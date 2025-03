amc bei Business Punk

Ein Jahr Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz: Nicht Bürokratie ist das Problem, sondern Intransparenz

Bonn, 7.3.2025 – Zum ersten Jahrestag des Lieferkettensorgfaltspflichtgesetzes (LkSG) analysieren Andreas Pohle und Erk Ewringmann-Dörr von der Unternehmensberatung amc in einem aktuellen Fachartikel im Magazin Business Punk die wahren Herausforderungen des Gesetzes. Während viele Unternehmen über Bürokratie klagen, sehen die Experten das eigentliche Problem in der fehlenden Transparenz innerhalb der Lieferketten.

„Jedes Unternehmen sollte sich selbstkritisch fragen, ob nicht ein strukturelles Problem besteht, wenn es im Jahr 2025 noch immer Fragebögen per Post nach China schicken muss“, betont Andreas Pohle, Geschäftsführer der amc in dem Artikel. Die Analyse zeigt: Unternehmen, die ihre Einkaufs- und Lieferantenprozesse professionell aufstellen, erfüllen die Anforderungen des LkSG quasi nebenbei – und gewinnen gleichzeitig an Wettbewerbsfähigkeit und Krisenresilienz.

Der Artikel beleuchtet, wie Unternehmen durch eine strategische Digitalisierung ihrer Lieferketten nicht nur regulatorische Hürden meistern, sondern auch wirtschaftliche Vorteile erzielen können. „Das LkSG sollte nicht als Belastung gesehen werden, sondern als Chance, endlich Versäumtes nachzuholen“, so Pohle weiter. Wer jetzt in Transparenz und ein strukturiertes Lieferantenmanagement investiert, bleibt nicht nur gesetzeskonform, sondern spart langfristig Kosten und stärkt seine Marktposition.

Lesen Sie den vollständigen Artikel ganz aktuell bei Business Punk! Weitere Informationen und Experteneinschätzungen erhalten Sie direkt bei amc.

Über amc

amc ist im DACH-Raum als Fachberatung für Einkauf und Supply Chain Management seit über 20 Jahren erfolgreich. Das kontinuierliche Wachstum des Consultinghauses mit Sitz in Bonn spiegelt sich zuletzt in einer weiteren Dependance im Herzen von München. Zum fünfköpfigen Partner-Team gehören Fabian Kittel, Lorenz Kleinert, Joachim von Lüninck (Managing Partner), Andreas Pohle (Managing Partner) und Georg Rinkens. Beratungsschwerpunkte sind die Digitalisierung von Einkauf & SCM, Strategie- und Organisationsentwicklung, Supply Chain-Resilienz und S&OP, ESG und nachhaltige Lieferketten. Mit der Zukunftswerkstatt Einkauf & Supply Chain (ZKW) www.zukunftswerkstatt-einkauf.de veranstaltet amc darüber hinaus offene Fachdiskurse und Events für Verantwortliche im Einkauf und Supply Chain Management.

Firmenkontakt

amc Group

Erk Ewringmann-Dörr

Königswinterer Str. 418

53227 Bonn

+49 (0) 160 6675861



https://amc-group.de/

Pressekontakt

Wordfinder GmbH & Co. KG

Katrin Kammer

Osterbrooksweg 35

22869 Schenefeld

+49 (0)40 840 55 92-0



https://www.wordfinderpr.com