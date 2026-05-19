Amortisation von Balkonkraftwerken

Himmelsrichtung entscheidet: Balkonkraftwerke amortisieren sich je nach Ausrichtung um mehr als vier Jahre früher

Auswertung von 2.715 anonymisierten Nutzerberechnungen des unabhängigen Vergleichsportals EEAktuell (19.000 monatliche Leser) belegt systematisch, wie stark die Ausrichtung die Wirtschaftlichkeit von Balkonkraftwerken beeinflusst.

19. Mai 2026. Ob sich ein Balkonkraftwerk schnell rechnet, hängt von der Ausrichtung ab. Das ergibt eine Auswertung von 2.715 anonymisierten Nutzerberechnungen des Balkonkraftwerk-Rentabilitätsrechners von EEAktuell aus dem Zeitraum Dezember 2025 bis Mitte Mai 2026. Der Gesamtmedian liegt bei 4,5 Jahren; je nach Ausrichtung reicht die Spanne von 4,2 Jahren (Süd) bis zu 8,3 Jahren (Nord).

Auswertung realer Nutzerdaten

Die Studie basiert auf anonymisierten Berechnungen von Nutzerinnen und Nutzern des Balkonkraftwerk-Rentabilitätsrechners von EEAktuell. Mit 2.715 Datenpunkten handelt es sich um eine systematische Auswertung zur Wirtschaftlichkeit von Balkonkraftwerken auf Basis realer Nutzerdaten.

Klare Abstufung nach Ausrichtung

Die Daten dokumentieren eine deutliche Abstufung: Südausrichtung erzielt mit einem Median von 4,2 Jahren die beste Wirtschaftlichkeit. Es folgen Süd-Ost- und Süd-West-Ausrichtung mit 5,1 Jahren sowie Ost und West mit 5,5 Jahren. Nach Norden ausgerichtete Anlagen amortisieren sich im Median nach 8,3 Jahren, bei Nord-Ost- oder Nord-West-Ausrichtung nach 4,9 Jahren. Insgesamt amortisieren sich 55 Prozent aller untersuchten Anlagen in weniger als fünf Jahren; 8 Prozent benötigen mehr als zwölf Jahre.

Speicher verkürzt Amortisierung bei verschatteten Anlagen erheblich

Bei stark verschatteten Anlagen entfaltet ein Batteriespeicher einen messbaren Effekt: Bei starker Verschattung sinkt die Amortisierungszeit durch einen Speicher von 8,2 auf 5,3 Jahre, bei mittlerer Verschattung von 5,6 auf 4,4 Jahre. Bei leichter oder keiner Verschattung zeigen die Daten hingegen keinen Vorteil durch einen Speicher.

Zur Methodik

Die Auswertung basiert auf anonymisierten Eingaben aus dem Balkonkraftwerk-Rentabilitätsrechner von EEAktuell. Nutzerinnen und Nutzer geben dabei Standort, Ausrichtung, Neigung, Modulleistung, Wechselrichterleistung, Anzahl der Module, Strompreis, Verschattungsgrad und Systemkosten ein. Auf dieser Basis berechnet der Rechner den geschätzten Jahresertrag sowie die jährliche Ersparnis und leitet daraus die Amortisierungszeit ab. Nicht berücksichtigt werden individuelle Tagesverbrauchsprofile, Haushaltsgröße oder der tatsächliche Eigenverbrauchsanteil. Die ausgewiesenen Werte sind Modellschätzungen auf Basis der eingegebenen Parameter und keine individualisierten Prognosen.

„Wer ein Balkonkraftwerk kauft, unterschätzt meist den Einfluss der Ausrichtung. Unsere Daten belegen: Der Unterschied zwischen Süd und Nord beträgt mehr als vier Jahre. Wer eine Anlage in ungünstiger Ausrichtung plant, sollte die längere Amortisierungszeit von vornherein einkalkulieren. Mit dieser Auswertung möchten wir dazu beitragen, dass Menschen fundierte Entscheidungen treffen können, ohne auf Hochglanzprospekte angewiesen zu sein.“

Jessica Dzikonski, Gründerin und Herausgeberin, EEAktuell

Über EEAktuell

EEAktuell ist eine unabhängige Wissensplattform für erneuerbare Energien, Haustechnik und nachhaltige Investments. Seit 2023 gibt EEAktuell ihren Leser:innen im deutschsprachigen Raum Orientierung in einem komplexen Markt. Die unabhängigen Wissensartikel, Vergleiche und Erfahrungsberichte sind immer kostenlos und für alle zugänglich.

Kontakt

EEA L.L.C. – EEAktuell

Jessica Dzikonski

7901 4th St N STE 300 7901

33702 St. Petersburg

0160 3253845



https://www.erneuerbare-energien-aktuell.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.