Ana Galana enthüllt eine fesselnde Reise ins 19. Jahrhundert mit ihrem neuesten Buch „Das Geheimnis der Zigarrenkönigin“

Köln, 3.11.2023 – Die renommierte Autorin Ana Galana entführt die Leser mit ihrem neuesten Roman „Das Geheimnis der Zigarrenkönigin“ auf eine eindrucksvolle Reise durch Raum und Zeit. Dieses fesselnde Werk, das im Jahr 1867 spielt, verspricht ein literarisches Abenteuer voller Leidenschaft und unvergesslicher Charaktere.

In „Das Geheimnis der Zigarrenkönigin“ folgen die Leser der 16-jährigen Anna, die ihre Heimatstadt Bremen verlässt, um ihren verschwundenen Vater zu finden. Mutig verkleidet sie sich als Matrose und heuert auf einem Schiff an, das in Richtung Neue Welt segelt. Ihr Schicksal führt sie schließlich nach Kuba, wo sie auf den Manufakturinhaber Hoffmann trifft, der sich ihrer annimmt.

Auf Kuba kreuzen sich die Wege von Anna und dem ehemaligen Sklaven Luca. Zwischen ihnen entbrennt eine leidenschaftliche Liebe, die jedoch von den tiefen gesellschaftlichen Gräben jener Zeit überschattet wird. Während Anna in Kuba ihre Fertigkeiten als Zigarrendreherin perfektioniert, sieht sie sich mit den Herausforderungen ihrer unerwarteten Schwangerschaft konfrontiert. Doch noch bevor sie ihrer neuen Träume entfalten kann, bricht die erste kubanische Revolution aus, und Anna steht erneut vor einer Zerreißprobe.

Ana Galana hat mit „Das Geheimnis der Zigarrenkönigin“ ein meisterhaftes Werk geschaffen, das nicht nur die historische Kulisse des 19. Jahrhunderts lebendig werden lässt, sondern auch die inneren Konflikte und Sehnsüchte der Figuren auf beeindruckende Weise darstellt. Die Geschichte erzählt von einer Zeit, in der Mut und Leidenschaft gegen alle Widrigkeiten bestehen müssen.

Dieses Buch ist eine atemberaubende Ergänzung zum Repertoire der renommierten Autorin, die bereits durch ihre einfühlsame Erzählweise und ihren Sinn für Details bekannt ist. „Das Geheimnis der Zigarrenkönigen“ zieht zweifellos die Leser in seinen Bann und nimmt sie auf eine literarische Reise mit, die noch lange nach dem Lesen nachklingt.

„Das Geheimnis der Zigarrenkönigin“ von Ana Galana ist ab sofort in Buchhandlungen in ihrer Nähe und online erhältlich. Die Autorin steht für Interviews und Buchbesprechungen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf ihrer offiziellen Website und in den sozialen Medien.

