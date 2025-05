Animiert und innovativ: Pop-Art meets Mercure

Kunst von Andreas Belzek wird bis Januar 2026 im Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld präsentiert

Offen für Innovationen. Das Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld ist bekannt für überraschende und trendsetzende Neuerungen in seiner Tagungswelt. Nun präsentiert das beliebte Haus in Krefeld-Traar eine Kunstausstellung mit Werken des Künstlers Andreas Belzek, die über eine eigens entwickelte App interaktiv erlebbar sind.

„Unseren Gästen möchten wir Erfahrungen bieten, die sie mit allen Sinnen wahrnehmen können“, erläutert Hoteldirektor Walter Sosul. „Als exzellenter Lernort ausgezeichnet, gehen wir immer wieder neue Wege, Menschen zu motivieren und zu inspirieren.“ So startet nun eine Kunst-Ausstellung mit Werken des renommierten deutschen Künstlers Andreas Belzek. Der bekannte Pop Art-Künstler hat vor Kurzem mehr als 40 Exponate in den öffentlich zugänglichen Bereichen des Hotels im „freiRaum“ und im „Gang der positiven Impulse“ installiert. Dort sind sie täglich von 9 bis 18 Uhr zu sehen – und vor allem interaktiv zu erleben.

Andreas Belzek, der seine Karriere vor 25 Jahren in der Welt des Automobildesigns begann, fühlt sich der Technik in vielerlei Hinsicht noch immer verbunden. So bannt der Pop-Art-Künstler nicht nur Disney-Figuren und ikonische Persönlichkeiten der Zeitgeschichte wie Marilyn Monroe im Pop Art-Stil auf die Leinwand, sondern verewigt in seiner charakteristischen Art auch PS-starke Boliden. Mit seiner innovativen App „Andreas Belzek Art“ geht der Künstler noch einen Schritt weiter und hebt die Kunstbetrachtung auf eine neue Ebene. Mit dieser App können seine Bilder digital gescannt und zum Leben erweckt werden. Die interaktiven Erlebnisse, die durch diese Technologie entstehen, eröffnen eine völlig neue Perspektive auf seine Werke, erzählen Geschichten und wecken Emotionen.

Wer die Kunst von Andreas Belzek, die sich durch kräftige Farben und markante Linien auszeichnet, auf diese dynamische und innovative Art kennenlernen möchte, kann sie nun im Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld erleben – Kunst in neuen Dimensionen.

Das 4-Sterne Superior Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld (mercure.com) liegt an einem 18-Loch-Golfplatz. Mit der innovativen „LERN&DENKERwerkStadt“, der K4 Akademie für außergewöhnliche Teambuilding-Incentives sowie 16 Veranstaltungs-räumen für bis zu 450 Personen empfiehlt sich das Haus für anspruchsvolle Seminare und Tagungen. Es verfügt über 155 komfortable, klimatisierte Zimmer, darunter barrierearme sowie speziell für Familien geeignete Räume, teilweise mit Balkon. Alle bieten kostenfreies Wi-Fi. Die Liebe zu Weinen und internationalen Spezialitäten aus saisonalen, frischen Zutaten prägen das Restaurant AUGENBLICK. Zum Tages-Ausklang oder Aperitif lädt die Bar TREFFPUNKT ein. Das Haus wurde mehrfach als eines der besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet.

