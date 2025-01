Alles Gute zum neuen Jahr

Liebe Sport-, Schützen- und Karnevalsbegeisterte,

Wieder einmal stehen wir am Anfang eines neuen Jahres. Wir hoffen, Sie hatten einen guten Start und wünschen Ihnen Optimismus, viel Energie und Erfolg für die kommenden Monate. All denen, die uns im vergangenen Jahr ihr Vertrauen geschenkt haben, möchten wir herzlich danken. Unser Beitrag zum Jahresbeginn: ein interessantes Angebot an ausgesuchten Pokalen, Orden usw. mit Neujahrs-Rabatten.

Sport-Angebote

Colorpokal-Serie: ab 12,51 € (= 10 % Rabatt)

NEU: Pokal in 4 verschiedenen Größen (von 28,5 x 10,0 cm bis 33,0 x 10,0 cm cm), auf einem Marmorsockel, mit einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen im Preis enthalten).

Colorpokal-Serie: ab 8,91 € (= 10 % Rabatt)

NEU: Pokal in 3 verschiedenen Größen (27,0 x 8,0 cm, 28,0 x 8,0 cm. 29,0 x 8,0 cm), auf einem Marmorsockel, mit einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen im Preis enthalten).

Klassikpokal-Serie: ab 8,91 € (= 10 % Rabatt)

NEU: Pokal in 6 verschiedenen Größen (von 23,0 x 8,0 cm bis 29,0 x 10,0 cm cm), auf einem Marmorsockel, mit einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen im Preis enthalten).

Neujahrs-Rabatte sichern, solange der Vorrat reicht: www.pokale-sack.de

Schützen-Angebote

Klassikorden-Serie: nur 21,51 (= 10 % Rabatt)

NEU: Orden (5,3 x 5,3 cm) in 9 verschiedenen Farbkombinationen, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens auf der Rückseite sowie einer Schützenauflage Ihrer Wahl auf der Vorderseite.

Marmortrophy: nur 26,91 (= 10 % Rabatt)

Massiver Marmorblock (19,0 cm hoch), mit einer Schützenauflage Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen im Preis enthalten).

Klassikorden-Serie: nur 8,96 (= 10 % Rabatt)

NEU: Orden (2,5 x 3,2 cm) in Gold, Silber und Altsilber, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (Vorder- und Rückseite) und Vereinswappens (Rückseite) sowie einer Schützenauflage Ihrer Wahl (Vorderseite).

Neujahrs-Rabatte nutzen, solange der Vorrat reicht: www.schuetzenorden-sack.de

Karnevals-Angebote

Brillantorden: ab 5,31 € (= 10 % Rabatt)

NEU: Orden (9,5 x 9,5 cm) in Gold und Silber, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens, Band oder Kordel in Wunschfarbe sowie 8 Schmucksteinen in 4 verschiedenen Farben.

3D-Colororden: ab 4,95 € (= 10 % Rabatt)

Dreidimensionaler Orden (7,0 x 7,0) in Gold und Silber, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens sowie Band oder Kordel in Wunschfarbe.

Ehrentafel: nur 40,41 € (= 10 % Rabatt)

NEU: Edle Tafel mit Samtüberzug und Aluminiumeinlage, einem Karnevalmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen im Preis enthalten).

Neujahrs-Rabatte nicht verpassen, solange der Vorrat reicht: www.karnevalsorden-sack.de

Wir würden uns freuen, wenn das ein oder andere Neujahrs-Angebot Ihr Interesse fände. Weitere interessante Artikel finden Sie in unseren 3 Shops. Schauen Sie doch einfach mal rein. Für Fragen, Anregungen und Sonderwünsche stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Nochmals alles Gute für 2025 und schöne Grüße aus Grevenbroich

Ihr Heinz-Josef Sack

Vereinsbedarf Sack gehört zu den führenden Anbietern für Vereinsbedarf und Auszeichnungen in den Bereichen Sport, Schützen und Karneval. Zum Angebot gehören u. a. Pokale und Medaillen, Pins und Anstecknadeln, Schützenorden und Karnevalsorden. Die Artikel gibt es nicht nur in Standardausführung, sondern auch als Sonderanfertigung nach den individuellen Wünschen der Kunden. 20 geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie modernste computergesteuerte Maschinen und 2.000 qm Lager- und Produktionsflächen sorgen für professionelle Abwicklung der Aufträge. Alle Artikel können auch über einen Online-Shop bestellt werden.

