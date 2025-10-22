American Football in Bochum: Deutschland trifft auf Kanada

Erstes interkontinentales Football-Länderspiel in Deutschland seit 15 Jahren

Die deutsche American-Football-Nationalmannschaft empfängt am 16. November 2025 die Auswahl aus Kanada, ein sportliches Ereignis mit Seltenheitswert: Zum ersten Mal seit über 15 Jahren findet wieder ein interkontinentales A-Länderspiel auf deutschem Boden statt.

Austragungsort des internationalen Duells ist das Lohrheidestadion Bochum-Wattenscheid, das sich nach seiner Modernisierung erneut als Austragungsort für Spitzenbegegnungen im internationalen Sport positioniert. Kickoff ist um 18:00 Uhr.

Internationale Bühne für Deutschlands Nationalteam

Mit dem Spiel Deutschland vs. Kanada schreibt der American Football Verband Deutschland e.V. (AFVD) nicht nur Sportgeschichte, sondern setzt gezielt Impulse für die Weiterentwicklung des internationalen Footballs außerhalb Nordamerikas. Die Begegnung ist Teil der Gridiron Nations Championship 2025, einer offiziell durch den AFVD getragenen Länderspielserie, die Europas Football-Nationen enger vernetzen und internationale Begegnungen nachhaltig etablieren soll.

„Die Einladung Kanadas ist kein Zufall. Sie ist ein Statement.“, so Heiko Kurzawa, Sportdirektor der Herrennationalmannschaft des AFVD. „Wir wollen zeigen, dass Deutschland nicht nur sportlich mithalten kann, sondern bereit ist, den Football international mitzugestalten. Dieses Spiel ist auf und neben dem Feld ein Meilenstein.“

Kanada als Gegner: Erfahrung, Tempo, physische Stärke

Kanada zählt zu den etabliertesten Football-Nationen weltweit. Das Nationalteam bringt Spieler aus Universitätsteams, semiprofessionellen Ligen und internationalen Programmen nach Deutschland. Für das deutsche Team stellt die Begegnung einen echten Härtetest dar und die Chance, sich vor heimischem Publikum auf höchstem Niveau zu messen.

Bochum als Gastgeber Etablierte Football Nationen im Ruhrgebiet

Mit dem Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid wurde bewusst ein Standort gewählt, der sportliche Infrastruktur, Fanbasis und Signalwirkung vereint. Das Stadion war zuletzt Austragungsort der World University Games und bietet ideale Voraussetzungen für internationale Sportevents. Das Event ist gleichzeitig ein klares Bekenntnis zum Football-Standort NRW und eine Einladung an neue Menschen, diesen faszinierenden Sport live zu erleben.

Ticketverkauf & weitere Informationen

Tickets für das Spiel Deutschland gegen Kanada am 16.11.2025 im Lohrheidestadion Bochum sind online erhältlich unter: https://www.eventim-light.com/de/a/642163fe05c38b0a07fee86a/e/68cc0b67a5c93f571d9e4136 und bei der Vorverkaufsstelle Bochum Marketing.

Über den AFVD – American Football Verband Deutschland: Der AFVD ist der Dachverband für American Football und Cheerleading in Deutschland. Mit rund 70.000 Mitgliedern und über 500 Vereinen gehört er zu den größten Verbänden für US-Sportarten in Europa. Der Verband fördert Breiten- und Spitzensport, organisiert Ligen, Nationalteams und Großveranstaltungen wie den German Bowl oder internationale Meisterschaften. Ziel ist es, American Football nachhaltig in Deutschland zu verankern und Talente systematisch zu fördern.

