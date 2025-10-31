Anlagenbau Oberflächentechnik

LSR Galvano- und Umwelttechnik GmbH: Maßgeschneiderte Lösungen für die Oberflächenveredelung seit über 28 Jahren

Die LSR Galvano- und Umwelttechnik GmbH blickt auf über 28 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung hochwertiger Anlagen zur Oberflächenveredelung zurück. Mit Sitz im baden-württembergischen Donzdorf hat sich das Unternehmen als anerkannter Systemlieferant für innovative Galvanik- und Eloxalanlagen im In- und Ausland etabliert.

Mehr als 250 erfolgreich realisierte Projekte und über 100 zufriedene Kunden aus Branchen wie der Automobilindustrie, der Rüstungstechnik, dem Bauwesen und der Lohnveredelung sprechen für die hohe Qualität und Zuverlässigkeit der LSR-Systemlösungen.

Zum umfangreichen Leistungsspektrum gehören neben Galvanikanlagen, Eloxalanlagen, Trommel- und Handanlagen auch individuelle Sondermaschinen, selektive Beschichtungssysteme sowie umfassende Modernisierungs- und Energieoptimierungsmaßnahmen. Unterstützt werden diese durch die firmeneigene LSR-Automation, ein intelligentes Steuerungssystem für maximale Effizienz und Prozesssicherheit.

Das engagierte Fachpersonal übernimmt zudem Montagen, Umbauten und Wartungen direkt beim Kunden vor Ort – flexibel und lösungsorientiert. Auch bei komplexen Aufgabenstellungen bietet LSR durchdachte, praxisnahe Lösungen, die auf Langlebigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit ausgelegt sind.

Die fundierte Expertise des Unternehmens umfasst sämtliche Aspekte der Oberflächentechnik vom Galvanisieren und Eloxieren über Phosphatieren und KTL-Beschichtungen bis hin zu Reinigungs- und Belüftungstechnik sowie Wasser- und Abwasseraufbereitung.

Mit einem klaren Fokus auf zukunftsorientierte Technik, Umweltverträglichkeit und Kundenzufriedenheit bleibt die LSR Galvano- und Umwelttechnik GmbH ein verlässlicher Partner für individuelle, leistungsstarke Anlagensysteme – auch jenseits des Standards.

Kontakt:

LSR Galvano- und Umwelttechnik GmbH

Webadresse: www.lsr-gmbh.de

Telefon: 07162 145030

Firmenkontakt

LSR Galvano- und Umwelttechnik GmbH

Daniel Schneider

Adolf-Kolping-Strasse 15

73072 Donzdorf

07162 / 14503-0



http://www.lsr-gmbh.de

Pressekontakt

Josef Vetter

Josef Vetter

Am Kirchplatz 2

73479 Ellwangen

07965 802876



http://www.josef-vetter.de