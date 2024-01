Als Rettungsschwimmer bei Fasching aufzutreten

Lifeguard Set

Das 5-in-1 Lifeguard Set ist ein umfassendes, stilvolles und funktionales Paket, das speziell für Fasching und Karneval konzipiert wurde und eine Hommage an die ikonischen Rettungsschwimmer-Outfits aus der beliebten Serie „Baywatch“ darstellt. Dieses Set beinhaltet ein aufblasbares Rettungsbrett, das nicht nur ein Blickfang ist, sondern auch leicht und einfach zu transportieren. Es bietet eine authentische Ergänzung für jedes Rettungsschwimmer-Kostüm und ist perfekt für Paraden oder thematische Partys geeignet. Die Schildmütze mit Klettverschluss ist ein weiteres Highlight dieses Sets. Sie ist nicht nur ein modisches Accessoire, sondern bietet auch praktischen Sonnenschutz, während der verstellbare Klettverschluss für optimalen Tragekomfort und eine individuelle Passform für jede Kopfgröße sorgt. Die Bauchtasche, ein unverzichtbares Element für jeden Rettungsschwimmer, bietet praktischen Stauraum für kleine Gegenstände wie Schlüssel, Geld oder Mobiltelefone und vervollständigt das authentische Aussehen.

Die Sonnenbrille ist ein modisches Statement, das nicht nur vor der Sonne schützt, sondern auch das Kostüm um eine coole Note ergänzt. Die Gläser sind so gestaltet, dass sie vor UV-Strahlen schützen, während das leichte Gestell für maximalen Komfort sorgt. Als letztes, aber nicht weniger wichtiges Element enthält das Set eine Pfeife, die das typische Accessoire eines jeden Rettungsschwimmers darstellt. Diese Pfeife ist nicht nur ein funktionales Werkzeug zur Kommunikation oder zur Signalgebung in Notfällen, sondern auch ein Schlüsselmerkmal, das das Rettungsschwimmer-Erscheinungsbild vervollständigt.

– Aufblasbares Rettungsbrett: Leicht und einfach zu transportieren, bietet es eine authentische Ergänzung für das Rettungsschwimmer-Kostüm und eignet sich perfekt für Paraden oder thematische Partys.

– Schildmütze mit Klettverschluss: Ein modisches Accessoire, das praktischen Sonnenschutz bietet, mit verstellbarem Klettverschluss für optimalen Tragekomfort und individuelle Passform.

– Bauchtasche: Bietet praktischen Stauraum für kleine Gegenstände, vervollständigt das authentische Rettungsschwimmer-Aussehen und erhöht die Funktionalität des Kostüms.

– Sonnenbrille: Schützt vor UV-Strahlen und ergänzt das Kostüm um eine coole Note, mit leichtem Gestell für maximalen Tragekomfort.

– Pfeife: Ein Schlüsselmerkmal, das nicht nur funktional für Kommunikation und Signalgebung ist, sondern auch das Rettungsschwimmer-Erscheinungsbild authentisch vervollständigt.

Zusammengefasst bietet das 5-in-1 Lifeguard Set alles, was man braucht, um als Rettungsschwimmer bei Fasching oder Karneval aufzutreten. Mit seiner durchdachten Zusammenstellung aus aufblasbarem Rettungsbrett, Schildmütze, Bauchtasche, Sonnenbrille und Pfeife ist dieses Set die perfekte Wahl für alle, die ein markantes, unisex Kostüm suchen, das Stil, Funktionalität und den charakteristischen Look der Rettungsschwimmer aus Baywatch vereint.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

