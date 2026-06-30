Allergien verstehen: Neue Podcastfolge „Gesundheitslotse“ liefert fundierte Antworten

Warum nehmen Allergien immer weiter zu? Was passiert bei einer allergischen Reaktion im Körper? Und welche modernen Behandlungsmöglichkeiten gibt es heute? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert die aktuelle Folge des Gesundheitspodcasts „Gesundheitslotse“ der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG).

Gemeinsam mit Dr. Jürgen Rissland spricht Host Cathrin über den aktuellen Stand der Allergieforschung und erklärt verständlich, wie Allergien entstehen, welche Rolle das Immunsystem spielt und warum manche Menschen erst im Erwachsenenalter allergische Beschwerden entwickeln.

Allergien gehören mittlerweile zu den häufigsten chronischen Erkrankungen in Deutschland. Ob Heuschnupfen, allergisches Asthma, Neurodermitis, Hausstaub-, Tierhaar- oder Nahrungsmittelallergien – die Zahl der Betroffenen steigt seit Jahren. Umso wichtiger ist es, die Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten zu kennen.

In der Podcastfolge erfahren Hörerinnen und Hörer unter anderem, worin sich eine Allergie von einer bloßen Sensibilisierung oder einer Unverträglichkeit unterscheidet, welche Risikofaktoren Allergien begünstigen und welche Warnsignale ernst genommen werden sollten. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem allergischen Schock (Anaphylaxie), der lebensbedrohlich verlaufen kann und insbesondere bei Atemnot sofortige medizinische Hilfe erfordert.

Ein weiterer Schwerpunkt der Episode ist die Hyposensibilisierung, auch spezifische Immuntherapie genannt. Dr. Rissland erläutert, für welche Allergieformen diese Behandlung infrage kommt, wie die Therapie abläuft, welche Erfolgsaussichten bestehen und welche neuen Entwicklungen die Allergieforschung künftig bereithält.

Das erwartet die Hörerinnen und Hörer:

Warum Allergien immer häufiger auftreten

Die häufigsten Allergieformen im Überblick

Unterschiede zwischen Allergie, Sensibilisierung und Unverträglichkeit

Ursachen und Risikofaktoren

Symptome richtig erkennen

Wann ärztliche Hilfe erforderlich ist

Diagnose beim Allergologen

Hyposensibilisierung: Ablauf, Erfolgsaussichten und Kosten

Aktuelle Erkenntnisse aus der Allergieforschung

Die Folge richtet sich an Betroffene, Angehörige sowie alle, die ihr Wissen über das Immunsystem und allergische Erkrankungen erweitern möchten. Wissenschaftlich fundiert und zugleich verständlich aufbereitet vermittelt der Gesundheitslotse praxisnahe Informationen, die Orientierung im Alltag bieten und helfen, Allergien besser zu verstehen.

Hier klicken

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement, Sportökonomie, Sport- und Bewegungstherapie, Fitnesstraining, Ernährungsberatung sowie Sport-/Gesundheitsinformatik.

Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Sport- und Bewegungstherapie, Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

Firmenkontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Ronja Reuber

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-206



https://www.dhfpg.de/

Pressekontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Ronja Reuber

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-186



https://www.dhfpg-bsa.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.