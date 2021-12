Allseated EXVO ist Plattform-Partner des FORUM EVENT 2022

Als Plattform-Partner des FORUM EVENT 2022 macht Allseated die virtuelle Teilnahme im digitalen Zwilling der Messe Dortmund möglich.

Im nächsten Jahr findet das FORUM EVENT 2022 der IST-Hochschule als hybrider Nachwuchskongress unter dem Motto „Vom Nachwuchs für den Nachwuchs“ statt. Allseated ermöglicht mithilfe der 3D-Erlebnisplattform Allseated EXVO https://allseated.de/exvo die virtuelle Teilnahme an der Veranstaltung und den Live Bühnen mit dem eigenen Roboter-Avatar.

Der Hybrid-Kongress für Young Professionals findet am 20. Januar 2022 parallel zur BEST OF EVENTS 2022 statt und wird wie die Jahre zuvor von der IST-Hochschule für Management organsiert. Entwickelt und umgesetzt wird das FORUM EVENT von den Bachelor-Studierenden des Studiengangs Kommunikation & Eventmanagement der IST-Hochschule und steht somit unter dem Grundsatz „Vom Nachwuchs für den Nachwuchs“.

Das Ziel der Veranstaltung ist es die Veränderung der Eventbranche näher zu betrachten. Das Motto für nächstes Jahr lautet „FORUM EVENT – Re*“ und es soll speziell Themen wie Re*turn, Re*start, Re*integration und Re*thinking in der Eventbranche betrachten. Allseated steht als Kooperationspartner für die Re*volution der Eventbranche mit ihrer 3D Eventplattform EXVO für virtuelle und hybride Veranstaltungskonzepte.

Allseated erweitert im Rahmen des Hybridkonzepts das Präsenzevent um die virtuelle Erlebnisplattform Allseated EXVO, welche vor Kurzem als Best Virtual Eventplattform bei den Event Technology Awards in London ausgezeichnet wurde. Als Avatar kann die virtuelle Welt von Allseated EXVO selbständig erkundet werden und durch die immersive Atmosphäre im 3D-Raum und die persönlichen Interaktionsmöglichkeiten via Videokonferenz wird echtes Event-Feeling erzeugt. EXVO ergänzt auch die wichtigste Komponente der Live-Welt: Zufällige Begegnungen und Interaktion zwischen den Teilnehmern, so dass diese das Gefühl haben sich tatsächlich auf einer realen Veranstaltung zu befinden. Die Informativen Vorträge können so lebhaft mit anderen Teilnehmern verfolgt werden. Das FORUM EVENT stellt sich so mit einem zusätzlichen digitalen Backup planungssicher für Januar auf und kann flexibel von Hybrid auf Virtuell wechseln.

Zur Website vom FORUM EVENT: https://www.ist-hochschule.de/forum-event

Allseated revolutioniert durch cloudbasierte Eventplanung die Zusammenarbeit zwischen Location, Dienstleister, Planer und Veranstalter. Virtuelle Site-Inspections und die Zusammenarbeit auf einer Plattform sparen Ressourcen und schaffen Synergien in der Eventplanung. Online-Meetings können direkt in der Location durchgeführt und die Veranstaltungsräume in 3D begangen werden, individuell mit Bestuhlungsvarianten ausgestattet und virtuell über Allseated verkauft werden. Mit Allseated EXVO können seit Neuestem sogar virtuelle Events im digitalen Zwilling der Location stattfinden. Im amerikanischen Markt ist Allseated bereits eine etablierte Plattform mit über 250.000 maßstabsgetreuen Grundrissen und einer Community von 100.000 Nutzern und mehr als 30.000 gelisteten Locations.

Weitere Informationen unter: Allseated GmbH

Firmenkontakt

Allseated GmbH

Sabine Reise

Suitbertusstraße 123

40223 Düsseldorf

+49 211 78171750

germany@allseated.com

https://allseated.de

Pressekontakt

Allseated GmbH

Miriam Hageböck

Suitbertusstraße 123

40223 Düsseldorf

+49 211 78171758

miriam@allseated.com

https://allseated.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.