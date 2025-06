Angelika Pfirrmann: „CMD – Der falsche Biss“: Gesundheitsrisiko Füllungen, Zahnersatz, Kieferorthopädie

Ein neues Sachbuch von Angelika Pfirrmann – „CMD – Der falsche Biss“

„CMD – Der falsche Biss“: Gesundheitsrisiko Füllungen, Zahnersatz, Kieferorthopädie

Ein neues Sachbuch von Angelika Pfirrmann analysiert die strukturellen Ursachen chronischer Schmerzen im Kiefer und kritisiert Lücken in der zahnmedizinischen Versorgung.

Frankfurt, 26. Juni 2025 – Millionen in Deutschland leiden unter chronischen Schmerzen im Kiefer, Kiefergelenken, Gesicht , Nacken, Schulter oder Rücken und im Zusammenhang damit unter weiteren allgemeinen Beschwerden des Körpers. Dieses Schmerzsyndrom wird unter dem Begriff Craniomandibulären Dysfunktion zusammengefasst. Die craniomandibuläre Dysfunktion kann verursacht werden durch einen falschen Biss, bzw. eine falsche Position des beweglichen Unterkiefers zum Oberkiefer als Folge fehlerhafter Füllungen, Zahnersatz, kieferorthopädischen Behandlungen oder falsch positionierten Implantaten. Diese wesentliche Ursache wird häufig nicht diagnostiziert und nicht ursächlich behandelt. CMD-Patienten werden mit ihren Beschwerden, die den gesamten Körper erfassen können, in viele medizinische Fachdisziplinen weitergereicht. In ihrem neuen Buch „CMD – Der falsche Biss“ beleuchtet Angelika Pfirrmann die Ursachen der Craniomandibulären Dysfunktion (CMD) – als eine strukturell-funktionelle Erkrankung, die durch minimale Abweichungen im Biss ausgelöst werden kann.

Ein Haar breit daneben – und der Körper gerät aus dem Gleichgewicht

CMD bezeichnet eine fehlerhafte Funktion zwischen Schädel (Cranium) und Unterkiefer (Mandibula). Die Autorin macht deutlich: Bereits Abweichungen von 0,01 bis 0,02 mm im Zusammenbiss – das entspricht etwa der Dicke eines menschlichen Haares – können massive Auswirkungen auf das muskuläre Gleichgewicht, die Wirbelsäule, die Körperstatik und sogar die inneren Organe haben.

„Es ist erschütternd, wie viele Patientinnen und Patienten über Jahre mit Medikamenten, Verhaltenstherapien oder Psychopharmaka behandelt werden, ohne dass die strukturelle Ursache ihres Leidens erkannt wird“, so Angelika Pfirrmann, selbst ehemals Betroffene und seit Jahren in der Dental- und Medizintechnikbranche tätig.

Zahnmedizinische Ungenauigkeiten und Fehler als Hauptursache – ein Thema, das die Zahnmedizin ausblendet

Im Mittelpunkt des Buches steht eine brisante Feststellung: Die CMD entsteht häufig durch zahnärztliche Behandlungsfehler – z.B. schlecht angepasste Füllungen, Zahnersatz, kieferorthopädisch veränderte Zahnstellung oder fehlerhaft positionierte Implantate. Dabei sei die erforderliche Präzision extrem hoch – eine Bissabweichung von nur wenigen Hundertstel Millimetern könne die Kieferposition dauerhaft verschieben.

Pfirrmann kritisiert, dass die wesentliche Ursache der CMD, nämlich ein falscher Biss, verursacht durch ungenaue zahnärztliche Arbeiten, in der zahnärztlichen Ausbildung und Praxis häufig ausgeblendet wird. Zahnärztliche Fachgesellschaften würden die CMD fast ausschließlich auf psychosomatische Ursachen zurückführen, obwohl ausreichend wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, dass der Biss und die Position des Unterkiefers zum Oberkiefer anatomisch-funktionell einer hohen Präzision unterliegen müssen.

