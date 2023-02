AllCloud ist Leader im Bereich Data Analytics und Machine Learning im Bericht „ISG Provider Lens™ AWS – Ecosystem Partners Germany 2022“

AllCloud bietet hinsichtlich Data Analytics als auch im Bereich Machine Learning eine breite Servicepalette

Berlin, 14.02.2023 – AllCloud, ein weltweit aktiver Anbieter von Professional Services und AWS Premier Consulting Partner, ist in der Kategorie Data Analytics und Machine Learning des Berichts „ISG Provider Lens™ AWS – Ecosystem Partners Germany 2022“ als Leader ausgezeichnet worden. AllCloud erhält die Auszeichnung aufgrund seiner zahlreichen AWS Competencies, der Breite seines Servicespektrums, dem starken Wachstum und seiner engen Zusammenarbeit mit AWS.

Der Bericht von ISG informiert über die Leistungen von 50 Anbietern in den sechs Bereichen AWS Managed Services, AWS SAP Workloads, AWS Data Analytics and Machine Learning, AWS Internet of Things (IoT) Services, AWS Migration Services and AWS Consulting Services. AllCloud ist Leader im Bereich Data Analytics und Machine Learning. Als Leader werden Anbieter eingestuft, die über ein sehr attraktives Produkt- und Serviceangebot sowie eine ausgeprägt starke Markt- und Wettbewerbsposition verfügen und daher alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Marktbearbeitung erfüllen.

„Wir sind sehr stolz über die Auszeichnung durch ISG“, sagt Ronit Rubin, President EMEA bei AllCloud. „Die Tatsache, dass wir drei Jahre in Folge als Leader im Bereich Data Analytics und Machine Learning eingestuft worden sind, zeigt, dass wir uns kontinuierlich verbessern, hart arbeiten und nicht auf dem bisherigen Erfolg ausruhen. Wir bieten unseren Kunden auch in Zukunft innovative Lösungen durch unsere Data- und Analytics-Angebote sowie branchenführende Expertise durch die Engage Managed Services von AllCloud.“

Gerade in der heutigen Zeit müssen Unternehmen bei ihren Entscheidungen immer öfter und schneller sich verändernde Parameter einkalkulieren. Dabei hilft mittlerweile immer häufiger Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML). Allerdings liegen die zugrundeliegenden Daten meistens unstrukturiert in Silos und werden kaum verwertet. Doch auch bei deutschen Unternehmen setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass Daten und deren Analyse zu einer unverzichtbaren Ressource für den geschäftlichen Erfolg werden. Aufgrund der großen Komplexität der Integration dieser Lösungen in die bestehende Infrastruktur sind Unternehmen auf Experten angewiesen. Von Readiness Checks und Strategieberatung über die technische Implementierung und Integration bis hin zum Betrieb greifen Unternehmen daher auf Unternehmen wie AllCloud zurück, die über bewährte Fachkenntnisse in den Bereichen Data Analytics und Machine Learning sowie Integration, professionelles Servicemanagement und Managed Services verfügen.

AllCloud ist seit 2008 Premier Consulting Partner und zertifizierter Managed Services Partner und wurde kürzlich mit dem AWS Global „Machine Learning/Artificial Intelligence (ML/AI) Partner of the Year“ Award ausgezeichnet.

AllCloud verfügt über insgesamt sieben AWS Competencies, über 300 AWS-Zertifizierungen und hat bereits erfolgreich über 3.000 Cloud Deployments durchgeführt. Kunden sind unter anderem Valtech Mobility, JOYNEXT, Orion Engineered Carbons, EyeControl und VOK DAMS. AllCloud bietet eine breite Palette von Professional und Managed Services an, die von Cloud-Migration, SaaS Enablement, IT-Security und Compliance bis hin zu DevOps, KI/ML, Data und Analytics reichen.

Der Bericht „ISG Provider Lens™ AWS – Ecosystem Partners Germany 2022“ steht hier zum Download zur Verfügung: https://allcloud.io/de/go/isg-report-2023/

AllCloud ist ein weltweit aktiver Anbieter für Professional Services und Managed Services, der Unternehmen mit Tools für das Cloud Enablement und die Cloud Transformation unterstützt. Durch eine einzigartige Kombination aus Expertise und Agilität beschleunigt AllCloud das Potenzial von Cloud-Innovationen und hilft Unternehmen, den Wert der Cloud-Technologie voll auszuschöpfen.

Als AWS Premier Consulting Partner, Salesforce Platinum Partner und Snowflake Premier Partner, unterstützt AllCloud seine Kunden bei der Verbindung von Front- und Back-Office durch den Aufbau eines neuen Betriebsmodells, das es ihnen ermöglicht, die Vorteile der Cloud-Technologie und der Datenanalyse zu nutzen. Durch die Einbindung unserer IP-basierten Lösungen in die Roadmaps der Kunden ermöglicht AllCloud auch eine höhere Produktivität für die Kunden und erlaubt ihnen, in einer sicheren Umgebung operative Exzellenz in der Cloud zu erreichen, und zwar an jedem Meilenstein auf ihrem Weg zur Cloud-First-Strategie.

AllCloud betreut Kunden in der ganzen Welt mit Niederlassungen in Israel, Europa und Nordamerika.

www.allcloud.io

Firmenkontakt

AllCloud

Philipp Schlüter

Rosenstraße 2

10178 Berlin

+49 (0) 30 24 31 02 14 5

de-info@allcloud.io

https://allcloud.io

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH – International PR & MarCom

Christian Fabricius

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0) 89 99 38 87 0

allcloud@hbi.de

https://www.hbi.de