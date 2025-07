Ambulante Senoren-Assistenz

Existenzgründung für eine Tätigkeit nah am Menschen

LEBEN IM ALTER MIT PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT – DIE GRUNDVERSORGUNG

80 Prozent aller pflegebedürftigen Senioren wohnen im eigenen zu Hause. Also dort, wo sie verwurzelt sind und Nachbarn und Freunde in der Nähe wohnen. Allerdings ist es für die Älteren häufig nicht einfach, ihren Alltag zu organisieren. Zwar gibt es ambulante Pflegedienste, die nahezu jeder kennt. Diese kümmern sich um die körperliche Pflege von älteren Menschen mit Pflegegrad. Auf diese Weise kann die Grundversorgung der Älteren sichergestellt werden. Diese Unterstützungsform allein reicht aber vielen Senioren nicht aus, ihre Lebensqualität im Alter zu erhalten.

DIE AMBULANTE SENIOREN-ASSISTENZ/PLÖNER MODELL

Nicht so bekannt wie die ambulanten Pflegedienste ist die ambulante Senioren-Assistenz. Für dieses Unterstützungsangebot für Senioren werden bereits seit 2007 lebenserfahrende Männer und Frauen nach dem Plöner Modell qualifiziert und auf die Existenzgründung im ambulanten Bereich vorbereitet. Diese stundenweise Alltagsunterstützung ermöglicht Älteren, im eigenen Zuhause wohnen zu bleiben, so dass der Gang ins Heim zumindest aufgeschoben oder ganz vermieden werden kann. Mittlerweile wurden bundesweit tausende Senioren-Assistenten nach dem sogenannten Plöner Modell qualifiziert. Die Senioren-Assistenz bietet lebenserfahrenden Menschen eine sinnvolle berufliche Perspektive und eine zukunftsträchtige Möglichkeit der Existenzgründung im sozialen Bereich. Aber nicht nur Senioren-Assistenten profitieren. Senioren erhalten einen Ansprechpartner, der ihnen Wertschätzung und Anerkennung entgegenbringt. Angehörige werden entlastet und haben Zeit für private und berufliche Belange.

INFOS ZUR AUSBILDUNG

Die 120-stündige Präsenzausbildung findet an 12 Seminartagen – meist an Wochenenden – statt. Seminarorte sind in Berlin, Nürnberg, Hamburg, Norderstedt, Kiel und nahe Leverkusen.

Jeden Monat bietet das Kieler Weiterbildungsunternehmen Büchmann Seminare KG eine kostenlose Informationsveranstaltung über Zoom an. Details und Anmeldebutton gibt es hier:

Büchmann Seminare KG ist ein Weiterbildungsunternehmen aus Kiel, das seit 2007 ambulant tätige Senioren-Assistenten für die Selbstständigkeit im sozialen Bereich ausbildet. Das Unternehmen wurde von der ehemaligen Frauenbeauftragten Ute Büchmann gegründet und wird heute in zweiter Generation von Dr. Nele Büchmann und Ole Büchmann weitergeführt.

