Allergie und Klimawandel – Augentropfen lindern Symptome

Immer mehr Menschen leiden an einer Allergie – warum Augentropfen Sinn machen

Die Zahl der Allergiker steigt stetig: In den Industrienationen leiden schätzungsweise über 500 Millionen Menschen an Heuschnupfen – andere Allergien noch nicht mitgerechnet. Sie setzen häufig auf Symptomlinderung mit Augentropfen wie zum Beispiel den Produkten aus dem antiallergischen Sortiment von Micro Labs. Denn der Alltag mit Allergien wie Heuschnupfen ist geprägt von zeitweise oder ganzjährig juckenden und tränenden Augen. Teilweise entzünden sich die Augen zudem, bedingt durch die Allergie. Experten gehen davon aus, dass sich in diesem Kontext auch Umweltfaktoren bemerkbar machen, die zu einer Zunahme allergischer Reaktionen führen können.(1)

Klimawandel und Allergien – wie hängt das zusammen?

Es lassen sich als Einflussfaktoren für die Entwicklung und Intensität von Allergien die CO2-Konzentration, die Lufttemperatur und die Häufigkeit von Gewitterstürmen sowie die Zunahme der Konzentration an Luftschadstoffen wie Ozon und Feinstaub identifizieren. Es ist von einem Zusammenhang zwischen dem Anstieg der CO2-Werte und der Lufttemperatur mit der Produktion an Pollen und Allergenen auszugehen. Wissenschaftler konnten nachweisen, dass der Klimawandel neben anderen Faktoren bei der Entstehung von Allergien eine Rolle spielt.(2)

Welche Mechanismen liegen dem zugrunde? Die CO2-Konzentration erhöht die Biomasse und führt zu einer stärkeren Pollenproduktion. Beispiel Traubenkraut: Eine amerikanische Studie konnte aufzeigen, dass bei einer doppelt so hohen Konzentration von CO2 in der Luft die Pollenproduktion der Ambrosia artemisiifolia, so der lateinische Name des Traubenkrauts, um 60 Prozent ansteigt.(3) Der beschriebene Zusammenhang zwischen CO2-Konzentration, höheren Temperaturen und Schadstoffbelastung macht sich vor allem in Städten bemerkbar.

Antiallergika in Form von Augentropfen und Tabletten bei Heuschnupfen und Pollenallergie

Allergologen empfehlen, die symptomatische Behandlung von Beschwerden durch Allergien nicht aufzuschieben. Es geht dabei nicht nur um Lebensqualität, sondern auch um Vorbeugung. Denn unbehandelt können Allergien auf andere Organe übertreten. Es ist dann von einem sogenannten Etageneffekt die Rede. Die Micro Labs bietet zur Behandlung von Pollenallergien wie Heuschnupfen lokal wirkende Augentropfen sowie ein systemisches Präparat in Tablettenform an:

– Cromo Micro Labs 20 mg/ml Augentropfen

– Azelastin Micro Labs 0,5 mg/ml Augentropfen und

– Levocetirizin Micro Labs 5 mg Filmtabletten.

