Highlight dieses Kostümsets ist das aufblasbare Gewehr, das nicht nur für eine sichere, sondern auch für eine realistische Darstellung sorgt, ohne dabei Risiken zu bergen. Dieses Kostümset ist perfekt für Fans, die in die Rolle eines Wächters schlüpfen und den Geist des Squid Games auf lebendige Weise nachempfinden möchten. Es bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit, bei verschiedenen Anlässen aufzufallen und zugleich die Faszination für die Serie zu teilen. Das Kostüm ist nicht nur für Einzelträger geeignet, sondern auch ideal für Gruppen, die als Wächter-Team auftreten möchten, und bietet somit eine spannende Option für Freundesgruppen oder Familien. Die einfache Handhabung und Pflege des Kostüms sorgt dafür, dass es ohne großen Aufwand für mehrere Events wiederverwendet werden kann, was es zu einer langfristig lohnenden Investition macht.

Haupteigenschaften:

– Authentisches Design: Das Kostüm zeichnet sich durch seinen pinken Overall mit Kapuze aus, der eine genaue Nachbildung der Wächteruniform aus Squid Game ist, und bietet Fans die Möglichkeit, in die Rolle eines der charakteristischen Charaktere der Serie zu schlüpfen.

– Flexibel in der Größe: Mit einer Größenanpassung für Körpergrößen von 160 bis 190 cm ist dieses Kostümset vielseitig einsetzbar und deckt ein breites Spektrum an Fans ab, sodass fast jeder die Chance hat, Teil des Squid Game-Universums zu werden.

– Zusätzliche Accessoires: Der Schultergurt mit Kamerahaltung und die detailgetreu nachgebildete Maske aus hochwertigem Kunststoff erhöhen die Authentizität des Kostüms und ermöglichen eine vollständige Transformation in einen Squid Game Wächter.

– Sicher und spaßig: Das aufblasbare Gewehr bietet nicht nur eine realistische Ergänzung zum Kostüm, sondern gewährleistet auch Sicherheit bei öffentlichen Veranstaltungen, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für eine Vielzahl von Anlässen macht.

– Vielseitig einsetzbar: Ob für Fasching, Karneval oder Halloween – dieses Kostümset eignet sich hervorragend für verschiedene Festlichkeiten und ermöglicht es den Trägern, auf kreative Weise in die Welt von Squid Game einzutauchen.

Das 4-in-1 Squid Game Kostüm für Erwachsene ist eine umfassende und authentische Verkleidungsoption für Fans der Serie, die zu verschiedenen Anlässen auffallen möchten.

