allcop Fotobuch mit „Sehr Gut“ ausgezeichnet in FOTOnow!

Lindenberg im Allgäu, 27. Mai 2026

Erneut zeichnet das renommierte Magazin FOTOnow! (ehemals FOTO HITS) allcop mit dem Qualitätssiegel „Sehr Gut“ aus – so das Ergebnis des aktuellen Tests in Ausgabe 06/2026. Die Auszeichnung bestätigt allcops kontinuierliches Engagement für höchste Qualität im Fotofinishing-Bereich.

Das getestete Hardcover-Fotobuch im Echtfoto-Verfahren punktet mit exzellenter Verarbeitung, herausragender Bildschärfe und satten, naturgetreuen Farben. Die Lay-Flat-Bindung ermöglicht ein vollständig flaches Aufschlagen des Buches – ideal für großformatige Panoramen bei Reise- und Hochzeitsbildern, bei denen kein Motiv im Falz verschwindet. Dass bei allcop auch die Innenseiten des Covers bedruckbar sind, ist im Wettbewerbsvergleich keineswegs selbstverständlich – und ein Qualitätsmerkmal, das im Test ausdrücklich gewürdigt wurde. Ergänzt wird das Produkterlebnis durch ein schnelles Lieferversprechen, das sicherstellt, dass Erinnerungen nicht lange auf sich warten lassen.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Tests standen anlassbezogene Fotobücher – ein Thema, das allcop bestens kennt. Auf den eCommerce-Plattformen allcopSTORE (allcop-store.de) und i-Port (i-port.de) finden Kunden eigens gestaltete Themenwelten zu Hochzeit, Reisen sowie Mutter- und Vatertag – mit allem, was es braucht, um besondere Momente zu einem bleibenden Erinnerungsstück zu machen.

„Ein „Sehr Gut‘ bekommt man nicht geschenkt – das ist das Ergebnis von konsequenter Qualitätsarbeit jeden Tag. Wir danken FOTOnow! für den unabhängigen Blick von außen, der uns bestätigt: Hohe Qualität und schnelle Lieferung sind kein Widerspruch, sondern unser Versprechen.“ – Andreas Schätzle, CCO.

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

Kontakt

allcop Farbbild Service GmbH & Co. KG

Andreas Schätzle

Kreuzhofstrasse 5

88161 Lindenberg

+49 8381 503-1919



http://www.allcop.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.