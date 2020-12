Designboden im Großformat mit integrierter Trittschalldämmung für schnelle Verlegung in großen Räumen

allfloors Deluxe Edition XXL Schlossdiele Designparkett HDF mit Klicksystem

Mit dem Bodenbelag Deluxe Edition Schlossdiele XXL hat allfloors ein Designparkett im Sortiment, dessen Eigenschaften wohl von keinem anderen Fußbodenbelag erfüllt werden. Das Besondere an diesem Boden sind nicht nur XXL Format im Format einer Schlossdiele von 1815 x 305 mm, sondern auch seine verblüffend authentische Optik und Haptik. Mit diesem außergewöhnlichen Groß-Format macht das allfloors Deluxe Edition Designparkett besonders in großen Räumen eine beeindruckende Figur.

Als Designparkett baut dieser Bodenbelag auf einer stabilen hochdichten Faserplatte (aus Holzfasern) auf, die im Gegensatz zu Vinyl-Designböden eine wesentlich bessere Maßstabilität nach EN 434 von kleiner als 0,05% (Veränderung nach Wärmeeinwirkung) aufweist. Diese Eigenschaft ist dann wichtig, wenn Bodenbeläge in großen Räumen ohne Dehnungsfuge schwimmend verlegt werden sollen. Mit diesem Designparkett ist eine Verlegung über 10 m Raumlänge ohne Dehnungsfuge möglich.

allfloors Deluxe Edition XXL Designparkett hat in seinem Aufbau einen Mittelzug und einen Gegenzug aus Kork integriert. Damit erreicht der Designboden eine Trittschallreduzierung von starken 14 dB ohne eine zusätzliche Dämmunterlage. Eine zusätzlich Verlegeunterlage, wie sie bei vielen Designböden für eine sichere Verriegelung des Klicksystems vorgeschrieben ist, wird deshalb bei diesem einzigartigen Boden nicht erforderlich. Das spart Kosten und Zeit bei der Verlegung.

allfloors Deluxe Edition XXL Designparkett ist von einem echten Holzdielenboden praktisch nicht zu unterscheiden. Die Fotoreproduktion der

Dekorschicht wirkt mit der matten synchrongeprägten Oberfläche wie eine echte Eichenholz-Oberfläche. Synchronprägung bezeichnet eine geprägte Oberflächenstruktur, die der Fotoreproduktion exakt folgt. Die Deluxe Edition XXL Schlossdiele gibt es in zwei Eichenholz-Dekoren Grand Oak light oder Grand Oak brown. Und diese Dekore passen sehr gut zur Schlossdiele.

Die Oberfläche nicht durch eine Vinylschicht realisiert, welche die Verwendung von Weichmachern notwendig machen würde, sondern durch ein modernes Hotcoating-Verfahren. Dabei wird in einem “heißen” Verfahren eine hoch strapazierfähige Polyurethan-Oberfläche als Nutzschicht aufgebracht und mit einer Oberflächenstruktur geprägt. Polyurethan ist ein ausreagiertes Material, dass im Gegensatz zu Vinyl (Polyvinylchlorid) keine Weichmacher in die Umwelt abgibt und daher unbedenklich für die Gesundheit ist.

allfloors Deluxe Edition XXL Schlossdiele Designparkett kann auf allfloors.de oder bodenbelag.de bestellt werden und wird auf Kundenwusch produziert.

