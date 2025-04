Ambulante Senioren-Assistenz – die neue Berufsperspektive

Lebenserfahrung und Qualifizierung bieten die Basis der Senioren-Assistenz

DAS LEBEN IM ALTER – LIEBER DAHEIM ALS IM HEIM

Selbstbestimmt sowie geistig und körperlich gesund ein langes erfülltes Leben zu führen, dürfte für jeden Menschen erstrebenswert sein. Doch ohne Unterstützung im Alltag geht es häufig nicht. Eine sehr persönliche und individuelle Form der Begleitung älterer Menschen stellt die professionelle Senioren-Assistenz dar. Unter dem Leitgedanken „Aus Berufung nah am Menschen“ werden seit rund 18 Jahren engagierte und lebenserfahrene Frauen und Männer nach dem „Plöner Modell“ fachlich für diese vielseitige, selbstständige Tätigkeit zu Senioren-Assistenten qualifiziert.

STUNDENWEISE UNTERSTÜTZUNG DURCH SENIOREN-ASSISTENTEN – EIN VIELFÄLTIGER AUFGABENBEREICH

Tatsächlich ist die Tätigkeit der Senioren-Assistent*innen sehr stark auf jene Momente ausgerichtet, die sich aus einem „normalen“ Tagesablauf ergeben: „Wir sind zu einem längeren Spaziergang verabredet.“ – „Ich bereite eine kleine Geburtstagsfeier für meine Seniorin vor.“ -„Es ist ein Einkaufsbummel geplant, die Sommergarderobe soll aufgefrischt werden.“ – „Wir wollen heute alte Fotoalben anschauen.“ So oder ähnlich könnten die Antworten bei einem spontanen Rundruf lauten. Aber auch: „Es gibt eine Menge Korrespondenz und Telefonate, die zu erledigen sind.“ – „Wir wollen das erste Mal mit dem Rollator auf die Straße hinaus und üben, wie man das sicher hinbekommt.“ – „Der Medizinische Dienst hat sich zu einer Begutachtung angekündigt, ob der bestehende Pflegegrad noch ausreichend ist.“

QUALIFIZIERTE SENIOREN-ASSISTENTEN SIND ZU FINDEN IM VERMITTLUNGSPORTAL

„Man sieht: Die tägliche Aufgabenstellung in der professionellen Senioren-Assistenz ist sehr vielseitig und individuell“, erklärt Ute Büchmann, die das Schulungskonzept „Plöner Modell“ bereits 2006 entwickelt hat. Expertise aus den unterschiedlichen Bereichen zur praktischen Berufsausübung sowie zur Existenzgründung bringen erfahrene Referentinnen und Referenten in die Schulung ein, die sich über 12 Schulungstage erstreckt und in einem Zertifikat dokumentiert wird. Nach Ausbildungsabschluss können Senioren-Assistenten ihr Profil ins kostenlose Vermittlungsportal www.die-senioren-assistenten.de einstellen.

WAS IST DAS BESONDERE AM GESAMTKONZEPT PLÖNER MODELL? WIE PROFITIEREN DIE TEILNEHMENDEN?

Eine 12-tägige Seminarreihe besteht meist aus vier dreitägigen Wochenendseminaren. Diese finden aus gutem Grund in Präsenz statt. Nur so sei der direkte Austausch mit Kolleginnen und Kollegen bereits im Seminar möglich, sagt Ute Büchmann. Und führt aus: „Nach Ausbildungsabschluss ist die Arbeit des Unternehmens nicht beendet. Der Zugang zu einem großen bundesweiten Netzwerk, die telefonische Nachbetreuung und die Aufnahme ins kostenlose Vermittlungsportal sind weitere Bausteine des Gesamtkonzepts Plöner Modell. Auf diese Weise werden die Absolventinnen der Ausbildung nicht als Einzelkämpferinnen in die Selbstständigkeit entlassen, sondern erhalten fortlaufend – auch Jahre später noch – Unterstützung im Netzwerk und telefonische Beratung durch uns.“

Büchmann Seminare KG bietet die Ausbildung in Kiel, Hamburg, Norderstedt, Berlin, Nürnberg und nahe Leverkusen an.

www.senioren-assistentin.de

Unter der Rubrik „Aktuell“ werden auf der Webseite regelmäßig die Termine der Zoom-Infoabende eingestellt. Hier berichten erfolgreich tätige Senioren-Assistentin über ihren Arbeitsalltag in der Senioren-Assistenz und die Ausbildung nach dem Plöner Modell.

Büchmann Seminare KG bildet seit 2006 lebenserfahrende Menschen für die ambulante Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell aus.

Das Unternehmen hat das größte bundesweite Netzwerk von Senioren-Assistenten in Deutschland aufgebaut. Mit inzwischen rund 3000 ausgebildeten Senioren-Assistenten hat das Unternehmen das größte bundesweite Netzwerk professioneller Seniorenbetreuer in Deutschland aufgebaut. Büchmann Seminare KG wird seit 2024 in zweiter Generation von Dr. Nele Büchmann und Ole Büchmann als Co-Geschäftsführer weitergeführt.

Büchmann Seminare KG

Ute Büchmann

Lise-Meitner-Str. 1-7

24223 Schwentinental

04307 900-340



http://www.senioren-assistentin.de