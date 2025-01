allcop unterstützt TSV Heimenkirch: Neuer Kunstrasenplatz

Lindenberg im Allgäu, 14.01.2025

Die Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes am Rehwinkel markiert einen wichtigen Meilenstein für den TSV Heimenkirch. Dank der großzügigen Unterstützung zahlreicher regionaler Unternehmen und Privatpersonen kann die dringend notwendige Sanierung erfolgreich umgesetzt werden. Der Heimenkircher Verein übernimmt als Schirmherr dieses Großprojekts den Löwenanteil aller anfallenden Sanierungs- und Umbaukosten. allcop beteiligte sich an diesem Gemeinschaftsprojekt durch die Patenschaft für Platzanteile in Höhe von 500 EUR.

Warum ein moderner Kunstrasenplatz? Kunstrasenplätze bieten, wie auch bei Bundesliga-Vereinen im Einsatz, optimale und witterungsunabhängige Spiel- und Trainingsbedingungen. Der bisherige Platz war stark sanierungsbedürftig und stellte ein Sicherheitsrisiko dar. Der neue Kunstrasen sorgt nun nicht nur für mehr Sicherheit, sondern steigert auch die Attraktivität der Anlage, die nicht nur von Vereinsmitgliedern, sondern auch von Kindergärten, Schulen und Privatpersonen genutzt wird. Die Sanierung des Kunstrasenplatzes ist derzeit noch in vollem Gange, doch die Einweihung des modernisierten Teils markierte bereits einen bedeutenden Fortschritt.

Dank der Zusammenarbeit von regionalen Unternehmen, Privatpersonen und dem Verein wurde ein moderner und nachhaltiger Ort für Sport und Begegnung geschaffen. Als Teil der regionalen Unterstützergemeinschaft war es allcop ein Anliegen, die Sanierung zu fördern. „Der TSV Heimenkirch ist ein wichtiger Bestandteil des lokalen Vereinslebens. Mit unserer Unterstützung möchten wir das Engagement für Gemeinschaft, Sport und die jüngeren Generationen stärken“, betonte Andreas Schätzle, CCO bei allcop. Somit passt die Unterstützung eines lokalen Sportvereins perfekt in die Sponsoring-Strategie der allcop, die den Fokus auf regionales und soziales Engagement, sowie Nachhaltigkeit legen.

Neben der finanziellen Beteiligung ist allcop als Kunstrasen-Pate auf der offiziellen Webseite des TSV Heimenkirch https://kunstrasen.tsv-heimenkirch.de/paten vertreten und wird auf einer Sponsorentafel auf dem Sportgelände in Anerkennung der Unterstützung sichtbar.

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

