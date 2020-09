Alles aus einer Hand: Zusammenschluss im HR-Software-Markt

GermanPersonnel, Compana und EVINT liefern Plattform für Recruiting und Workforce Management

Unterhaching, 11. September 2020_ GermanPersonnel und Compana, die führenden Anbieter von Technologie und Dienstleitungen für passgenaue Lösungen im High Volume Recruitment, schließen sich mit dem Vendor-Management- und Prozessexperten EVINT zusammen und liefern gemeinsam die erste End-to-End-Workforce-Management-Plattform für Personaldienstleistungen und HR-Services im Markt. Das gemeinsame Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Personaldienstleistern und Einsatzunternehmen direkter, einfacher und schneller zu machen.

Aktuelle Herausforderungen von Personaldienstleistern

Ein Beispiel: Ein Logistikunternehmen plant seine Schichten und benötigt zehn zusätzliche Lageristen als Zeitarbeitnehmer. Der Wettlauf mit der Zeit beginnt: Anrufe bei mehreren Personaldienstleistern, hinterlassene Nachrichten, E-Mails etc. Sobald der Bedarf dem Personaldienstleister bekannt ist, werden Anzeigen geschaltet, Kandidaten interviewt und schließlich mit einem Profil angeboten. Wenn der Kunde den Auftrag erteilt, müssen Verträge und Dokumente erstellt werden. Viele Details werden dabei manuell eingetragen. Während des Einsatzes bestätigen die Schichtleiter die Arbeitszeiten und Überstunden. Die Verwaltung gleicht die Einsatzrechnungen mit den Stunden-Laufzetteln ab, prüft gesetzliche Einsatzfristen und die richtige Berechnung der Branchenzuschläge.

Um Zeitarbeitnehmer in den gewünschten Positionen einsetzen zu können, arbeiten Recruiter und Disponenten in Bewerbermanagement-Systemen, per E-Mail, CRM- und ERP-Systemen, mit einer separaten Zeiterfassung, Dokumentenmanagement-Systemen und anderen Lösungen. Diese Arbeit in isolierten Systemen kostet unnötig Zeit und erzeugt Übertragungs- und Folgefehler. Das kann und sollte sich kein Personaldienstleister mehr so leisten.

Umfangreiche Funktionen für einen effizienten Personaleinsatz

Durch die Verbindung der Lösungen PERSY, persoprofiler und EVINT entsteht eine durchgängige Prozessplattform, die bei der Schichtplanung der Einsatzunternehmen ansetzt und alle Aufgaben von der Rekrutierung der Mitarbeiter über das Matching, die Disposition und die Zeiterfassung sowie die Übergabe der Lohndaten und die Abrechnung der Leistungen miteinander verbindet. Auf diese Weise gestaltet sich der Einsatz von flexiblen Arbeitskräften für alle Seiten planbarer und produktiver.

Die EVINT-Plattform verfügt über die bislang umfangreichsten Vendor-Management-Funktionen im Markt sowie eine hohe Prozesstiefe für die Einsatzsteuerung der gesamten Belegschaft (intern und extern) mit Schichtplanung, Zeiterfassung, Zutrittskontrolle, Apps für Zeitarbeitnehmer, digitaler ANÜV-Signatur, Dokumentenmanagement, Nettolohnerfassung, Gutschriftverfahren, Analytics- und Compliance-Funktionen. GermanPersonnel und Compana steuern PERSY und persoprofiler bei. Diese Tools liefern Möglichkeiten zur Job-Ad-Creation, Bewerbermanagement-Lösungen, Programmatic Job Advertising sowie Matching-Algorithmen. Personaldienstleister sind somit in der Lage, passende Kandidaten schneller vorzustellen und auf diese Weise Besetzungsquoten signifikant zu erhöhen. Alles in allem können Einsatzunternehmen so ihre Unterdeckung in den Schichten reduzieren und ihre Produktivität steigern.

Marco Kainhuber, CEO von GermanPersonnel: “Wir geben der Zeitarbeit wertvolle Zeit zurück: In den letzten Jahren haben immer neue Regeln – gepaart mit dem Digitalisierungsrückstau – unendlich viel Verwaltungsarbeit verursacht und viele Niederlassungen in die Verlustzone rutschen lassen. Zusammen mit EVINT sind wir in der Lage, durchgängige Rekrutierungs- und Workforce-Management-Prozesse aus einer Hand zu liefern und schaffen zusätzlich Schnittstellen für andere Bewerbermanagement- und VMS-Systeme. Wir sind der Meinung, dass digitale Ökosysteme offen sein sollten, denn erst durch Zusammenarbeit entsteht für Kunden der größte Nutzen.”

Roland Günther, Geschäftsführer von EVINT: “Wir haben verstanden, wie wichtig es ist, die Einsatzunternehmen mit einzubeziehen und als Teil des Besetzungsprozesses zu verstehen. Indem wir in der Lage sind, den Kundenbedarf direkt mit der Kandidatenrekrutierung und den Talentpools der Personaldienstleister zu verbinden, gewinnen wir wertvolle Zeit. In der Folge steigen die Besetzungsquoten oft um mehr als 25 Prozent.”

