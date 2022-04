ANKER zeigt Neuheiten auf der EuroCIS 2022

ANKER launcht Retrokasse RK10, neue Geldkassette SCCneo und zeigt Self-Checkout-Panels mit und ohne integrierter Kassensoftware

Auf Europas Leitmesse für Retail Technology feiert ANKER vom 31. Mai bis zum 2. Juni gleich mehrere Premieren: Denn das Bielefelder Unternehmen tritt zum ersten Mal gemeinsam mit seinen Töchtern PORESY und LocaFox als ANKER Gruppe auf der EuroCIS 2022 auf und hat darüber hinaus eine Reihe an Produktneuheiten im Gepäck. So zeigt ANKER in Halle 9, Stand A32, erstmalig sein neuestes Design-Stück, die Retrokasse RK10. Das durchdachte Kassengehäuse sorgt nicht nur für Ordnung im Kassenbereich, sondern avanciert zum Hingucker auf jeder Theke. Fertig montiert geliefert, lassen sich vorhandene Standard-Hardwarekomponenten – wie Drucker, Tablet und Kundendisplay – nahezu werkzeuglos in das hochwertige Gehäuse einsetzen. Das formschöne Design mit Retro-Touch wird durch auserlesene, robuste Materialien unterstrichen. So ist das Kassenelement als elegante Edelstahl-Variante oder als stilvolle Kupfer-Version zu haben. Damit sich die Retrokasse RK10 perfekt in das Ambiente von Boutique, Bar, Cafe und Co. integriert, ist sie in vielfältigen Farben erhältlich und verfügt über austauschbare Designblenden, die sich auf Wunsch mit einem individualisierten Schriftzug oder Logo versehen lassen. Wer nicht nur ein Design-Element im Retrolook wünscht, sondern gleich ein vollumfängliches Kassensystem, greift zur Kombination mit der hauseigenen Cloud-Kassensoftware LocaFox.

Zudem präsentiert der Erfinder der Geldkassette mit der SCCneo erstmalig die neueste Weiterentwicklung seines Bestsellers auf der EuroCIS 2022. Weltweit bewährt, bietet auch diese Geldkassette langlebige Qualität mit optimierter Handhabung, neuem Verschluss-Mechanismus, der eine Blockade durch Kleinteile ausschließt, sowie eine spezielle Easyclean-Oberfläche für bessere Hygiene. Dabei ist die frisch designte Version zu 100 % kompatibel zu vorhandenem SCC Zubehör. Doch auch im Segment der bargeldlosen Kasse hat ANKER einiges zu bieten. Neben vielfältigen Hardware-Elementen empfiehlt sich das ANKER Self-Checkout-Terminal mit oder ohne Kassensoftware. Als stationäre Selbstbedienungskasse überzeugt das Panel als Komplettpaket mit Individualisierungsoptionen, Plug & Play und zeitlosem Design. So ist im hochwertigen Look and Feel die gesamte Hardware – inklusive Touchscreen, Scanner, Drucker für Belege und optionalen Halterungen für Zahlungsterminal und Handscanner – integriert. Das SCO-Terminal kann dabei ganz einfach softwareseitig an bestehende Systeme angebunden und in die vorhandene IT-Infrastruktur des Händlers integriert werden. Alternativ ist es als ganzheitliche Plug & Play-Lösung mit der cloudbasierten LocaFox-Kassensoftware zu haben.

ANKER geht auf die Bielefelder ANKER Werke von 1876 zurück, zuletzt im Besitz des Oracle IT-Konzerns und bekannt als Hersteller von Registrierkassen. Seit der Neugründung von ANKER im Jahr 2015 ist es dem Unternehmen gelungen, an den historischen Erfolg der Marke anzuknüpfen. Dabei setzt das junge Unternehmen mit alten Wurzeln gleichermaßen auf Stabilität wie auf Wachstum. Als erster, entscheidender Meilenstein erfolgte im Jahr 2019 ein Management-Buy-Out. In seiner Folge nahmen Geschäftsführer Dr. Fabian Schühle und Betriebsleiter Maik-Oliver Winzker als neue Gesellschafter die Geschicke des Unternehmens in die Hände und vertreiben wieder als eigenständiges Unternehmen Geldkassetten, Geldschubladen, flexible Haltersysteme und Kassensysteme für den Point of Sale. Als Marktführer im Segment Geldkassetten in der DACH-Region hat ANKER im Oktober 2020 das Berliner Softwareunternehmen LocaFox übernommen sowie im November 2021 den Implementierungs- und Service-Dienstleisters PORESY.

