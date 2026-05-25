Anreize im Recruiting: Flexible Arbeitszeiten bleiben wichtigstes Kriterium

Randstad-ifo-Studie

Eschborn, Mai 2026 – Wenn Unternehmen heute um Arbeits- und Fachkräfte werben, setzen sie bei den Anreizen in der Rekrutierung eher weniger auf neuartige Arbeitsmodelle – sondern mehr auf das, was im Alltag der Beschäftigten eine konkrete Wirkung entfaltet. Das ist eine der Schlüsselerkenntnisse aus der Randstad-ifo-HR-Befragung Q1 2026.

Die zentralen Ergebnisse:

– 76 % der Unternehmen setzen beim Recruiting auf das Angebot flexibler Arbeitszeiten,

– 66 % auf Weiterbildungsmaßnahmen (2025: 68 %),

– 57 % auf Zusatzangebote wie Sport, Jobticket oder Kantine (Vorjahr 60 %),

– 31 % auf einen flexiblen Arbeitsort,

– 30 % auf überdurchschnittliche Bezahlung.

Flexible Gestaltung im Arbeitsalltag hat Vorrang

„Arbeitszeitflexibilität ist heute im Recruiting weniger ein Anreiz unter anderen, sondern – und das spätestens seit COVID – eine feste Erwartung auf Seiten der Mitarbeitenden“, sagt Verena Menne, Director Group HR bei Randstad Deutschland. „Diese Erwartung wird von vielen Arbeitgebern erfüllt. Und da Flexibilität heute dank Digitalisierung auf unterschiedliche Arten möglich ist, lohnt sich eine Prüfung flexibler Arbeitsmodelle auch bei nicht-klassischen Bürojobs.“

Die 4-Tage-Woche, Sabbaticals oder Workation spielen dagegen nur eine Nebenrolle. Diese Anreize werden von den befragten Arbeitgebern eher selten angeboten: Lediglich 10 % der Unternehmen setzen auf die 4-Tage-Woche als Maßnahme beim Recruiting, 9 % bieten Sabbaticals (bezahlte oder unbezahlte Freistellung auf Zeit) und 4 % Workations (Arbeiten von einem Urlaubsort aus) an.

Prioritäten verschieben sich in unsicheren Zeiten

Vor dem Hintergrund einer allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit gewinnen auch Weiterbildungsmaßnahmen und überdurchschnittliche Gehälter an Bedeutung – denn sie stärken nicht nur den finanziellen Spielraum der Beschäftigten, sondern erhöhen die eigene Wettbewerbsfähigkeit als Arbeitskraft in einem umkämpften und teilweise volatilen Arbeitsmarkt.

„Wenn Arbeitnehmende das Gefühl haben, dass sie vom Arbeitgeber aktiv in ihrer Entwicklung gefördert werden, sind sie nicht nur zufriedener im Job, sondern meist motivierter und produktiver. Unternehmen, die Entwicklungsmöglichkeiten schon im Recruiting aktiv anbieten, können vor allem bei Kandidat:innen, die ehrgeizig sind und sich im Arbeitsalltag proaktiv einbringen, punkten“, betont Verena Menne. „Ein weiteres wichtiges Kriterium ist Arbeitsortflexibilität – hier gibt es noch Nachholbedarf in den Betrieben. Immer mehr Arbeitnehmende sind bereit, für einen Arbeitgeber remote zu arbeiten. Wer heute die Besten für sich gewinnen will, kann diesen Aspekt als Anreiz für Bewerber:innen nicht vernachlässigen.“

Über die Randstad-ifo-HR-Befragung

Die vorgestellten Ergebnisse stammen aus der Randstad-ifo-HR-Befragung Q1 2026. Die Befragung wird quartalsweise durch das ifo-Institut im Auftrag des Personaldienstleisters Randstad durchgeführt. Die Studie befragt 500 bis 1000 Personalverantwortliche in deutschen Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen.

Über Randstad

Randstad ist einer der weltweit führenden Personaldienstleister mit dem Ziel, so spezialisiert und so fair zu werden wie kein anderes Unternehmen in der Welt der Arbeit. Wir sind Partner für Talente und Kunden und kennen den Arbeitsmarkt genau. Durch unsere vier Spezialisierungen – Operational, Professional, Digital und Enterprise – unterstützen wir Unternehmen dabei, mit leistungsfähigen, vielfältigen und agilen Teams erfolgreich zu sein. Wir bieten Menschen mit jeglichem Hintergrund faire Jobchancen und helfen ihnen, mit der sich stetig wandelnden Arbeitswelt mitzuhalten.

Randstad Deutschland ist mit rund 28.200 Mitarbeitenden, darunter 1.800 internen, und 390 Standorten in 270 Städten vertreten. Unser Umsatzvolumen umfasste 2025 1,493 Milliarden Euro. CEO ist Henri Viswat.

Seit über 55 Jahren in Deutschland aktiv, gehört Randstad Deutschland zur 1960 in Amsterdam gegründeten und dort börsennotierten Randstad N.V. mit Sitz im niederländischen Diemen. 2025 hat Randstad mit rund 38.000 Mitarbeitenden weltweit mehr als 1,7 Millionen Personen in 39 Ländern bei ihrer Suche nach einem für sie passenden Job geholfen sowie fast 150.000 Kunden unterstützt und damit einen Gesamtumsatz von 23,1 Milliarden Euro erwirtschaftet.

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