Almin Bejic alias beja159 – Der neue Charakterdarsteller mit Wiedererkennungswert

Garmisch-Partenkirchen, Deutschland – Almin Bejic, besser bekannt unter dem Namen beja159, ist ein aufstrebender Schauspieler mit außergewöhnlicher Präsenz und einem Gesicht, das man nicht vergisst. Seine tiefblauen Augen, sein kantiger Ausdruck und seine natürliche Intensität machen ihn zur idealen Besetzung für komplexe, düstere Rollen.

Schneller Aufstieg: Von RTL direkt ins Kino und zur Krimi-Elite

Seine Schauspielkarriere begann Bejic in einer Hauptrolle bei RTLs Blaulichtreport, in der er einen Kriminellen verkörperte – intensiv, glaubwürdig und mit einer natürlichen Härte, die Casting-Agenturen sofort überzeugte.

Direkt im Anschluss erhielt er zwei weitere hochkarätige Engagements:

Im Kinofilm München Beats der Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH & Co. KG, der sich mit der Münchner Musik- und Jugendkultur beschäftigt, spielte er eine prägnante Nebenrolle, die seine Ausdrucksstärke unter Beweis stellte.

Im renommierten ARD-Format Tatort überzeugte er als skrupelloser Killer in einer Produktion der NEUESUPER GmbH. Die düstere Figur, die er darstellte, sorgte für Aufsehen – und zeigte: Almin Bejic kann mehr als nur die Rolle des „harten Typen“ spielen. Er bringt Tiefe, Ambivalenz und Präsenz mit.

Mehr als nur ein Schauspieler – Eine Marke mit Vision

Unter dem Namen beja159 baut Almin Bejic sich eine einzigartige Identität auf. Sein TikTok-Auftritt – ästhetisch, düster, maskulin – kombiniert psychologische Tiefe mit modernem Stil. Seine Community wächst täglich. Besonders bei jungen Männern gilt er als Symbol für mentale Stärke, Disziplin und Eigenverantwortung.

Zukunft: Film, Förderung & Foundation

Almin Bejic strebt eine langfristige Karriere im Film an. Ihn interessieren keine austauschbaren Rollen, sondern Charaktere mit Tiefe – Antihelden, gebrochene Persönlichkeiten, die das Publikum herausfordern. Seine Erfahrungen aus dem echten Leben, im Boxen, IT und Unternehmertum, fließen dabei authentisch in jede Rolle ein.

Gleichzeitig arbeitet er an der Gründung der 159Rise Foundation – einer Initiative zur Unterstützung junger Menschen mit Visionen. Die Stiftung soll Mut machen, Möglichkeiten schaffen und konkrete Hilfe bieten.

Pressekontakt:

Almin Bejic (beja159)

Ort: Garmisch-Partenkirchen

Instagram / TikTok: @beja159

E-Mail: info@alminbejic.com

Website: www.alminbejic.com

Vorstellung der 159Rise Foundation

Gegründet von Almin Bejic alias beja159

Über die 159Rise Foundation

Die 159Rise Foundation ist eine gemeinnützige Initiative mit dem Ziel, junge Menschen in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zu fördern. Die Stiftung unterstützt ambitionierte Persönlichkeiten dabei, über sich hinauszuwachsen, Hindernisse zu überwinden und ihre Träume zu verwirklichen. Gleichzeitig setzt sich die Organisation für Menschen in Not ein – durch direkte Hilfsmaßnahmen, Spendenaktionen und den Aufbau eines unterstützenden Netzwerks.

Der Name „159Rise“ steht symbolisch für Aufstieg, Stärke und Veränderung – für das Erwachen des inneren Potentials, besonders in schwierigen sozialen oder persönlichen Lebenslagen.

Unsere Mission

Förderung junger Talente in Bereichen wie Kunst, Film, Musik, Technik und Unternehmertum

Mentoring-Programme für Selbstentwicklung, mentale Stärke und Disziplin

Spenden und Soforthilfe für Einzelpersonen und Familien in Notlagen

Vermittlung von Kontakten zu Karrieremöglichkeiten, Ausbildungsplätzen oder kreativen Projekten

Über den Gründer: Almin Bejic / beja159

Almin Bejic, geboren 2004 in Garmisch-Partenkirchen, ist Schauspieler, Content Creator und gelernter IT-Techniker. Erste Bekanntheit erlangte er als Hauptrolle in einer Folge von RTLs Blaulichtreport. Es folgten Rollen im Kinofilm München Beats (Network Movie Filmproduktion) sowie als Killer im Tatort (NEUESUPER GmbH).

Mit seinem Projekt beja159 schuf er eine markante Künstleridentität – stilvoll, diszipliniert, kompromisslos. Parallel dazu entschloss sich Bejic, seine Plattform für mehr als nur Unterhaltung zu nutzen – und gründete 2025 die 159Rise Foundation, um anderen dabei zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen, wie er es selbst getan hat.

