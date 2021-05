Alpha Real Estate ausgezeichnet zum Wachstums-Champion

Alpha Real Estate Holding – Wachstums-Champion 2021 in Deutschland (Focus Business & Statista)

“Wir sind davon überzeugt, dass die Bildung von Wohneigentum ein essenzieller und richtiger Schritt ist, um den eigenen Lebensstandard im Alter zu sichern.”

So beschreibt der Unternehmer Peter Buhrmann (50) den eigenen Antrieb dafür, warum er mit seiner Alpha Real Estate Holding GmbH aus Mannheim in ganz Deutschland immer wieder Wohnungen kauft, privatisiert und an Mieter, Anleger oder Selbstnutzer verkauft. Wie etwa zuletzt in Egelsbach (Hessen), Siegen (NRW) und Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz). Außerdem präsentiert er sich mit seinem Unternehmen als transparent und seriös.

Dabei investiert Buhrmann in B- und C-Lagen sowie im Einzugsgebiet von Metropolregionen – jüngst etwa kaufte die Alpha Real Estate Group zwei sächsische Wohnanlagen in Borna und Brandis im direkten Einzugsgebiet der Stadt Leipzig – auch wenn damit ein höheres Risiko als in A-Lagen verbunden ist.

Das federt Buhrmann mit seinem zweiten Standbein ab. Sein Unternehmen bewirtschaftet zugleich einen Bestand an Wohnimmobilien. Zurzeit sind es rund eine halbe Milliarde Euro Assets under Management.

Der rasante Zuwachs, belegt durch betriebswirtschaftliche Zahlen, gibt dem Geschäftsmodell Recht.

Selbst in Corona-Zeiten werden den Mannheimern die Eigentumswohnungen förmlich aus den Händen gerissen.

Buhrmann verkündete am 12. Februar 2021:

“Das Immobilienunternehmen steigerte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um ca. 65 Prozent auf rund 120 Millionen Euro.”

Und zur Begründung führte Buhrmann an:

“Ein deutlicher Wachstumstreiber im zurückliegenden Geschäftsjahr war der Verkauf von 641 Wohneinheiten gegenüber 467 aus dem Jahr 2019.”

Ein Ende scheint nicht in Sicht.

Rund 895 Wohneinheiten warten im Verkauf oder sind in der Verkaufsvorbereitung. Darüber hinaus befinden sich in der Ankaufspipeline mehr als 1.000 zusätzliche Einheiten. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Alpha Real Estate Group weiteres Wachstum und peilt ein Umsatzziel in Höhe von 150 Millionen Euro an.

Um den Ansturm zu bewältigen, musste Buhrmann allein im Jahr 2020 die Belegschaft auf 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufstocken – ein Zuwachs von 75 Prozent.

Zur Verstärkung holte sich CEO Buhrmann außerdem vor einem Jahr den Münchener Manager Alexander Freiherr von Cramm (56) als Finanzgeschäftsführer an seine Seite.

Alexander von Cramm war vor seinem Eintritt bei der Alpha Real Estate Holding GmbH unter anderem tätig als Finanzchef des Immobiliendienstleisters PlanetHome Group GmbH aus Unterföhring bei München (Tochter der Schweizer Pari Group AG aus Steinhausen), als Vorstandsmitglied der Deutschen Office AG in Köln und der KWG Kommunale Wohnen AG in Hamburg. Er gehörte der Geschäftsführung der Loyalty Partner GmbH in München an sowie arbeitete bei der Deutschen Bank AG und Morgan Stanley innerhalb der Investment Banking Division in Frankfurt und London.

Alexander von Cramm verfügt somit über einen gehörigen Erfahrungsschatz im Immobiliensektor sowie bei der Finanzierung von Immobilienkrediten.

Trotzdem fiel sie der Fachpresse auf.

Der Vertriebschef Sebastian Engel (ganz rechts) und sein Team freuen sich über die Kürung als Wachstums-Champion 2021 für Deutschland durch Focus Business aus Berlin und der Statista GmbH aus Hamburg © Alpha Real Estate Holding GmbH

Die Financial Times zählte die Alpha Real Estate Holding GmbH im Jahr 2020, gestützt auf Daten der Hamburger Statista GmbH, zu den 1.000 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas.

Und Focus Business kürte die Alpha Real Estate Holding GmbH ebenfalls in Kooperation mit Statista zum ” Wachstumschampion 2021“.

Die Arbeit wird wohl für die Mannheimer nicht weniger. Buhrmann: “Die Nachfrage nach Wohnimmobilien an B- und C-Standorten sowie in Einzugsgebieten von Metropolregionen ist weiterhin ungebrochen.”

Die Alpha Real Estate Group ist ein deutschlandweit tätiger, auf die Wohnimmobilienwirtschaft spezialisierter Asset- und Investment Manager. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Privatisierung von Wohnungsbeständen. Mit ihrem Angebot realisiert die Alpha Real Estate Group Potentiale, sowohl für private Kapitalanleger und professionelle Investoren, als auch für Mieter und Selbstnutzer. Ein vollumfängliches Dienstleistungsspektrum im Bereich Property Management ergänzt das Portfolio des wachstumsstarken Immobilienunternehmens.

