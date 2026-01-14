Andreas Schmitz übernimmt Geschäftsführung der B&H Digital

Fokus auf den Ausbau des Transfair Navigators als Software für strukturierte und rechtssichere Personalentscheidungen

Das Tool für Personalentscheidungen und Low Performance Management

Seit 1. Januar ist Andreas Schmitz Sprecher der Geschäftsführung der B&H Digital GmbH, einem Unternehmen der Bertschat & Hundertmark Gruppe.

Schmitz bringt umfassende Erfahrung aus unterschiedlichen Organisationskontexten mit: als Global HR Business Partner bei SAP, als Geschäftsführer und Arbeitsdirektor sowie Mitglied der Geschäftsführung bei Roche Deutschland sowie als CHRO im Mittelstand bei NanoTemper Technologies.

„Mit Andreas haben wir eine Führungspersönlichkeit und zugleich einen innovativen wie pragmatischen Gestalter gewonnen, der unser Geschäft in die nächste Wachstumsphase führen wird“, sagt Thomas Hundertmark, Mitgründer der B&H Gruppe.

Bernhard Bertschat, Gründer von B&H, ergänzt: „Technologie war von Beginn an ein zentraler Bestandteil unseres Erfolgs. Mit der B&H Digital gehen wir nun den nächsten Schritt und bringen mit dem Transfair Navigator ein eigenständiges Produkt direkt zu unseren Kunden.“

Der Transfair Navigator (www.transfair-navigator.de) ist ein sofort nutzbares, digitales Tool für Geschäftsführer:innen, HR-Verantwortliche und Führungskräfte, um kritische Personalentscheidungen in Restrukturierung, Reorganisation und Performance-Fällen (z. B. Rollenwegfall, Fehlbesetzung) strukturiert zu treffen. Er macht Optionen, Kosten und Risiken transparent und liefert rechtssichere Vorlagen plus konkrete Umsetzungsschritte, damit Entscheidungen schnell und sauber umgesetzt werden können.

„Der Transfair Navigator ist bewusst als sofort nutzbares Tool konzipiert – ohne lange Implementierung“, erklärt Schmitz. „Er strukturiert kritische Personalentscheidungen wie kleine, steuerbare Projekte und schafft Klarheit über Kosten, Risiken und nächste Schritte. Darüber hinaus haben unsere Kunden bei Bedarf Zugriff auf das Expertennetzwerk, das den Navigator entwickelt hat, um auch besonders komplexe Fälle gezielt zu vertiefen.“

Mit der Ernennung von Andreas Schmitz unterstreicht B&H Digital ihren Anspruch, sich als Innovationsmotor der gesamten B&H Gruppe zu etablieren. Ziel ist es, innovative und zugleich praxistaugliche Lösungen zu entwickeln, die Unternehmen jeder Größenordnung dabei unterstützen, unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen wettbewerbsfähig zu bleiben – lokal wie global.

Schmitz abschließend: „Wir verstehen aktuelle Herausforderungen nicht als Hindernis, sondern als Gestaltungsraum. Der Transfair Navigator begleitet Führungskräfte durch den gesamten Prozess: vom Verstehen der Situation über die datenbasierte Entscheidung bis zur konsequenten Umsetzung und systematischen Nachbereitung. Wir helfen wir Unternehmen, schwierige Entscheidungen strukturiert zu treffen – und sie konsequent und wirksam umzusetzen.“

Über die B&H Digital GmbH

Die B&H Digital GmbH ist die digitale Einheit der Bertschat & Hundertmark Gruppe. Sie entwickelt softwaregestützte Lösungen für komplexe Personal-, Restrukturierungs- und Transformationsprozesse. Mit dem Fokus auf Entscheidungslogik, Umsetzbarkeit und Rechtssicherheit unterstützt B&H Digital Unternehmen dabei, kritische Personalentscheidungen strukturiert, transparent und wirksam zu treffen. Ziel ist es, digitale Werkzeuge bereitzustellen, die Führungskräften in anspruchsvollen Situationen Klarheit, Orientierung und Handlungssicherheit geben.

