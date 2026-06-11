Amica gewinnt Plus X Award 2026 – zum achten Mal in Folge für „Höchste Kundenzufriedenheit“

Elektrogroßgerätehersteller verteidigt Auszeichnung bei Einbaugeräten acht Jahre in Folge

Acht Jahre, acht Auszeichnungen: Beim Plus X Award 2026, dem größten Innovationspreis für Markenqualität, erhält Amica erneut die Auszeichnung für „Höchste Kundenzufriedenheit“ in der Kategorie Einbaugeräte. Grundlage ist eine bundesweite Verbraucherbefragung – keine Jury, kein Techniklabor, sondern das direkte Urteil der Menschen, die Amica-Geräte täglich nutzen.

„Acht Jahre in Folge – das ist kein Zufall. Diese Auszeichnung zeigt, dass wir das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden nicht einmalig gewinnen, sondern Jahr für Jahr neu verdienen. Das gelingt nur, wenn Produktqualität und Service konsequent zusammenpassen.“

Marcel Kühn, Director Sales & Marketing, Amica International

Der Plus X Award im Überblick

Jährlich vergibt eine Expertenjury den Plus X Award in sieben Kategorien: Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität, Ergonomie und Ökologie. Die Kategorie „Höchste Kundenzufriedenheit“ nimmt dabei eine besondere Stellung ein – sie beruht nicht auf technischen Prüfkriterien, sondern auf dem direkten Urteil der Konsumentinnen und Konsumenten.

Kundenzufriedenheit als messbarer Wert

Grundlage des Plus X Awards ist eine bundesweite Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Produkt- und Marktbewertung. Befragt werden Verbraucherinnen und Verbraucher zwischen 20 und 65 Jahren – sowohl zur Produktqualität als auch zum Kundenservice. Die Auszeichnung spiegelt damit reale Kauferfahrungen wider, nicht Labortests.

Zuverlässigkeit für den Fachhandel

Für den Fachhandel zahlt die Auszeichnung direkt auf den Beratungsalltag ein. Amica bietet als Vollsortimenter ein breites Portfolio – von Backöfen und Kochfeldern über Geschirrspüler bis hin zu Kühl-Gefrier-Kombinationen, Waschmaschinen und Trocknern. Der Plus X Award gibt Händlerinnen und Händlern ein zusätzliches Argument an die Hand, wenn es darum geht, Kundinnen und Kunden von der Marke zu überzeugen.

Das polnische Unternehmen Amica S. A. ist in seiner Heimat der größte Hersteller von Elektrogroßgeräten und gleichzeitig Marktführer. Die Gruppe blickt auf mehr als 70 Jahre Kompetenz und Erfahrung zurück. Drei Viertel seines Umsatzes tätigt das Unternehmen außerhalb Polens; den deutschen Markt betreut die Vertriebsgesellschaft Amica International GmbH im münsterländischen Ascheberg mit mehr als 100 Mitarbeiter*innen.

Insgesamt hat Amica rund 3.100 Beschäftigte und ist weltweit auf mehr als 50 Märkten aktiv. Hauptabsatzmärkte sind Deutschland, Österreich, Russland, viele osteuropäische Länder, Skandinavien, Großbritannien, Frankreich und Spanien. Neben der Hauptmarke Amica gehören die vier Tochtermarken GRAM, Hansa, CDA und FAGOR zur Gruppe. Die Marke Amica ist Vollsortimenter für den Fachhandel und steht für innovative, energieeffiziente Technik und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Zahlreiche Auszeichnungen für Produktqualität, Design und höchste Kundenzufriedenheit bei Einbaugeräten bestätigen den Anspruch der Marke.

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