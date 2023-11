Alle Jahre wieder: Drahtbiegeteile zur Weihnachtszeit

Drahtbiegeteile sind vielseitige Produkte und werden nicht nur für technische Anwendungen und Geräte benötigt. Gerade die Advents- und Weihnachtszeit würde ohne Drahtbiegeteile anders aussehen als gewohnt.Es ist schon allgemein bekannt dass Drahtbiegeteile immer mehr in der Hobby Branche zum Einsatz kommen. Der Grund ist ganz einfach, viele Drahtbiegeprodukte lassen sich individuell verschönern und verdeln. Zudem kommt natürlich auch die Langlebigkeit der Drahtbiegeteile die unkompliziert aufbewahrt werden können und langanhaltend ihre Form und Aussehen behalten. Die Prodkution der Drahtbiegeartikel für die Hobby Branche die sich schon für die Vorweihnachtszeit vorbereitet hat auch in dem erfolgreichen Betrieb im oberfränkischen Michelau begonnen.Zu den häufigsten Verwendungszwecken von Drahtbiegeteilen zur Weihnachtszeit gehören folgende:Dekorationen: Dekorative jahreszeitliche Elemente wie Sterne, Tannenbäume oder Schlitten sind meist aus in Form gebogenem, wetterfesten und korrosionsbeständigem Draht gefertigt.Weihnachtsschmuck: Ob Aufhänger für die Christbaumkugel, Bögen für Lichterketten oder dekorative Steckelemente für den Garten, die Vase oder den Adventskranz: Sie alle sind aus spezialgefertigte Drahtbiegeteile, gebogen aus Drähten unterschiedlicher Stärke und Materialien.Geschenkbänder und Karten: Nicht nur zur Weihnachtszeit beliebt: Geschenkbänder aus dünnem Draht oder mit Draht verstärkte Schleifen ermöglichen eine besonders dekorative Verpackung. Auf Gruß- und Glückwunschkarten verleihen gebogene Drähte der Karte einen dreidimensionalen Effekt.Bastelartikel: Kleine Steckelemente, die mit Bändern, Lichterketten oder Perlen geschmückt werden sind ein häufiger Verwendungszweck von Drahtbiegeteilen im Bereich Hobby und Basteln und besonders bei Kindern sehr beliebt.Auch die DBS Drahtbiege Solutions GmbH fertigen alle Jahre wieder aufwendig gearbeitete Drahtprodukte für die Kreativbranche. „Steckelemente, die dann in Kindereinrichtungen individuell verziert werden gehören zu den nachgefragtesten Produkten im Bereich Hobby und Basteln“, sagt Inhaber und Geschäftsführer Armin Zecevic. Hochwertige, sichere Verarbeitung und beste Qualität sind besonders wichtig, wenn die Drahtprodukte von Kindern weiterverarbeitet werden. Doch das versteht sich bei den oberfränkischen Drahtbiegespezialisten von selbst – da belegen nicht zuletzt die vollen Auftragsbücher und die erfolgreiche, mehr als 30-jährige Unternehmensgeschichte.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

Kontakt

DBS Drahtbiege Solutions GmbH & CO KG

Armin Zecevic

Siemensstraße 15

96247 Michelau

095718517



http://www.drahtbiegeteile-dbs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.