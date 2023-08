Amadys lädt zur Hausmesse nach Kabelsketal

Microfocus-Konzept und Nachhaltigkeit im Fokus – Attraktives Vortragsprogramm – Netzwerken

Frechen/Kabelsketal, 02. August 2023. Unter dem Motto „Schlüssel zum schnellen und zuverlässigen passiven Glasfaserausbau“ findet am 14. September die Hausmesse der Amadys in Kabelsketal statt. Dazu lädt der End-to-End-Systemintegrator Partner und Kunden an seinen Standort bei Halle (Saale) ein. Die Besucher erwartet ein attraktives Vortragsprogramm zu aktuellen Themen rund um den erfolgreichen, schnellen Glasfaserausbau. Im Rahmen der Ausstellung können sich Kunden zu spannenden Trends und neuesten Entwicklungen im Bereich der passiven Ausrüstung für den Telekommunikationssektor informieren und gemeinsam netzwerken. Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Thema Nachhaltigkeit. Spezielle Showroom- und Building-Block-Touren machen die One-Stop-Shopping-Lösung Microfocus erlebbar. Vorführungen zur Einblas- und Spleißtechnik durch die Schwesterfirma tso runden die Amadys Hausmesse ab.

Die Hausmesse in Kabelsketal war schon in den vergangenen Jahren ein Besuchermagnet mit mehr als 250 Teilnehmern: „Mit der Umfirmierung von der Muth KT in Amadys haben wir jetzt auch das Konzept grundlegend überarbeitet und präsentieren Besuchern in diesem Jahr unsere Systemlösung aus einer Hand. Unser Ziel ist es, gemeinsam die Zukunft von morgen zu gestalten – dazu bieten wir das passende Produktportfolio an und schaffen die Möglichkeit, mit Experten ins Gespräch zu kommen“, sagt Manuel Laibl, Geschäftsführer bei Amadys in Deutschland. Die Hausmesse findet auf insgesamt 500 Quadratmetern statt. Dazu gehören neben der Außen- und Ausstellungsfläche auch ein Schulungsraum.

Das Microfocus-Konzept erleben

In den Mittelpunkt ihrer Hausmesse stellt Amadys ihre One-Stop-Shopping-Lösung Microfocus: Die Vorteile des Konzepts und seine, sechs Building Blocks, genannten modularen Bausteine können Besucher bei zwei Building-Block-Touren erleben. Den jüngst vorgestellten Microfocus EcoPoP präsentiert Amadys als visuelles Erlebnis mithilfe von Videomaterial. Im Showroom zeigt Amadys auf 70 Quadratmetern Produkte für den FttH-Ausbau. Das Portfolio reicht von Einblicken in das Innenleben von PoPs und ODFs über Baugruppen und Aktivracks bis zu unterschiedlichen Mikrorohr- und Kabeldimensionen, Schächten, verschiedenen überirdischen Netzverteilern, Muffen, Multifunktionsgehäusen, APLs und Gebäudeverteilern. Weitere Highlights sind eine funktionstüchtige Einblasstrecke und State-of the-Art-Komponenten für die Netzebene 4.

Vorträge vom Systemintegrator und Technologiepartnern

Von Michael Nitz, Sales Director Telecom DACH bei Amadys, erfahren Besucher, welche Rolle Standardisierung und Vorkonfektionierung für den schnellen und zuverlässigen passiven Glasfasernetzausbau spielen. Jürgen Albrecht, Senior Application Engineer bei Amadys, informiert über das Thema „Qualität am Bau“.

Als Technologiepartner referieren CommScope, Corning und Astro Strobel: Für den Netzwerkinfrastruktur-anbieter CommScope erläutert Mirko Noske alternative Verlegemethoden, mit denen der Breitbandausbau schneller und günstiger zu den Kunden kommt. Harry Walther vom Kommunikationstechnik-Dienstleister Astro Strobel präsentiert Lösungen für die IP-Kopfstelle & FttX/FttB-Netzwerke und der Glasfaser-Spezialist Corning zeigt durch Walentin Lis verborgene Wege der Installation von Glasfasern in Gebäuden auf.

Wie sich Glasfaserkabel mit Druckluft und definiertem Vorschub in Leerrohre einblasen lassen und wie sich dank modernsten Technologien zeitsparend und effizient spleißen lässt, erläutert die Amadys Schwesterfirma tso.

Die Amadys-Hausmesse findet am 14. September 2023 von 10.00 bis 16.30 Uhr in Kabelsketal statt. Interessierte können sich unter dem nachfolgenden Link anmelden: Amadys Telecom Germany GmbH | Amadys Hausmesse

Amadys ist ein führender Anbieter im Bereich der passiven Ausrüstung für den Telekommunikations- und Energiesektor mit einer starken lokalen Präsenz in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Dänemark, Österreich, der Slowakei und Ungarn. Als Systemintegrator für End-to-End-Konnektivitätslösungen für die Bereiche Telekommunikation, Elektrizität, Wasser, Gas und Industrie bietet Amadys seinen Kund:innen in 8 europäischen Ländern Lösungen aus einer Hand.

Mit dem umfangreichen Know-how von mehr als 400 Mitarbeitenden, einer Lagerfläche von 50.000 Quadratmetern und effizienten Lieferketten realisiert Amadys hochzuverlässige FttX-Netzwerke. Daraus resultiert ein Jahresumsatz von mehr als 400 Millionen Euro.

Weitere Informationen: https://www.Amadys.com/de/

