all inclusive Fitness setzt auf Yext für mehr Sichtbarkeit und Effizienz all inclusive Fitness setzt auf Yext für mehr Sichtbarkeit und Effizienz

171 Standorte in zwei Wochen: Standortdaten werden auf mehr als 80 Plattformen gepflegt

Mehr Reichweite: 17 Prozent Steigerung der Google-Impressions im ersten Quartal nach Start

Berlin/Rosenheim, 22. Januar 2026 – all inclusive Fitness zählt zu den am schnellsten wachsenden Fitnessanbietern Deutschlands. In nur zweieinhalb Jahren stieg die Zahl seiner Studios von 92 auf 171. Seit Januar 2025 setzt das Unternehmen für die digitale Präsenz und das Bewertungsmanagement auf die Lösungen von Yext – mit spürbaren Erfolgen: Alle 171 Standorte wurden innerhalb von zwei Wochen digital erfasst, die Datenpflege erfolgt zentral für über 80 Plattformen. Bereits im ersten Quartal nach dem Start stiegen die Google-Impressions um 17 Prozent, die Reaktionszeit auf rund 6.000 monatliche Bewertungen sank um ein Drittel.

Vor der Zusammenarbeit wurden Standortdaten wie Adressen, Öffnungszeiten oder Kontakte bei Google oder Apple Maps noch mühsam händisch eingepflegt. Das Bewertungsmanagement von rund 6.000 Online-Bewertungen pro Monat stellte all inclusive Fitness zusätzlich zu einer Herausforderung: „Wir wollten jede Bewertung binnen einer Woche beantworten. Ohne Automatisierung war das unmöglich“, sagt Nico Miller, Head of Digital Performance & Member Activation.

Hinzu kam der Wunsch nach mehr Transparenz, da Daten und Bewertungen in verschiedenen Tools gespeichert waren. Clubmanager und Regionalleiter hatten zum Beispiel keinen Echtzeit-Überblick über die Stimmung und Trends. So blieb oft unentdeckt, dass gehäufte Beschwerden in bestimmten Bereichen mit einer erhöhten Kündigungsrate einhergingen.

Seit Anfang des Jahres pflegt all inclusive Fitness seine Standortdaten zentral in Yext. Die Plattform spielt sie automatisch auf über 80 Dienste aus, was insbesondere für Google als zentralen Kontaktpunkt für neue Mitglieder relevant ist. Eine konsistente Online-Präsenz prägt die Customer Journey und stärkt die Marke. Auch das Bewertungsmanagement wurde neu aufgestellt. Bewertungen ohne Text beantwortet Yext automatisch mit drei hinterlegten Vorlagen. Die KI erkennt den Kontext wie Name und Standort und erstellt eine passende Antwort. „Die KI kommt bei uns super an. Sie hilft uns, auch bei großem Volumen schnell und trotzdem persönlich zu reagieren“, so Miller.

Vor Ort erfassen Tablets das Feedback der Mitglieder direkt im Studio. Über die Yext-API fließen alle Daten ins BI-System und werden in Echtzeit analysiert, von Bewertungen bis zur Auslastung. Eine Label-Struktur macht Trends sichtbar. „Die Zusammenarbeit mit all inclusive Fitness zeigt, wie digitale Transformation im Fitnessmarkt gelingt. Die schnellen Resultate – etwa 17 Prozent mehr Sichtbarkeit – unterstreichen die Effektivität unserer Plattform“, sagt Björn Lorenzen, Regional Vice President EMEA Central.

Über all inclusive Fitness

Mit 171 Studios und über 650.000 Mitgliedern zählt all inclusive Fitness zu den führenden Fitnessanbietern in Deutschland. Dem Markennamen entsprechend bietet all inclusive Fitness Zugang zu einem ganzheitlichen Fitness- und Wellnesserlebnis – mit der klaren Mission, Fitness und Wohlbefinden gleichermaßen zum festen Bestandteil des Lebens von immer mehr Menschen zu machen. Die Studios zeichnen sich durch ein einmaliges Preis-Leistungs-Verhältnis, modernste Ausstattung und ein vielfältiges und innovatives Fitness-Angebot aus. Unter der Marke all inclusive Fitness wurden im Februar 2025 die Studios der Marken jumpers fitness und all inclusive Fitness sowie die Holdinggesellschaft BestFit Group zusammengeführt. Seit September 2025 ist zudem die Marke FIT STAR Teil der Markenfamilie.

Mehr Informationen unter: https://www.ai-fitness.de/presse

Über Yext

Yext ist eine der führenden Plattformen für Markenpräsenz – entwickelt für eine Welt, in der Entdeckung und Interaktion überall stattfinden: über KI-gestützte Suche, klassische Suchmaschinen, soziale Medien, Websites und direkte Kommunikation. Gestützt auf über 2 Milliarden verlässliche Datenpunkte und eine Suite integrierter Produkte bietet Yext Marken Klarheit, Kontrolle und Vertrauen für ihren digitalen Auftritt. Von Echtzeit-Einblicken über KI-basierte Empfehlungen bis hin zur skalierbaren Umsetzung – Yext macht die digitale Präsenz einer Marke zum Wettbewerbsvorteil. Tausende führende Marken verlassen sich auf Yext, um sichtbar zu bleiben, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und nachhaltig zu wachsen. Um mehr über Yext zu erfahren, besuchen Sie yext.de oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Erwartungen, Überzeugungen, Absichten oder Strategien von Yext in Bezug auf Yext Social. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Einschätzungen und unterliegen vielen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, sind unter anderem: das Risiko, dass die in dieser Mitteilung beschriebenen Funktionen und Vorteile nicht realisiert werden, und die Frage, ob alle in dieser Mitteilung erwähnten Angebote und Fähigkeiten zu dem in dieser Mitteilung angegebenen Zeitpunkt verfügbar sein werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die Yext zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung zur Verfügung standen, und Yext übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

