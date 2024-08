Alvarez & Marsal Tax Team Deutschland: Finalist bei den ITR EMEA TAX AWARDS

Das erst im letzten Jahr gegründete Alvarez & Marsal (A&M) Tax Team Deutschland ist bereits Finalist in zwei Kategorien der renommierten ITR EMEA Tax AWARDS

München, 13. August 2024 – Alvarez & Marsal (A&M), ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, freut sich über die Nominierung seines erst im letzten Jahr gegründeten deutschen Steuerteams in zwei Kategorien der renommierten ITR EMEA Tax AWARDS. nominiert ist. Das A&M Tax Team Deutschland hat es in den Kategorien „Tax Advisory Firm of the Year (Deutschland)“ und „Regional Awards: Best Newcomer“ unter die Top 5 geschafft.

„Ich bin stolz auf das, was wir als Team im vergangenen Jahr auf die Beine gestellt haben.“, sagt Clemens Petersen, Managing Director und Leiter der Steuerabteilung bei A&M Deutschland. „Die ITR EMEA TAX AWARDS sind international anerkannte Auszeichnungen und das A&M Tax Team hat es in gleich zwei hart umkämpften Kategorien auf die Shortlist geschafft. Das bestätigt unsere erfolgreiche Arbeit und motiviert uns, auch weiterhin eng und vertrauensvoll mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten.“

Zu den ITR EMEA TAX AWARDS

Die ITR EMEA Tax AWARDS zeichnen seit 20 Jahren herausragende Leistungen im Steuerbereich aus. Die diesjährigen Awards würdigen Teams und Experten aus 33 Ländern in den Bereichen Steuern, Verrechnungspreise, Steuerstreitigkeiten und indirekte Steuern.

Über Alvarez & Marsal

Unternehmen, Investoren und öffentliche Institutionen auf der ganzen Welt wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M), wenn es um Leadership, Umsetzung und messbare Ergebnisse geht. A&M ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das sich auf Business Consulting, Verbesserung der Unternehmensleistung, Due Diligence und Turnaround-Management konzentriert. Wenn herkömmliche Ansätze nicht mehr ausreichen, um Veränderungen herbeizuführen, suchen Kunden unser umfassendes Fachwissen und unsere Fähigkeit, praktische Lösungen für ihre einzigartigen Probleme zu finden.

Mit über 10.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten liefern wir konkrete Resultate für Unternehmen, Verwaltungsräte, Gläubiger, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Wir sind erfahrene und erstklassige Berater, ehemalige Regulierer und Industrievertreter, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass unsere Kunden wissen, was wirklich notwendig ist, um Wandel in einen strategischen Unternehmenswert zu verwandeln, Risiken zu managen und in jeder Wachstumsphase Werte zu erschließen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Firmenkontakt

Alvarez & Marsal

Alina Reinhardt

Neue Mainzer Straße 28

60311 Frankfurt am Main

+49 160 947 181 85

–



https://www.alvarezandmarsal.com

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Straße 73

81673 München

+49 (0)89 99 38 87-30

.



http://www.hbi.de