Allgäuer KI-Experte gewinnt internationalen Speaker Slam

KI-Experte Mark Gerngroß gewinnt mit Rekordzeit beim Speaker Slam. Seine Vision: Autonome KI Agenten revolutionieren bis 2025 die Arbeitsprozesse im Mittelstand.

Mit dem kürzesten Vortrag in der Geschichte des Speaker Slams überzeugte der Allgäuer KI-Manager Mark Gerngroß in Mastershausen Jury und Publikum. Im Zentrum seiner Präsentation stand die transformative Kraft autonomer KI Agenten – eine Technologie, die besonders dem Mittelstand neue Perspektiven eröffnet. Diese selbstständig arbeitenden Systeme werden künftig komplette Unternehmens-Workflows steuern und damit die Effizienz deutlich steigern.

Seine Vision der digitalen Transformation untermauerte der unter anderem von IBM-AI-Ops-Chef Andreas Horn oder Head of AI bei Rossmann – Lena Eckroth zum Master Management with AI (MMAI@) ausgebildete Experte mit konkreten Anwendungsszenarien. Als zertifizierter KI-Manager (IHK) kennt Gerngroß die Herausforderungen mittelständischer Unternehmen genau. Der internationale Speaker Slam, der bereits in New York, Miami, Dubai, Düsseldorf, Hamburg, München und Wien gastierte, verlangt von den Teilnehmern, ihr Publikum in nur vier Minuten zu überzeugen – eine Herausforderung, die Gerngroß mit seiner prägnanten Zukunftsvision meisterte.

Mark Gerngroß ist spezialisiert auf die Integration von KI-Technologien in mittelständischen Unternehmen. Als zertifizierter KI-Manager (IHK) und Master Management with AI (MMAI®) Absolvent unterstützt er Unternehmen dabei, das Potenzial künstlicher Intelligenz zu erkennen und gewinnbringend zu nutzen.

Kontakt

Mark Gerngroß

Mark Gerngroß

Zainschmiedeweg 19a

87527 Sonthofen

01604411778



https://markgerngross.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.