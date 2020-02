Am vierten April 2020 eröffnet die modernste Zahnklinik der Welt

Einladung zur Pressereise an die Schwarzmeerküste nach Varna

Am vierten April 2020 eröffnet mit dem Erweiterungsbau der Dentaprime-Zahnklinik im bulgarischen Varna die weltweit modernste Zahnklinik. Mit insgesamt 71 Behandlungsräumen, ausgelegt auf 12.000 Patientinnen und Patienten pro Jahr, ist die Dentaprime-Zahnklinik dann die größte nicht-staatliche Zahnklinik in der EU. Dentaprime präsentiert sich zudem mit einem weltweit einzigartigen Hygienekonzept. In diesem hochmodernen zahnmedizinischen Behandlungszentrum ist es den 350 Dentaprime-Mitarbeitern – davon 60 Zahnärztinnen und Zahnärzte – in Zukunft möglich, mithilfe hochmoderner Technik die steigende Anzahl von Patientinnen und Patienten vollumfänglich unter einem Dach zu versorgen und ihnen eine unvergleichbare Zahnimplantat-Behandlungserfahrung zu bieten.

Dentaprime bietet hochwertige Zahnimplantate zum günstigen Preis

Die Versorgung mit Zahnimplantaten in Varna bei Dentaprime ist rund 60 Prozent preiswerter als in Deutschland und die Festzuschüsse der gesetzlichen Krankenkassen können in Anspruch genommen werden. Die erste Dentaprime-Zahnklinik eröffnete 2006. Jedes Jahr steigen die Patientenzahlen in der Klinik um etwa 20 Prozent und erreichen 2019 die Zahl von 4.600 Zahnimplantations-Patienten. Allein aus Deutschland haben sich in den Jahren 2016 bis 2019 exakt 8.687 Patienten an der Schwarzmeerküste behandeln lassen. Aus Anlass der Eröffnung findet eine Vortragsveranstaltung statt zu der Journalisten eingeladen sind. Die Anreise der Journalisten erfolgt am 3. April und Abreise am 5. April 2020. Ablauf der Eröffnung des Dentaprime-Erweiterungsbaus in Varna am 4. April 2020:

10.00-10.30 Uhr Begrüßung und Eröffnungszeremonie

10.30-11.00 Uhr Führung in Kleingruppen durch das Gebäude

11.15-12.00 Uhr Dentaprime gestern, heute, morgen; Alexander Krings

12.00-12.15 Uhr Das Dentaprime-Konzept; Dessislava Dimova

12.15-12.30 Uhr Klinikneubau: Architektur – Technik – Hygiene; Dr. Klaus-Christian Werner

12.30-13.00 Uhr Sofort belastbare Zahnimplantate; Dr. Regina Schindjalova Das Digitale Implantat; Dr. Ivan Peev / Dr. Konstantin Vorotnikov Ausbildungskonzept Hightech-Zahnmedizin; Dr. Dimo Daskalov

13.00-13.20 Uhr Ernährung, Entzündung und Zahngesundheit; Sven-David Müller

13.20-14.00 Uhr Fragerunde und Diskussion

Die Moderation der Veranstaltung übernimmt die bekannte Moderatorin Dr. med. Susanne Holst. Es spricht unter anderem der bekannte Medizinjournalist und Buchautor Sven-David Müller. Interessierte Journalistinnen und Journalisten sind herzlich zur Eröffnung des Erweiterungsbaus am vierten April 2020 eingeladen. Die Kosten für Flug und Hotel können übernommen werden, wenn die Redaktionsvorschriften dies zulassen. Eine Anmeldung ist bis zum 6. März 2020 möglich. Anmeldung und Information:

Kontakt Dentaprime: Kontakt Pressereise Organisation:

Alexander Krings Sven-David Müller

presse@dentaprime.com sdm@svendavidmueller.de

Bildmaterial zum Download verfügbar auf https://www.dentaprime.com/pressebereich

Abdruck/Veröffentlichung honorarfrei

https://www.dentaprime.com

Dentaprime Dental Clinic, St. 27, No. 1, 9006 Varna, Bulgaria

Das im Jahr 2006 in Köln gegründete Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik ist das Netzwerk und Sprachrohr für alle Berufsgruppen, die in der wissenschaftlich fundierten Gesundheitsförderung tätig sind sowie alle an Gesundheit interessierten, die von dem Bündeln von Informationen und Aktionen profitieren möchten. Die medizinische Fachgesellschaft ist als gemeinnützig anerkannt und in das Vereinsregister eingetragen.

Kontakt

Zentrum für Kulturkommunikation

Sven-David Müller,

Fasanenstraße 8

38102 Braunschweig

0173-8530938

sdm@svendavidmueller.de

http://www.svendavidmueller.de

