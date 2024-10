amc Group mit Fachartikel im Harvard Business Magazin

Der Einkauf rückt ins strategische Zentrum

Bonn, 22.10.2024 – Die Bonner Unternehmensberatung amc Group legt ihre Expertise im Einkauf in einem Fachartikel der Novemberausgabe des Harvard Business Manager dar. Die Platzierung in dem renommierten Magazin für praxisnahe Managementthemen ist ein großer Erfolg für die amc Group und zeugt für die Anerkennung ihrer Expertise.

Auf sieben Seiten widmet sich der Artikel „Raus aus dem Schatten“ in der Novemberausgabe des Harvard Business Managers (HBM) der Rolle des Einkaufs in Unternehmen – und wie sie sich verändern muss, wenn die Organisation auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben soll. Die Autoren des umfangreichen Fachbeitrags sind Andreas Pohle, Gründer und Geschäftsführer der amc Group, und Erk Ewringmann-Dörr, Geschäftsleiter und Leiter Business Development. Die amc Group ist eine auf den Einkauf und die Digitalisierung spezialisierte Unternehmensberatung aus Bonn.

„Wir freuen uns, dass wir einen Artikel im renommierten Harvard Business Manager platzieren konnten, denn eine Veröffentlichung in dieser führenden Publikation zeugt davon, dass unsere Arbeit wahrgenommen und anerkannt wird“, sagt Andreas Pohle. Und Erk Ewringmann-Dörr ergänzt: „Damit können wir unseren Beitrag dazu leisten, dass die Schlüsselrolle des Einkaufs mehr ins Bewusstsein der Unternehmensführung rückt und Unternehmen die Transformation endlich angehen.“

Einkauf muss zur Chefsache werden

Eines der Kernthemen der amc Group: die Notwendigkeit, dass die Beschaffung zur Chefsache werden muss, dass der Einkauf seine Rolle als bloßer interner Dienstleister ablegt und zum strategischen Partner wird. Das magische Dreieck des Einkaufs – Kosten, Qualität und Zeit – hat sich um drei weitere Faktoren – Resilienz, Nachhaltigkeit und Innovation – zum Sechseck erweitert, was die Aufgaben des Einkaufs deutlich komplexer macht. Neue Regularien wie das Lieferkettengesetz, die CO2-Bepreisung und geopolitische Krisen sind die Ursachen hierfür.

Pohle und Ewringmann-Dörr schildern im HBM-Fachartikel, welche Rolle dem Einkauf künftig zukommt, und legen anhand verschiedener Beispiele dar, wie die Umsetzung in der Praxis gelingen kann, so dass der Einkauf ein Treiber für Wertschöpfung, Nachhaltigkeit und Innovation im Unternehmen werden kann. Zum Artikel geht es hier:

Die amc Group ist eine Unternehmensberatung mit Sitz in Bonn. Sie unterstützt bei der Optimierung von Einkauf und Supply Chain mit dem Ziel, die Kosten zu senken, die Transformation voranzutreiben und einen hohen Digitalisierungsgrad zu erreichen. Der Fokus liegt dabei auf dem Einkauf mit seiner Strategie, Prozessen und der Organisation sowie dem Supply Network – mit Nachhaltigkeit, Dekarbonisierungsanforderungen und Compliance wie dem Lieferkettengesetz im Blick. So soll der Wertbeitrag des Einkaufs zum Unternehmenserfolg messbar und nachhaltig werden. Die amc Group bringt umfangreiche Kompetenzen und eine jahrelange Erfahrung mit.

