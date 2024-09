ALLDATA präsentiert sich auf der Automechanika 2024

ALLDATA, der führende Anbieter von OEM-Reparaturinformationen für den Automotive Aftermarket, wird vom 10. bis 14. September 2024 auf der Automechanika in Frankfurt am Main vertreten sein. Am Messestand D88 in Halle 9 präsentiert das Unternehmen seine digitale Plattform ALLDATA Repair sowie das Add-On-Produkt ALLDATA Labour Times.

Die Automobilbranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Elektromobilität, erweiterte Fahrerassistenzsysteme und Connectivity verändern die Fahrzeugentwicklung und -konstruktion grundlegend. ALLDATA unterstützt Kfz-Betriebe und Werkstätten dabei, diesen Herausforderungen zu begegnen.

„Wir begleiten Werkstätten und Kfz-Betriebe bei der digitalen Transformation der Automobilindustrie“, erklärt Karol Englert, Managing Director bei ALLDATA Europe. „Mit unserer Lösung ALLDATA Repair und Original-Reparaturdaten von 37 Fahrzeugmarken unterstützen wir sie dabei, die Fahrzeuge von heute und morgen zuverlässig, sicher und effizient zu reparieren.“

Digitale Lösungen für Fahrzeugreparaturen

ALLDATA Repair bietet Zugriff auf über acht Millionen technische Zeichnungen von 37 Fahrzeugmarken und ermöglicht so effiziente Reparaturen in den Bereichen Mechanik, Elektronik und Karosserie. Das Add-On ALLDATA Labour Times listet verlässliche OEM-Richtzeiten für Reparaturen auf, wodurch Unternehmen präzise Kalkulationen erstellen können.

Messebesucher erhalten die Gelegenheit, sich am ALLDATA-Stand über folgende Themen zu informieren:

– Reparatur von Fahrzeugen mit fortschrittlichen Computersystemen, ADAS- und Connectivity-Funktionen sowie E-Autos

– Vorteile des Zugriffs auf Original-Reparaturinformationen im Vergleich zur Informationssuche im Internet

– Steigerung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit durch effiziente Reparaturen und schnellen Datenzugriff

„Durch das schnelle Auffinden von akkuraten Reparaturdaten profitieren auch die Mitarbeiter in Kfz-Betrieben und Werkstätten vom Einsatz moderner digitaler Lösungen“, kommentiert Karol Englert. „Sie müssen nicht mehr frustriert im Internet nach brauchbaren Reparaturinformationen suchen.“

Highlights und Sonderveranstaltungen auf der Automechanika

Zu den Messehighlights am ALLDATA-Stand zählen Live-Demos von ALLDATA Repair und ALLDATA Labour Times sowie ein Meet & Greet mit den Autodoktoren am 13. September 2024 von 14:00 bis 16:00 Uhr. Zudem hält ALLDATA am 14. September 2024 um 11:30 Uhr einen Vortrag zum Thema „The Future of Independent Garages – eMobility, Sustainability, Business Model“ am Messestand von Schaeffler.

Als Silberpartner der Messe ist ALLDATA auch an der Automechanika Sonderschau „Werkstatt der Zukunft“ in Halle 9 beteiligt, die Einblicke in die Zukunftsthemen KI, Digitalisierung, Automation und Robotics bietet.

Über ALLDATA Europe

Die ALLDATA Europe GmbH wurde 2009 gegründet, um Kfz-Werkstätten mit genauen und unbearbeiteten Reparaturdaten von Herstellern (OEMs) zu versorgen, die bisher in Europa nicht verfügbar waren. ALLDATA hat ALLDATA Repair® auf der Automechanika 2012 für den europäischen Markt vorgestellt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Köln und organisiert seinen Vertrieb direkt und über ein Netzwerk von Resellern und Distributoren in ganz Europa. ALLDATA Repair hilft Kfz-Betrieben und Werkstätten, ihre Produktivität und Präzision zu steigern und gleichzeitig die höchsten Reparaturstandards einzuhalten. ALLDATA Europe ist eine Tochtergesellschaft von ALLDATA LLC.

Firmenkontakt

ALLDATA Europe Pressestelle

Conrad Bautze

Karlstraße 64

80335 München

+49 89 17 30 19 30



https://www.alldata.com/eu/de

Pressekontakt

Lewis Communications GmbH

Conrad Bautze

Karlstraße 64

80335 München

+49 89 17 30 19 30



https://www.teamlewis.com/de/