Am 20. September ist Weltkindertag

Mit Pony, Polizei und Feuerwehr von erwinmueller.de wird der Tag für die Kleinen zum Highlight

Am 20. September wird in Deutschland der Weltkindertag gefeiert. Ins Leben gerufen wurde er von den Vereinten Nationen bereits 1954 mit dem Ziel, auf die Rechte der Kinder aufmerksam zu machen und sich dafür einzusetzen. Ein gesetzlicher Feiertag ist der deutsche Weltkindertag nur in Thüringen, gefeiert wird aber in ganz Deutschland mit Kinderfesten, Mitmachaktionen und vielem mehr. Geschenke mit den Lieblingsthemen der Kleinen machen diesen Tag zum Highlight.

Da leuchten die Augen von Pferdefans

Welches kleine Mädchen träumt nicht vom eigenen Pony? Doch nicht immer ist ein Reiterhof mit echten Tieren in der Nähe. Kein Problem, erwinmueller.de bringt das Lieblingstier mit seinen bunten Pferdekollektionen ins Kinderzimmer. Auf Kleidung, Bettwäsche, Decken und Handtüchern ist das Pony allgegenwärtig. Entzückend ist die Bettwäsche mit Pferdemotiven und lustigen Punkten. Dazu passen perfekt Schlafanzug und Nachthemd im selben Design und auch Unterwäsche ist aus dieser Kollektion erhältlich.

Eine Kuscheldecke mit großem weißen Pony wird garantiert über viele Jahre zum Lieblingsstück. Die Decke ist vielseitig einsetzbar, im Bett, auf dem Sofa oder beim Picknick. Das weiche Material ist atmungsaktiv, strapazierfähig und pflegeleicht.

In Nachtwäsche mit Ponymotiven träumt es sich gleich viel schöner. Erwin Müller bietet Pyjamas, Nachthemden und Shorty in verschiedenen Designs. Ein Blickfang ist die Erwin Müller Walk-Frottier Kollektion mit gesticktem Pferd auf Bademantel und Pferd-Bordüren auf Hand- und Badetüchern.

Polizei und Feuerwehr für kleine Jungs

Polizei und Feuerwehr begeistern Kinder schon von klein auf. Sie helfen und wissen immer, was zu tun ist. Mit der liebevoll gestalteten Kleidung und Bettwäsche von erwinmueller.de können Jungs aber natürlich auch Mädchen ganz in die Welt von Polizei und Feuerwehr eintauchen.

Was für Mädchen die Ponydecke, das ist für die Jungs die Polizei & Feuerwehr Decke mit dem großzügigen Design. Diese Decke wird schnell zum Lieblingsteil im Kinderzimmer.

Wer ein richtiger Polizist sein will, braucht auch das richtige Styling. Sehr pfiffig ist die Walk-Frottier Kollektion mit Polizei Schriftzug und Applikationen. Polizei oder Feuerwehr? Mit der Single-Jersey Kinder-Nachtwäsche lässt sich gleich ausprobieren, was sich besser anfühlt.

In den beiden Themenwelten “ Alles für Pferdefans“ und “ Feuerwehr & Polizei“ hat erwinmueller.de zusammengestellt, was Kinderherzen höher schlagen und Augen strahlen lässt.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

