ALSTERCOMPANY bringt für Neugeschäft im Internet 4.000,- EUR mit.

Ziel: Neue Kunden und neuer Umsatz nach Corona zum Nulltarif*

Hamburg/Berlin, 17.04.2020 – Einen Monat nach dem Shutdown der Wirtschaft und dem Lockdown des Alltags startet der Kommunikations-Spezialist ALSTERCOMPANY – www.alstercompany.de – ein kostenloses Angebot für norddeutsche Unternehmen in der Gründung, im Wachstum und in der Neuausrichtung. Im Mittelpunkt des kostenfreien und erweiterten Beratungsangebots für Startups, kleine und mittelständische Familienunternehmen steht der Weg ins Internet zu neuen Kunden und Partnern – und damit zur Sicherung und Neuausrichtung des eigenen Geschäfts.

Bundeshilfe: Kostenlose Unternehmensberatung bis zu 4.000,- EUR

*Dank des bundesweiten Zuschussprogramms “Förderung unternehmerischen Know-hows” und der damit verbundenen 100%-Förderung für in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratene Unternehmen aufgrund der Corona-Krise bietet ALSTERCOMPANY seine professionelle Beratung in den Bereichen Online-, Kunden- und Medienkommunikation mit dem – durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – zur Verfügung gestellten Kapital von bis zu 4.000,- EUR bis zum Jahresende 2020 kostenlos an.

Coronahilfe: Verdoppelung der Beratung auf bis zu 8.000,- EUR

Zur optimalen Beratung von jungen und etablierten Unternehmen in der Corona-Krise verdoppelt ALSTERCOMPANY das kostenlose Angebot und bietet – zusammen mit den durch das Bundeswirtschaftsministerium geförderten Leistungen – ein Beratungsvolumen von insgesamt bis zu 8.000,- EUR für den Zeitraum von 6 Monaten bis maximal Ende 2020. Damit können Unternehmen ihre Kundenansprache, ihre Onlinekommunikation und ihr Presse- und Social Media-Engagement vollständig und risikofrei entwickeln.

Bundesweit: Digital-vernetzte + lokal-persönliche Beratung

In Zeiten des umfassenden Kontaktverbots einschließlich Geschäftsreisen bietet ALSTERCOMPANY seine Beratungsleistungen komplett online an, z. B. in Verbindung mit Google Duo oder Hangout, Microsoft Teams oder Skype sowie Zoom. Dazu kann die Beratung im Browser mit Google Docs, Microsoft Office 365 und To Do, MindMeister, Slack und Trello organisiert werden. Die Tools sind für einzelne Nutzer i. d. R. kostenfrei und bieten die Echtzeit-Organisation herstellerunabhängig auf PC, Laptop, Tablet und Smartphone. Außerdem können Dokumente sicher in einer deutschen Cloud getauscht werden.

Mehrwerte: Schrittweise sicher auf dem Weg ins Internet

Die angestrebten Ergebnisse der Beratung für die Zeit nach Corona sind

– neue Lösungswege zu Kunden und Partnern im Internet

– schrittweise Umsetzung des online-basierten Geschäfts

– praktisches Know how für die digital-vernetzte Arbeit

Zu den kostenfreien Beratungsthemen der ALSTERCOMPANY zählen

– die Kundenansprache im Internet mit Online-Tools

– die Onlinepräsenz mit Website und auf Plattformen

– die Produkt-Promotion in Social Media und Presse

Added Value: Online-Kundenansprache + Vertriebsberatung

Die ALSTERCOMPANY ist zusammen mit HANSEVALLEY und SHORTCUT Teil der Hanse Digital Partner. Damit bekommen Kunden den direkten Zugriff auf Beratungsleistungen zur Vertriebsoptimierung in Zeiten digital-vernetzter Kundenansprache. Neben der Kommunikation mit Kunden, Partnern, Multiplikatoren und Medien bietet SHORTCUT weitergehend die nutzerorientierte Optimierung von Produkten und Dienstleistungen, das Training für persönlichen Vertrieb und Maßnahmen für das Empfehlungsmanagement. Ziel des in Hamburg beheimateten Kooperationsangebots sind direkte Kundenempfehlungen.

Einstiegshilfe: Kostenlose Beratung zur 4.000,- EUR-Förderung

Damit Unternehmen in der Corona-Krise schnell und sicher zu den ihnen zustehenden Fördermitteln kommen, bietet ALSTERCOMPANY eine Erstberatung per Telefon oder Videocall an. Neben direkter Hilfestellung zu Bedingungen und Ablauf des Förderprogramms beantwortet ALSTERCOMPANY-Gründer Thomas Keup erste drängende Fragen zur kurzfristigen Ausrichtung des Geschäfts auf neue Online-Kunden, zukunftsweisende Geschäftsbereiche und erfolgversprechende Technologien für den professionellen Einsatz im Endkundengeschäft (B2C) wie im Geschäftskundenbereich (B2B).

Erfahrung: 25+ Jahre in den Medien, 15+ Jahre in der PR

Hinter ALSTERCOMPANY steht der PR-Spezialist und Journalist Thomas Keup. Der gebürtige Mecklenburger berät und betreut seit mehr als 15 Jahren kleine und große Unternehmen, Veranstaltungen und Branchenverbände mit Tech-Bezug in allen Fragen der professionellen Kunden- und Medienkommunikation. Referenzen des vornehmlich in Hamburg engagierten Kommunikationsfachmanns sind die Blockchance-Konferenz, der Digital Hub Logistics Hamburg, das Digitalcluster Hamburg@work, der IT-Executive Club by Hamburg@work sowie die Tech-Startups Lifetime und Neuro Flash.

Hand in Hand: Journalismus und Kommunikation

Der Herausgeber und Chefredakteur des Hanse Digital Magazins HANSEVALLEY hat in den vergangenen gut 3,5 Jahren mehr als 1.400 Nachrichten zu digitalen Themen in Hamburg und den 5 norddeutschen Bundesländern veröffentlicht. Dazu kommen rd. 300 Fachbeiträge, Interviews und Reportagen zur Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft Norddeutschlands. Der langjährige Wahl-Berliner bringt über 25 Jahre publizistischer Erfahrung aus Hörfunk, Fernsehen und Online mit.

ALSTERCOMPANY – Hamburg Digital Relations

ALSTERCOMPANY – Hamburg Digital Relations – sind der spezialisierte Service für professionelle Kommunikation in der digital-vernetzten Welt. ALSTERCOMPANY bietet fortschrittliches Denken für neue Chancen. Der inhabergeführte Unternehmensservice steht an der Seite von Unternehmen und Organisationen im Norden Deutschlands, die jetzt die Zukunft anpacken – für ein erfolgreiche Entwicklung in der vernetzten Welt. Weitere Informationen unter www.alstercompany.de

Thomas Keup Relations ist ein langjährig erfahrener PR-Service für Unternehmen, Organisationen und Veranstaltungen im Tech-Umfeld. Mit ALSTERCOMPANY bietet Thomas Keup Relations einen hoch spezialisierten Service für die digital-vernetzte Kommunikation für Kunden und Partner in Hamburg und Norddeutschland.

Kontakt

Thomas Keup Relations

Thomas Keup

Wichmannstraße 4

10787 Berlin

030 / 23 18 57 18

relations@thomaskeup.de

http://www.alstercompany.de

