alwitra denkt Dach neu

Schwarz. Gold. Steil. – Premiere auf der DACH+HOLZ 2026

Wenn alwitra 2026 zur DACH+HOLZ International nach Köln kommt, geht es um mehr als einen neuen Messeauftritt: Der Trierer Premiumanbieter öffnet seine Systemlinie konsequent nach oben – vom Flachdach bis ins Steildach. Unter dem Leitgedanken „Schwarz. Gold. Steil.“ zeigt alwitra Lösungen, die Dämmung, Abdichtung und Nutzung von Gebäuden ganzheitlich zusammenbringen – technisch präzise, gestalterisch klar und praxisnah für Handwerk und Planung.

Premiumprodukte als Systemversprechen – gemeinsam besser bauen

alwitra steht seit jeher für Premiumprodukte „made in Germany“ und für Systemlösungen, die auf der Baustelle funktionieren. In Köln präsentiert das Unternehmen durchdachte Dachaufbauten für Industrie-, Gewerbe- und Wohnungsbau: vom ökologischen Premium-Dachsystem EVALASTIC®, ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“, bis zu sicheren Anschlüssen und langlebigen Abschlüssen im Detail.

Im Mittelpunkt bleibt immer die Zusammenarbeit. alwitra versteht sich als Partner auf Augenhöhe und begleitet als Teamplayer Handwerksbetriebe und Planer mit verlässlichen Systemen, klaren Schnittstellen und praxisorientierter Unterstützung. Denn gute Dächer entstehen nicht am Schreibtisch allein, sondern im Zusammenspiel aus Planung, Ausführung und Erfahrung.

Sicher bis ins Steildach – bewährtes System mit erweiterter Anwendung

Mit EVALON® FR markiert alwitra die nächste Evolutionsstufe im Dachaufbau: Die geprüfte Bahn eignet sich nun auch für Dachneigungen über 20 Grad. In Kombination mit der patentierten, DIBt-zugelassenen EVATEC®-Schiene und dem neuen EVATEC SnowGuard Schneefangsystem entsteht eine durchgängige Systemlösung. Damit erweitert sich der Anwendungsbereich von anspruchsvollen Industrie- und Gewerbebauten bis zu klassischen Steildächern. Besonders hervorzuheben ist die praxisnahe Umsetzung: Die Lösung überzeugt mit Sicherheit und Sauberkeit bis ins Detail.

Das Beste aus zwei Welten – hybrides Dämmstoffsystem aus einer Hand

Ein weiteres Highlight ist das neue hybride Dämmstoffsystem. Als erster Anbieter in Deutschland kombiniert alwitra den Hochleistungsdämmstoff EVAPIR® (PIR) mit der nicht brennbaren Steinwolle EVAROC® – systemisch abgestimmt und aus einer Hand. Die Lösung vereint Brand- und Wärmeschutz in einem schlüssigen Aufbau: EVAROC® verbessert durch ihre Masse den sommerlichen Wärmeschutz sowie die Schalldämmung, während EVAPIR® mit geringem Gewicht, hoher Dämmleistung und reduzierter Aufbauhöhe überzeugt.

Ein zusätzlicher Systemvorteil entsteht in Kombination mit EVATEC® Solar. Dachabdichtung, Dämmung und Photovoltaik lassen sich so intelligent integrieren. Das Ergebnis ist eine durchgängige Lösung, die sowohl eine effiziente Montage als auch Planungssicherheit und langlebige Details gewährleistet.

Aluminium mit Charakter – industrielle Präzision, individuelle Gestaltung

Neben den Innovationen im Dachaufbau rückt alwitra seine industriell gefertigten Aluminiumprofile und Mauerabdeckungen in den Fokus. Die gezeigten „Meisterstücke“ belegen, wie variabel sich Aluminium formen und farblich beschichten lässt. Besonderes Augenmerk gilt der großen Auswahl an Dachrandabschlüssen. Auf der Basis statischer Bemessung sorgen sie sowohl im Objekt- als auch im Wohnungsbau für Sicherheit und exakte Detailausführung.

alwitra zeigt damit erneut: industrielle Fertigung und individuelle Gestaltung schließen sich nicht aus. Präzision, Farbvielfalt und hochwertige Ausführung werten die Architektur sichtbar auf und bleiben handwerklich sauber umsetzbar. Ergänzend präsentiert das Unternehmen in Köln ein neues Belichtungssystem – denn ganzheitliches Denken schließt Licht konsequent mit ein.

„Wir denken Dach ganzheitlich“

„Wir denken Dach ganzheitlich – horizontal, vertikal und funktional“, erklärt Fritz Stockinger, Vorsitzender der Geschäftsführung. „Mit der Erweiterung des Systems in die vertikale Dimension und dem hochwirksamen hybriden Dämmsystem wird deutlich, welche Energie Innovation „made in Germany“ freisetzt. Entscheidend ist für uns dabei immer das Miteinander: Wir entwickeln Lösungen gemeinsam mit unseren Kunden – partnerschaftlich, praxisnah und auf Augenhöhe.“

alwitra ist ein seit 60 Jahren weltweit tätiger Anbieter von kompletten Flachdachsystemen. Das umfangreiche Produktprogramm umfasst die Dach- und Dichtungsbahnen EVALON® und EVALASTIC® sowie patentierte Aluminiumprofile für die Dachrandausbildung und Einbauteile wie Dachabläufe, Notentwässerungselemente, Lüfter und Tageslichtsysteme. Ferner sorgt der anwendungstechnische Service von alwitra für eine professionelle und komplexe Unterstützung in allen Projektphasen. Des Weiteren zählt alwitra zu den führenden Experten für die Planung und Umsetzung von modernen Photovoltaik-Anlagen auf flachen und flach geneigten Dächern. alwitra ist zudem Mitglied zahlreicher Verbände im In- und Ausland.

