Alvarez & Marsal startet Business Unit Corporate Finance in Deutschland

– Die neue Business Unit ergänzt das Serviceangebot in Deutschland.

– Alexander Bischoff leitet die neue Practice.

– A&M reagiert auf die steigende M&A-Nachfrage.

– Die neue Business Unit ist Teil der EMEA-Expansion.

München, 01. April 2025 – Das weltweit tätige Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) hat in Deutschland eine Corporate Finance Practice gegründet. Mit sofortiger Wirkung wird Managing Director Alexander Bischoff gemeinsam mit Senior Director Daniel Bentrup die neue Geschäftseinheit leiten und ausbauen.

Die Gründung der neuen Geschäftseinheit ist die Antwort auf die wachsende Nachfrage nach der Expertise von A&M im Bereich M&A-Strategien in Deutschland. Immer mehr Unternehmensgründer, Unternehmer, Investoren und Vorstände versuchen, die Komplexität beim Verkauf oder der Restrukturierung ihres Unternehmens, der Kapitalbeschaffung oder dem Erwerb von Assets zu bewältigen. Die Nachfrage nach der Expertise von A&M im Bereich länderübergreifender M&A-Strategien steigt kontinuierlich an. Das neue Team unterstreicht die jüngsten weltweiten Erweiterungen des Corporate-Finance-Teams von A&M in Irland, Indien, Frankreich, der Schweiz, Spanien sowie im Vereinigten Königreich.

„Meine Aufgabe ist es, Unternehmer und Investoren bei der Bewältigung der strategischen Herausforderungen zu unterstützen, vor denen ihre Unternehmen und Mitarbeiter stehen“, so Alexander Bischoff, Managing Director und Leiter der neuen Business Unit bei A&M. „Ich freue mich darauf, bei A&M ein neues Kapitel aufzuschlagen und ein dynamisches, praxisorientiertes Team aufzubauen, das sich der Entfaltung des Potenzials unserer Kunden verschrieben hat“.

Herr Bischoff wechselt zu A&M von der KPMG Deal Advisory, wo er das deutsche Corporate Finance Team leitete und 17 Jahre lang äußerst erfolgreich tätig war. 14 Jahre war er Partner und Leiter des Bereichs M&A bei KPMG. Davor hatte er Positionen bei den Investmentbanken Rothschild & Co und Sal. Oppenheim inne.

Mit über 17 Jahren Erfahrung im Finanzbereich war Herr Bentrup auch fünf Jahre bei der Unternehmensgruppe Tengelmann in München tätig, zuletzt als Geschäftsführer und Investmentpartner. Davor war er über ein Jahrzehnt Berater für Corporate Finance bei goetzpartners und PwC.

Jonathan Boyers, Managing Director und Leiter der Corporate-Finance-Praxis von A&M in der EMEA-Region, kommentiert: „Unsere Präsenz auf dem deutschen Markt auszubauen ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Mit Experten wie Alexander Bischoff und Daniel Bentrupp können unsere Kunden auch in Deutschland auf die Expertise echter Spezialisten in der M&A-Beratung zählen.“

„Wir entwickeln unser Dienstleistungsangebot kontinuierlich weiter, und die Einführung unserer Geschäftseinheit Corporate Finance stellt eine wichtige, ergänzende Kompetenz dar“, fügt Patrick Siebert, Managing Director und Co-Head von A&M Deutschland, hinzu. „Alexander Bischoff und Daniel Bentrupp haben in komplexen Unternehmenskauf- und -Verkaufs Situationen eine beeindruckende Erfolgsbilanz, die für unsere Kunden einen echten Mehrwert darstellt.“

Bildmaterial finden Sie hier.

Über Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine Führungsqualität, sein engagiertes, ergebnisorientiertes Handeln – Leadership, Action, Results und bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und Turnaround-Management-Services an. Alvarez & Marsal liefert praktische Lösungen für die individuellen Herausforderungen seiner Kunden. Mit seinem weltweiten Netzwerk von erfahrenen Mitarbeitern, erstklassigen Beratern sowie Experten mit langjähriger Erfahrung in Aufsichtsbehörden und Industrieunternehmen unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden dabei, ihre Transformation voranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Mehrwert zu schaffen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, auf X und auf Facebook.

