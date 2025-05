Ambulante Senioren-Assistenz

Online-Infoabend informiert über die Ausbildung in der professionellen Senioren-Assistenz

SENIOREN-ASSISTENZ – BERUFSPERSPEKTIVE FÜR MENSCHEN MIT LEBENSERFAHRUNG

Viele Menschen fühlen sich zunehmend unglücklich in Ihrem Job. Bei ihnen klafft eine Lücke zwischen Lebensunterhalt und Lebenssinn. Es drängt sie, sich beruflich zu verändern.

Doch was tun? In der Lebensmitte nochmal eine Ausbildung machen? Vielleicht gar ein Studium in Angriff nehmen? Kaum jemand ist dazu finanziell und zeitlich in der Lage. Gefragt sind darum Kurzausbildungen, die eine berufliche Umorientierung und berufliche Zufriedenheit ermöglichen. Wie die Ausbildung in der ambulanten Senioren-Assistenz, die der Weiterbildungsanbieter Büchmann Seminare KG auf regelmäßig wiederkehrenden Infoabenden vorstellt. Demnächst am Mittwoch, 4. Juni von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr.

Infos und Anmeldung zu den Infoabenden sind über nachfolgenden Link abrufbar

Ausbildungsportal

WORUM WIRD ES AUF DEN INFOABENDEN GEHEN?

Es sollen alle Fragen angesprochen werden, die Interessierten wichtig sind.

Zum Beispiel:

-Was versteht man genau unter professioneller Senioren-Assistenz?

-Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte ich mitbringen, um diese Tätigkeit ausüben zu können?

-Was bedeutet Senioren-Assistenz/Plöner Modell?

-Wie sieht der Arbeitsalltag von Senioren-Assistenten aus?

-Ist das Vermittlungsportal nach Seminarabschluss tatsächlich kostenlos?

-Was wird in der Ausbildung vermittelt?

-Wie funktioniert die Selbstständigkeit in der Senioren-Assistenz?

-Welcher Art ist die Unterstützung nach Seminarabschluss durch das bundesweite Netzwerk der Senioren-Assistenten und die Büchmann Seminare KG?

Über diese und andere Fragen wird sich die Senioren-Assistentin und Vorsitzende der Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Carolin Favretto mit Interessierten unterhalten.

Die Ausbildung in der professionellen Senioren-Assistenz/Plöner Modell findet in Präsenz an folgenden Orten statt: In Kiel, Norderstedt, Hamburg, Berlin, Nürnberg und nahe Leverkusen/NRW.

Büchmann Seminare war der erste Weiterbildungsanbieter in Deutschland, der auf die professionelle Senioren-Assistenz vorbereitet. Mittlerweile wurden deutschlandweit rund 3000 Senioren-ASsistenten ausgebildet. Das Unternehmen wird in zweiter Generation von Dr. Nele und Ole Büchmann weitergeführt.

Kontakt

Büchmann Seminare KG

Ute Büchmann

Lise-Meitner-Str. 1-7

24223 Schwentinental

017661633636



http://www.senioren-assistentin.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.