Axel Trompeter, Geschäftsführer von Compana: “In der Vergangenheit waren die Branchenlösungen für Personaldienstleister darauf ausgerichtet, die einzelnen Arbeitsschritte abzubilden und für Automatisierung in Teilprozessen zu sorgen. Das reicht heute nicht mehr aus. Wenn Personaldienstleister sich zukünftig gegenüber Google & Co. behaupten wollen, brauchen sie durchgängige Datenkreisläufe bei allem, was sie tun. Das wollen und können wir liefern.”

Auch die Kunden der Personaldienstleister erkennen in diesem Zusammenschluss einen direkten Mehrwert – so beispielsweise Unternehmen in der Logistikbranche:

“Für unsere Mitglieder im Verband, aber aus meiner Sicht für alle Speditions- und Logistikunternehmen, ist eine professionelle Personaleinsatz und -bedarfsplanung extrem wichtig. Das gilt sowohl für die eigenen Mitarbeiter als auch für Zeitarbeitnehmer, die unsere Flexibilität sichern. Vor dem Hintergrund volatiler Märkte und unpräziser Forecasts seitens der Verlader steigt die Bedeutung sogar weiter an. Eine digitale Plattform ist aus meiner Sicht der richtige Weg, diesen Bedarf professionell zu decken und endlich die Automatisierungspotenziale in der Verwaltung zu heben”, kommentiert Ronald Seiz, Präsident Arbeitgeberverband Spedition und Logistik Baden-Württemberg e.V. (AVSL).

“Recruitment That Fits”

Mit diesem Zusammenschluss beweisen GermanPersonnel und Compana einmal mehr, dass sie die individuellen Herausforderungen ihrer Kunden verstehen und jeden aufkommenden Recruiting-Bedarf mit datenbasierten, zukunftsorientierten Lösungen abdecken können.

Über GermanPersonnel

Wir unterstützen Sie als Technologie- und Dienstleistungsunternehmen für Recruiting in den Bereichen Stellenerstellung und -verteilung. Mit Hilfe unseres datenbasierten Kampagnenmanagements und unserer jahrelangen Expertise setzen wir Ihr Recruiting-Budget so ein, dass Sie die besten Ergebnisse erwarten können. Wir erreichen die passenden Kandidaten, mit der richtigen Botschaft, zum richtigen Zeitpunkt auf den richtigen Recruiting-Plattformen.

Mit unseren eigenen, innovativen Software-Lösungen PERSY und PARTS of PERSY schaffen wir für jede Unternehmensbranche, -größe, und -form einen deutlichen Bewerberzuwachs. Von der Erstellung der Stellenanzeige bis zur Verwaltung der eingegangenen Bewerbungen – ein guter Prozess ist schlank, schnell und einfach.

Die Stellenerstellung und Stellenveröffentlichung in PERSY sind darauf ausgelegt, Ihre tägliche Arbeit zu erleichtern und zu beschleunigen. So optimieren Sie Ihren Recruiting-Prozess, sparen Zeit, Geld und unnötigen Verwaltungsaufwand. Unsere programmatische Lösung PARTS of PERSY wird über Schnittstellen an Ihre Verwaltungssoftware angebunden und ermöglicht so eine automatische Stellenveröffentlichung.

Gegründet wurde die GermanPersonnel e-search GmbH 2002 von Marco Kainhuber in Unterhaching bei München. Heute arbeiten bei GermanPersonnel über 80 Mitarbeiter für namenhafte Kunden wie Adecco, DEKRA, Gustoso Gruppe, Randstad, Unique Personalservice und XING.

Weitere Informationen unter: www.germanpersonnel.de

Über Compana

Die Compana Software GmbH hat sich vom Traditionsunternehmen zu einem Innovationsführer für HR-Tech entwickelt. Die SaaS-Anwendung persoprofiler beschleunigt alle Recruiting-Prozesse von der Stellenanzeige bis zum Matching und steigert neben der Rücklauf-Quantität auch deren Qualität.

Die besonderen Stärken liegen im Bereich des Bewerbermanagements, des revolutionären explorativen Matchings und allgemein der Prozessgeschwindigkeit und Automatisierung. Dabei treiben uns die Bedürfnisse und die Wertschätzung unserer Kunden und deren Kandidaten an.

Weitere Informationen unter: www.compana.net

Über EVINT

EVINT ist die führende VMS- und Workforce-Management-Plattform für Einsatzunternehmen und Personaldienstleister in Deutschland. Sie bildet sämtliche Aufgaben der Zusammenarbeit digital und mit Workflows ab. Den digitalen Automatisierungsgrad können Unternehmen dabei individuell bestimmen.

Auf diese Weise sorgt die EVINT-Plattform für eine umfassende Prozesstiefe bei der Einsatzsteuerung der gesamten Workforce (intern und extern) mit Personalbedarfs- und Schichtplanung, Zeiterfassung in Echtzeit, Zutrittssteuerung, Apps für Mitarbeiter:innen, qualifizierter elektronischer Signatur (digitaler AÜ-Vertrag), Dokumentenmanagement, Nettolohn, Gutschriftsverfahren, Analytics- und Compliance-Funktionen.

Das Unternehmen EVINT wurde 2009 gegründet. Zu den Kunden gehören unter anderem führende Logistik- und Dienstleistungsunternehmen. EVINT wird international an über 2.000 Kundenstandorten und Niederlassungen genutzt.

Weitere Informationen unter: www.evint.de

