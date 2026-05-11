„Alles neu macht der Mai“ im Münchner Umland – Termine und Veranstaltungen in der Stadt Dachau

Sie möchten eine Stadt sehen, riechen und schmecken, also mit allen Sinnen erleben?

Sie möchten eine Stadt sehen, riechen und schmecken, also mit allen Sinnen erleben? Besuchen Sie unbedingt die sehenswerte Sonderausstellung des Bezirksmuseums Dachau „Sinne – Zur Kulturgeschichte der Wahrnehmung“.

Für Kunstgenuss und Erfrischung bietet sich z.B. der Wasserturm direkt neben dem Hofgarten Schloss Dachau an. Hier gibt es die aktuelle Jahresausstellung des Kunstrefugium e.V. „MITEINANDER“ zu sehen mit dem „Biergarten am Wasserturm“ direkt nebenan.

Nutzen Sie auch noch die Chance auf die Ausstellung in der Galerie Lochner „Bernd Zimmer“ (bis 25.05.26), sowie die derzeitige Ausstellung der Künstlervereinigung Dachau e.V. „Zwischen Fläche und Raum“ (bis 17.05.26).

Die kommenden Stadtführungen bieten ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm: Von einer Altstadtrallye für Kinder (09.05.26) über eine Kostümführung im Schloss Dachau (16.05.26) bis hin zur offenen Altstadtführung HISTORISCH (22.05.26).

Am 21.05.26 verlegt der Künstler Gunter Demnig zur Erinnerung weitere Stolpersteine im Stadtgebiet, gefolgt von einem Gedenkabend für neun Dachauer NS-Opfer.

An diesem Tag beginnt auch die neue temporäre Ausstellung der Gemäldegalerie Dachau mit Arbeiten von Judith Egger und Oliver Westerbarkey mit dem Namen „Löcher und andere Fallen“, welche sich auf spielerische Weise mit den unzähligen Erscheinungsformen der Natur auseinandersetzt.

Tagesausflugstipp: Ausflugsziele München Umgebung – Stadt Dachau

Kontakt Stadt Dachau: Monika Webersberger, Leitung Abteilung Tourismus, Stadt Dachau; Tel. 08131-75 151 / 152, tourismus@dachau.de, www.tourismus.dachau.de

Tourist-Information der Stadt Dachau

Kontakt

Tourist-Information der Stadt Dachau

Monika Webersberger

Konrad-Adenauer-Straße 1

85221 Dachau

0813175286



http://www.tourismus.dachau.de

Bildquelle: © Dachauer Galerien und Museen Foto Bezirksmuseum