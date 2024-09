Alles gecheckt

Neue Einbaucheck-Broschüren von Buderus unterstützen Installateure von der Auslegung bis zur Inbetriebnahme des passenden Heizsystems

Moderne Heizsysteme bestehen aus verschiedenen Komponenten. Nur wenn diese perfekt zusammenspielen und aufeinander abgestimmt sind, lässt sich die gewünschte Effizienz in der Wärmeerzeugung erreichen. Buderus unterstützt die Heizungsfachfirmen dabei mit dem Einbaucheck. Dies sind Broschüren mit einem gut dokumentierten Ablauf – der rote Faden von der Auslegung des passenden Systems über die korrekte Installation bis zur professionellen Inbetriebnahme. Die Einbaucheck-Broschüren mit allen relevanten Rahmenbedingungen sind für unterschiedliche Buderus Heizsysteme verfügbar.

Bei den Installateuren erfreuen sich die Unterlagen großer Beliebtheit. Angesichts der Systemvielfalt stellen sie eine nützliche Auslegungs- und Einbauhilfe für komplexere Systemlösungen dar. Die Einbauchecks gliedern sich in mehrere Rubriken: Rahmenbedingungen, Lieferumfang, Installation, Inbetriebnahme, Zubehör und Services. Die Kategorien sind mit Erläuterungen in Textform sowie mit selbsterklärenden Bildern, Grafiken und Anlagenhydrauliken gut verständlich aufbereitet.

Erklärungen in Text und Bild

Unter den Rahmenbedingungen finden Handwerkspartner wichtige Informationen zum jeweiligen Heizsystem – unter anderem mit Leistungsgrößen, Einsatzgebieten, Anleitung zur Aufstellung der Wärmeerzeuger, Dimensionierung von Rohrleitungen oder der Abgasführung. Skizzen dienen zum besseren Verständnis. Anschaulich in Bildern und mit Erläuterungen ist der komplette Lieferumfang an Komponenten der jeweiligen Heizsysteme dargestellt mit Informationen über die Bauteile und die Verpackungseinheiten. Das erleichtert die Zuordnung auf der Baustelle. Der Einbaucheck zeigt auch weitere Kombinationsmöglichkeiten von Wärmeerzeugern auf.

Die Rubrik Installation vermittelt den Einbau des gewählten Heizsystems. Ein Hydraulikschema verdeutlicht die Verbindung der einzelnen Komponenten und den kompletten Anlagenaufbau, darüber hinaus sind in einem Anschlussplan die Informationen zum elektrischen Anschluss mit farblich markierten Steckverbindungen, Schaltkasten und Regelungskomponenten enthalten. Bei der Inbetriebnahme haben Handwerkspartner dann die Wahl: Entweder sie übernehmen diese selbst oder nutzen das Angebot durch den Buderus Kundendienst – unter anderem mit Prüfung der elektrischen Steckverbindungen, Funktionskontrolle der Pumpen und Einweisung des Endkunden in die Bedienung der neuen Anlage. Ebenfalls gut zu wissen: Welche Zubehörteile – beispielsweise der Energiemanager für eine Vernetzung von Photovoltaik und Wärmepumpe – können das Heizsystem ergänzen und die Effizienz noch weiter verbessern?

Die Einbauchecks enthalten auch Hinweise zu den Themen Konnektivität sowie Services. Dabei informieren die Unterlagen über die Möglichkeiten und Vorteile von Buderus ConnectPRO für Heizungsfachbetriebe wie effizienteres Arbeiten, bedarfsgerechte und vorausschauende Einsatz- und Personalplanung oder Übersicht aller Betriebszustände durch DIAGNOSTIC plus. Mit dem Connect-Service von Buderus werden die Heizungsanlagen schnell und unkompliziert mit dem Internet verbunden. Den Anschluss der Anlagen an das Internet übernimmt Buderus, sodass sich Installateure auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Das Angebot an Einbauchecks wird sukzessive um weitere Heizsysteme erweitert. Handwerkspartner können die Unterlagen auf der Buderus Homepage unter qr.buderus.de/unterlagen herunterladen.

Buderus, eine der stärksten europäischen Thermotechnik-Marken, bietet wirtschaftliche und verlässliche Systemlösungen für Heizung, Lüftung und Kühlung. Als Systemexperte für Heiz- und Installationstechnik zeichnet sich Buderus durch Beratungskompetenz, ganzheitliche Services und optimal aufeinander abgestimmte, energieeffiziente und vernetzbare Heizsysteme aus einer Hand aus. Das Produktspektrum reicht von Wärmeerzeugern für flüssige und gasförmige Energieträger, über Speicher, Regelungen und Heizungszubehör bis hin zu einem umfassenden Angebot an Systemen zur Nutzung regenerativer Energien wie Wärmepumpen und Solarthermie-Anlagen.

Für sämtliche Buderus Produkte gilt maximale Systemkompatibilität: Alle Komponenten sind so aufeinander abgestimmt, dass Handwerkspartner individuelle Lösungen schnell und effizient installieren können, ob im Bestandsgebäude oder Neubau, bei Klein- oder Großanlagen.

Mehr Informationen unter www.buderus.de

