Ammergauer Alpen: Gefahren beim Wandern vermeiden

Gefahren in den Bergen nicht unterschätzen und lieber an geführten Wandertouren von zertifizierte DWV-Wanderführer*in® teilnehmen

Wanderungen im Voralpenland zählen zu den beliebtesten in Deutschland. Hier, in den Ammergauer Alpen, erwartet Wanderer eine faszinierende Landschaft mit allerlei Naturschönheiten. Wer wandern möchte, sollte die Gefahren in den Bergen nicht unterschätzen und lieber an geführten Wandertouren von zertifizierte DWV-Wanderführer*in® teilnehmen. In geführten Wandergruppen in den Ammergauer Alpen läuft es sich sowieso viel leichter als alleine und ein angenehmes Lauf-Tempo lädt zum Plaudern & Kennenlernen ein. So lässt sich die schöne Natur genießen sowie Sehenswürdigkeiten in Oberammergau, Linderhof und Kloster Ettal entdecken.

Alleine unterwegs: Zu den häufigsten Gefahren beim Wandern zählt die Überschätzung der eigenen Kräfte

Wer so erschöpft ist, dass er auch nach einer Pause nicht mehr weitergehen kann, muss häufig mühsam und sehr kostspielig gerettet werden. Daher ist es wichtig, seine Kräfte vor der Wanderung realistisch einzuschätzen und genug Wasser und Snacks mitzunehmen. Die Route darf nicht zu schwer und lang für die Kondition sein und man sollte wissen, ob und wo unterwegs Einkehrmöglichkeiten bestehen. Oft sind Wanderer nicht in der Lage, den passenden Wanderweg für ihr Niveau auszuwählen.

Häufige Fehler werden bei der Ausrüstung gemacht

Das fängt beim richtigen Schuhwerk an und endet noch lange nicht beim warmen Pullover, der in höheren Lagen auch im Sommer nötig ist. Wanderer sollten immer das Wetter im Auge behalten und für alle Eventualitäten gewappnet sein! Wetterumschwünge sind im Gebirge häufig, rasend schnell kann die Sicht durch Nebel eingeschränkt sein. Dann müssen Sie sich gut orientieren können, um sich nicht zu verlaufen. Unwetter mit Blitzeinschlägen sind in den Bergen extrem gefährlich, deswegen müssen Sie wissen, wie Sie sich bei Gewitter optimal verhalten.

Wanderer können sich auf ihren Touren verletzen

Kenntnisse über Erste Hilfe beim Wandern sind ausgesprochen wichtig. Auch sollten Sie wissen, an welchen Stellen besondere Vorsicht erforderlich ist. Im Alpenvorland gibt es zum Beispiel Stellen, an denen unvorsichtige Wanderer abstürzen können oder bereits abgestürzt sind.

Auf der sicheren Seite: Mit zertifizierte DWV-Wanderführer*in® unterwegs

Zertifizierte DWV-Wanderführer® vom KommWandern.de planen, organisieren und führen Wandertouren, sodass häufige Gefahren beim Wandern vermieden werden. Die umfangreiche Ausbildung der zertifizierten DWV-Wanderführer*in beinhaltet Themen wie Tourenplanung, Orientierung, Gefahrenmanagement, Natur, Wetter und Erste Hilfe. Beim erfolgreichen Abschluss der Ausbildung, für den unter anderem das Bestehen zweier Prüfungen erforderlich ist, erhält der Wanderführer eine DWV-Zertifizierung. Um diese zu behalten, muss er sich verpflichtend immer weiterbilden.

Erlebniswanderungen vom KommWandern.de werden ausschließlich von zertifizierten DWV-Wanderführerinnen® und zertifizierte Natur- und Landschaftsführerinnen (ZNL) geplant, organisiert und durchgeführt.

Wir planen, organisieren und führen Erlebniswanderungen in den Ammergauer Alpen.

Unsere Wanderungen werden ausschließlich von zertifizierten DWV-Wanderführerinnen® und zertifizierte Natur- und Landschaftsführerinnen (ZNL) durchgeführt.

DWV= Deutscher Wanderverband

Zertifiziert von: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

