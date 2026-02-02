All-Terrain-Flaggschiff trifft auf Entry-Level Urban SUV: NAVEE bringt mit dem XT5 Max und dem N65i II zwei klar positionierte SUV-inspirierte E-Scoot

NAVEE startet Verkauf von XT5 Max und N65i II – zwei neue E-Scooter für Stadt und Offroad

– Klares Portfolio-Setup: XT5 Max als leistungsorientiertes All-Terrain-Flaggschiff, N65i II als Entry-Level Urban SUV für den Alltag

– SUV-inspirierte Bauweise: Verstärkte Rahmen, großformatige Reifen und Federungssysteme für All-Road- und Offroad-Szenarien

– Marktstart Anfang Februar: Beide Modelle sind über die offiziellen Vertriebskanäle erhältlich, Mediengeräte stehen für Tests bereit

NAVEE eröffnet den Verkauf seiner neuen SUV-E-Scooter-Generation: Mit dem XT5 Max und dem N65i II starten zwei Modelle, die eine SUV-inspirierte Bauweise mit markanter Designsprache und einer auf All-Road-Nutzung ausgelegten technischen Ausstattung kombinieren.

Mit dem gleichzeitigen Verkaufsstart positioniert NAVEE zwei unterschiedliche SUV-inspirierte E-Scooter klar nebeneinander: den XT5 Max als leistungsorientiertes All-Terrain-Modell für anspruchsvollere Strecken und Offroad-Einsätze sowie den N65i II als Urban SUV für den Alltag.

XT5 Max – das SUV-Flaggschiff für Performance, Design und Offroad

Mit dem XT5 Max setzt NAVEE ein klares Statement im Premium-Segment. Das Flagship SUV Offroad Model richtet sich an performance-orientierte Fahrerinnen und Fahrer, die maximale Leistung, hohe Reichweiten und ein eigenständiges, auffälliges Design suchen.

Die neue kantige SUV-Designsprache mit rot-schwarzer Farbgebung, markanter Front und massivem Standrohr unterstreicht den Offroad-Charakter bereits optisch. Technisch kombiniert der XT5 Max diese Designsprache mit einem leistungsstarken Setup aus Hinterradantrieb, bis zu 2.200 W Maximalleistung, einer mittig montierten Dual-Damping-Arm™-Federung vorne und hinten sowie 12-Zoll-Offroad-Tubeless-Reifen.

Die integrierte 899-Wh-Batterie ermöglicht Reichweiten von bis zu 110 km*, optional erweiterbar durch einen Zusatzakku. Ergänzt wird das Gesamtpaket durch Traktionskontrolle (TCS), IPX6-Wasserschutz, 5-Zoll-Display, Blinker, leistungsstarke Beleuchtung, Boost-Modus, Apple Find My und SmartKey Auto-Unlocking.

N65i II – der Urban SUV Adventurer für Alltag und All-Road-Strecken

Der N65i II ist als Entry-Level SUV-E-Scooter für urbane Pendlerinnen und Pendler konzipiert, die Wert auf Komfort, Reichweite und Stabilität legen. Er baut auf dem bisherigen N65i-Modell auf: eine Frontgabel-Federung, 10,5-Zoll-Tubeless-Reifen, ein robuster Stahlrahmen sowie eine maximale Traglast von bis zu 150 kg unterstützen Fahrten auf Asphalt, Kopfsteinpflaster und schlechten Straßen.

Der 500-Watt-Motor (bis zu 1.350 W Spitzenleistung) bewältigt Steigungen von bis zu 24 %, während der integrierte 477-Wh-Akku Reichweiten von bis zu 70 km* ermöglicht. Zur Ausstattung zählen zudem ein Dreifach-Bremssystem mit EABS, IPX5-Wasserschutz, ein 4-Zoll-Farbdisplay, 6-Watt-Auto-Sensor-Frontlicht sowie smarte Features wie Apple Find My, Bluetooth Auto-Unlocking und App-Anbindung.

Ein SUV-Konzept – zwei klar definierte Zielgruppen

Mit dem gleichzeitigen Verkaufsstart verfolgt NAVEE eine klare Produktstrategie:

– XT5 Max: Flagship All-Terrain SUV für maximale Performance und anspruchsvolle Strecken

– N65i II: Entry-Level Urban SUV für komfortables Pendeln, Alltagstauglichkeit und vielseitige All-Road-Nutzung

Beide Modelle basieren auf einer SUV-inspirierten Bauweise, unterscheiden sich jedoch bewusst in Leistung, Design und Einsatzzweck.

Verfügbarkeit

Der Verkaufsstart des XT5 Max und des N65i II erfolgt ab Anfang Februar. Beide Modelle sind über die offiziellen Vertriebskanäle erhältlich. Medien- und Testgeräte stehen weiterhin für Reviews und Hands-on-Berichte bereit.

Über NAVEE

NAVEE ist ein weltweit führender Hersteller moderner E-Mobility-Produkte, spezialisiert auf leistungsstarke, sichere und designorientierte E-Scooter. Mit Fokus auf Innovation, Design und Nachhaltigkeit entwickelt NAVEE Fahrzeuge, die urbane Freiheit neu definieren.

