Aniza und Matthias Diesch gewinnen Excellence Award beim 4. Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden

Wiesbaden – Ein inspirierender Vortrag, eine außergewöhnliche Botschaft und ein begeistertes Publikum: Aniza und Matthias Diesch, erfahrene Therapeuten und Coaches mit internationaler Expertise in psychedelischer Forschung, wurden beim 4. Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

Am 16. Januar 2025 traten über 230 Teilnehmer aus 26 Ländern bei dem renommierten Wettbewerb an. Auf zwei Bühnen präsentierten sich die Speaker mit Leidenschaft und Präzision – denn jeder hatte nur vier Minuten Redezeit. Aniza und Matthias Diesch überzeugten mit ihrem aussergewöhnlichen Thema „Mystische und psychedelische Erfahrungen in Beziehungen“, das sie mit wissenschaftlichem Know-how, tiefem Einfühlungsvermögen und Humor vortrugen. Ihre inspirierenden Gedanken über die transformative Kraft psychedelischer Erfahrungen in zwischenmenschlichen Beziehungen rührten das Publikum und die Jury gleichermaßen.

Der Speaker Slam, organisiert von der Hermann Scherer GmbH, zieht weltweit Aufmerksamkeit auf sich: Bereits über 100.000 Zuschauer verfolgten das Event im Livestream, und die begehrten Plätze sind stets durch lange Wartelisten hart umkämpft. Die Finalisten müssen sich im Vorfeld durch eine Vorauswahl sowie eine Scouting Selection qualifizieren, bevor sie sich mit internationalen Rednern und sogar Weltmeistern messen können.

„Wir sind dankbar und stolz, Teil dieses besonderen Events gewesen zu sein. Es ist uns ein Herzensanliegen, Menschen durch unsere Arbeit neue Perspektiven auf Bewusstseinserweiterung in Beziehungen zu eröffnen“, so Aniza und Matthias Diesch nach der Preisverleihung.

Nach New York, München, Düsseldorf und Hamburg fand der internationale Speaker Slam zum vierten Mal in Niedernhausen bei Wiesbaden statt. Er setzte einmal mehr neue Maßstäbe in der Welt der öffentlichen Redekunst und brachte außergewöhnliche Talente wie Aniza und Matthias Diesch ins Rampenlicht. Mit ihrer einzigartigen Kombination aus therapeutischer Erfahrung und wissenschaftlicher Forschung gehören sie zu den Vorreitern auf ihrem Gebiet – und sind ein inspirierendes Beispiel für die Kraft von Worten und Visionen.

Über den Speaker Slam:

Der Internationale Speaker Slam ist ein Wettbewerb, bei dem Redner aus aller Welt ihre Botschaften in kürzester Zeit auf den Punkt bringen. Gegründet von Hermann Scherer, ist er ein Sprungbrett für talentierte Speaker, die eine große Bühne suchen.

Persönlichkeitsentwicklung, Life-Coaching, Prozessarbeit für Menschen die grosse erreichen wollen, doch durch biografische Herausforderungen an ihre Grenzen stossen.

Kontakt

heartsonfire®

Matthias Diesch

Powerline Rd. 3833

33309 Fort Lauderdale, FL

+41 787251585



http://www.heartsonfire.ch

Bildquelle: ©Justin Bockey