Psychotherapie hilft nicht bei einem verschobenen Kiefer

Ein zentrales Argument des Buches: CMD kann nicht durch Psychotherapie, Stressreduktion oder Schmerztherapie geheilt werden. Zwar sind CMD-Patienten aufgrund der dauerhaften Schmerzen psychisch belastet, – doch die Ursache liegt im Biss selbst. Nur durch eine gezielte, interdisziplinäre Behandlung – bestehend aus präziser Analyse der korrekten Kieferposition, Bissumstellung und begleitender zeitlich koordinierter Physiotherapie – sei eine dauerhafte Heilung möglich.

„CMD ist kein psychisches Problem, sondern eine mechanisch ausgelöste Erkrankung, die psychische Folgen nach sich ziehen kann – nicht umgekehrt“, so Pfirrmann.

Ein Aufruf zu Präzision und interdisziplinärem Denken

Das Buch richtet sich an Betroffene, es ruft aber auch die zahnmedizinischen Fachgesellschaften dazu auf, die CMD einer ursächlichen Diagnostik und Therapie zuzuführen. Pfirrmann fordert ein Umdenken in der Zahnmedizin: weg von symptomorientierten Ansätzen – hin zu einer ursachenbasierten Diagnostik und ursächlichen Behandlung

Sie erläutert detailliert, wie eine CMD entstehen kann, wie sie sich auf den gesamten Bewegungsapparat auswirkt, und wie eine erfolgreiche Therapie aussehen muss: Die Rückführung des Unterkiefers in seine physiologische, dreidimensional korrekte Position in Kombination mit manueller Therapie oder Physiotherapie.

Besonderes Augenmerk legt Pfirrmann auf die Zusammenarbeit zwischen Zahnmedizin und Manualmedizin oder Physiotherapie. Denn: Kiefer, Schädel, Wirbelsäule und Becken stehen in funktionellem Zusammenhang – wird nur ein Bereich korrigiert, bleibt die Ursache oft bestehen.

Das Sachbuch „CMD – Der falsche Biss“ liefert eine umfassende Analyse der Thematik, wie fehlerhafte Füllungen, Zahnersatz, Kieferorthopädie, Kieferchirurgie zu einer ernstzunehmenden Gesundheitsgefährdung werden können, und wie eine ursächliche Heilung möglich ist.

Ein Buch aus persönlicher Erfahrung – wissenschaftlich fundiert, laienverständlich geschrieben

Angelika Pfirrmann bringt nicht nur ihre berufliche Expertise als Beraterin für die Dentalindustrie ein – sie spricht auch als Betroffene. Ihre jahrelange Leidensgeschichte, die von Fehldiagnosen und fehlgeschlagenen Therapien geprägt war, bildet die emotionale Grundlage des Buches. Gleichzeitig basiert jeder fachliche Teil auf umfassender medizinischer Fachliteratur, die die Autorin als ausgebildeter Medical Writer analysiert und verständlich zusammenfasst.

Ihr Anliegen: Aufklärung, Wissen und ursächliche Heilung .

Stimme zum Buch

„Endlich eine Autorin, die den falschen Biss nicht schönredet, sondern aufzeigt, wie gravierend seine Folgen sein können – und wie man sie heilen kann.“

– CMD-Patientin und Leserin

Über die Autorin

Angelika Pfirrmann ist Unternehmensberaterin in der Medizin- und Dentalbranche, Fachübersetzerin für Zahnmedizin, Medizinprodukteberaterin nach dem Medizinproduktegesetz und zertifizierter Medical Writer. Sie beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Zahnmedizin und Medizintechnik und hat sich auf die laienverständliche Vermittlung komplexer medizinischer Inhalte spezialisiert.

Buchinformationen

Titel: CMD – Der falsche Biss

Autorin: Angelika Pfirrmann

Verlag: epubli (gebundene Ausgabe), Amazon (Taschenbuch & E-Book)

Veröffentlichung: 14. Juni 2025

Formate:

– Gebunden: erhältlich über den Buchhandel und epubli

– Taschenbuch: über Amazon

– E-Book: bei Amazon Kindle

